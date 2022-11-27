「白紙運動」延燒 上海文具商澄清 全面下架A4白紙聲明是偽造

上海把烏魯木齊中路的路牌卸下。意圖防止群眾聚集。（取材自微信）

中國各地爆發「白紙運動」，白紙需求孔急，全球最大文具供應商上海晨光文具，28日突發緊急聲明，全面下架所有通路的A4白紙銷售。但晨光文具官網澄清，該文件是偽造，公司已報警。

上海晨光文具緊急聲明內容如下：上海晨光文具股份有限公司（我公司）針對近日在上海、北京 、南京、武漢 、成都、廣州等地的所謂「白紙革命」、「白紙運動」進行強烈譴責，為維護國家安全穩定，為防止不法分子囤積大量A4白紙進行違法顛覆活動，我公司決定從11月29日零時開始，暫停所有線上、線下店面及合作管道進行A4白紙的銷售。

消息傳出後，上海晨光A股股價一度重挫逾3%，隨後，晨光在上海證券交易所官網發布澄清，指出經公司核查，該文件是偽造，公司已報警，並指出，公司生產經營一切正常，到11時30分A股早盤結束，晨光價跌幅收斂至1%以內。

除了上海烏魯木齊中路以外，北京亮馬橋、武漢漢正街、廣州海珠廣場、成都望平街、清華大學、浙江大學等地都出現抗議人潮。

另外，上海為了避免群眾再度聚集烏魯木齊路，昨晚派人卸下「烏魯木齊中路」的路牌，並丟棄到路邊，此舉讓網民議論紛紛，有的表示不解，有的說：「真的好好笑」，痛罵是掩耳盜鈴。

新疆烏魯木齊大火造成至少10人死亡，數百名上海市民接連兩天在上海烏魯木齊中路舉行燭光晚會悼念死難者，並演變成抗議，民眾高喊「解封」、「共產黨下台」、「習近平下台」，還與員警爆發肢體衝突。