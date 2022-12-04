我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

醫藥／減重暴瘦竟罹癌 遵醫囑獲控制

趙容萱
女子採激烈減重手段後暴瘦，殊不知癌症上身。圖為示意圖。(Getty Images)
女子採激烈減重手段後暴瘦，殊不知癌症上身。圖為示意圖。(Getty Images)

洪姓女子因吃了很多西藥減重，多次出現右下腹局部痛以為是急性胃炎掛急診，打了止痛藥後回家，拖了一年，直到2017年2月因惡心、嘔吐 、暴瘦就醫檢查，確診為大腸癌第三期，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，一年多前經歷淋巴癌轉移復發，她持續抗癌，如今身上沒有發現癌細胞，病況獲控制。

台灣中國醫藥大學附設醫院大腸直腸科病友會「台中市腸腸久久協會」邀請中國附醫大腸直腸科主任柯道維、醫師黃晟瑋談腸癌治療，以及洪姓女病患現身說法。

柯道維說，洪姓女病患因右側升結腸有約四公分的腫瘤，因初期症狀不明顯，即便腫瘤造成部分腸道阻塞，也是以便祕表現，直到後期因腫瘤造成腸阻塞、痛，已經是三期。

醫師黃晟瑋說，他印象很深刻曾有40多歲黃金單身男性被診斷為第三期腸癌，因擔心手術台上的風險，拒絕接受正規治療，寧可每月花費高額費用採用坊間自然排毒療法，一年後腫瘤持續生長惡化穿刺出肚皮，體重只剩下30多公斤，仍不願意手術．最後只能在遺憾中離世。

柯道維認為，近年癌症治療「量身定製」，不只癌症分期，還會依年紀、體能、是否有共病，腫瘤位置、基因型態等因素決定治療方式；至於民眾擔心手術無法保留肛門，以中國附醫患者為例，約95％大腸癌患者術後可保留肛門。二期以前的五年存活率逾九成、三期有八成。

腫瘤 手術 癌症

上一則

醫藥／傳導性聽損 集中於幼童與老年

下一則

醫藥／嗅覺失靈 是疾病警訊也可能得了新冠肺炎

延伸閱讀

巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療
切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病
3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻

3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻
工作壓力大2度罹癌 當心這些警訊

工作壓力大2度罹癌 當心這些警訊

熱門新聞

梁寶儀將瞄準亞裔女性市場的健康飲品，推入美國社會視野。（記者張心／攝影）

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

2022-11-27 15:35
中國留學生劉陽以她和同學合夥開設瓷禧奶茶店的經歷，展示著90後新華商「彎道超車」傳統華商的巧勁與生機。（劉陽提供）

封面故事／90後新華商 彎道超車「洗版」傳統商業生態

2022-11-26 11:20
浦舒柔曾在法國接受糕點培訓，跟法國麵包師學習傳統正宗的可頌做法。(浦舒柔提供)

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店

2022-11-27 14:35
改房契名字前，贈與稅跟遺產稅必須三思。（本報資料照片）

地產投資／房契改名前 遺產與贈與稅必須三思

2022-11-27 02:20
經營自媒體的呂昂，在明州開創自己的一片天。(陳曼玲╱攝影)

封面故事／自媒體創業 助商家行銷

2022-11-27 12:32
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）

世足賽／世足首見女裁判 她夢想成真

2022-11-27 02:26

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目