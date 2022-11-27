我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多少人眼淚在無言中抹去：倫敦中國留學生響應「白紙革命」

藍營2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

多少人眼淚在無言中抹去：倫敦中國留學生響應「白紙革命」

轉角24小時
台灣歌手羅大佑歌曲〈亞細亞的孤兒〉歌詞也出現在抗爭中，如今出現在中國學生的示威海報上，突然被賦予了新的意義。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）
台灣歌手羅大佑歌曲〈亞細亞的孤兒〉歌詞也出現在抗爭中，如今出現在中國學生的示威海報上，突然被賦予了新的意義。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）

「政治覺醒就是我現在站在這裡、聲音很顫抖，但是我終於敢說出來。」讀者聽友們好久不見，我是轉角國際的海外作者糖蜜。這句話，是我在英國時間11月27日晚上7時，前往倫敦中國留學生在中國大使館的抗議現場、聽到其中一位學生的演說內容。在11月24日烏魯木齊火災發生後，除了看到中國國內許多民眾聚集抗議，在世界各地的中國留學生也透過網路開始組織悼念以及抗爭行動。

「那段時間太痛苦了，我只想逃離......。」在烏魯木齊火災發生前，其實就聽到在英國認識的中國同學憤慨又無力地分享，中國政府嚴格的疫情管控——早上六6時叫學生排隊篩檢、一聽說有人是密切接觸者便把宿舍的樓層封鎖禁止出入，又或是毫無預警地連夜要學生收拾東西前往旅館隔離——許多學生紛紛說著要「逃出」中國，然而有機會離開以後，看著自己國家近期發生的事情，情緒又瞬間被拉了回去。

「烏魯木齊中路」象徵著在上海出現抗爭以後，被上海官方拆下的路。（糖蜜攝於中國駐倫...
「烏魯木齊中路」象徵著在上海出現抗爭以後，被上海官方拆下的路。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）

這時網路上也陸續開始出現「白紙革命」或是英文的「A4 Revolution」，顧名思義是拿著A4白紙在實體或網路上表達對中共防疫政策，甚至是對中共政權的不滿。就目前的理解，白紙的概念是因為太多的言論內容會被「404」（被刪除），所以他們乾脆反用沒有寫上任何內容的白紙，在網路上集結憤怒的民眾。

11月26日我在instagram上看到追蹤的幾個中國倡議帳號，告知大家在隔天的倫敦中國大使館門前，會舉辦「全球燭光晚會」，我便決定帶著手機及錄音設備前往拍攝。當天從地鐵站走到大使館雖然有一小段距離，但遠遠地就聽到了學生高喊口號的聲音：

「Free China! Free China! 」

靠近一看，學生們正手持著白紙及各式海報、朝著中國大使館憤怒地大喊著，現場人數也比先前幾場中國學生在倫敦的快閃抗議多出許多。從中國大使館前的街道一路蔓延，人群橫跨了兩條馬路的寬度、延伸至對面的建築，目測大約有超過400人。

現場有幾位倫敦警察正在防止人群闖入使館，也有的警察不斷提醒示威者不要占據車道。放眼望去，因為人身安全考量，多數的示威者都帶著口罩、帽子，甚至有人戴著墨鏡，同時也有少數人毫無遮蓋地現身，激動地吶喊。

有人手上拿著蠟燭、拿著白紙，也有人拿著各式海報表達自己的立場：「烏魯木齊中路」象徵著在上海出現抗爭以後，被上海官方拆下的路牌；「我是新疆人，我不知何時能再見到我的家人」；也有示威者拿著習近平的照片、放上希特勒的鬍子，又或是要習近平為11月24日的火災負責，甚至高舉寫著「共產黨下台」的海報。

「多少人的眼淚在無言中抹去，親愛的母親，這是什麼道理？」

台灣歌手羅大佑在1983年發表的歌曲〈亞細亞的孤兒〉，其中的歌詞也出現在抗爭中。根據羅大佑當時創作背景，這首歌是寫給中美斷交（此為中華民國）後的台灣人民，如今出現在中國學生的示威海報上，突然被賦予了新的意義。

站上倫敦街頭聲援著中國各地抗議、年輕又對示威活動略顯生澀的他們，時而憤怒地要共產黨及習近平下台，或是訴求自由及選舉；有時又笑喊說習近平是位小學生。他們互相傳遞著大聲公，讓想說話的人可以向大家演說，有人顫抖著聲音念著詩詞，或分享自己的故事；有人情緒十分激動、來不及組織好內容，結束演說後暈眩地癱軟在地。

示威者拿著習近平的照片、放上希特勒的鬍子。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）
示威者拿著習近平的照片、放上希特勒的鬍子。（糖蜜攝於中國駐倫敦大使館）

他們的祖父母與父母曾經歷過六四天安門事件，他們說，自己曾經不覺得政治很重要，直到這場疫情爆發，才讓他們發現生活早已失去了自由。活動過了兩個小時後，在離開以前，我聽到身旁有人喉嚨已經啞了，但仍然有人高振手臂，用沙啞的聲音喊出一句又一句的口號，期待著自己的聲音能被聽到。

大使館 習近平 中國留學生

上一則

鴻海鄭州廠獎勵留下員工 發放每月最多1.3萬人民幣獎金

下一則

「白紙運動」延燒 上海文具商澄清 全面下架A4白紙聲明是偽造

延伸閱讀

不關心新疆大火?習近平慰問索羅門震災挨轟

不關心新疆大火?習近平慰問索羅門震災挨轟
朝鮮半島局勢緊張之際 習近平：重視與北韓的關係

朝鮮半島局勢緊張之際 習近平：重視與北韓的關係
中研院士吳玉山：習2027續任 台灣危機年

中研院士吳玉山：習2027續任 台灣危機年
打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」

打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友