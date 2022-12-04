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醫藥／嗅覺失靈 是疾病警訊也可能得了新冠肺炎

江榮山
嗅覺測試可檢測嗅覺是否失能。（圖：江榮山提供）
嗅覺測試可檢測嗅覺是否失能。（圖：江榮山提供）

多感覺來共同產生，其中主要的神經系統有嗅覺及味覺。因此如果嗅覺或味覺有問題時，除了無法感受到食物的味道，情緒與生活品質受影響外，還可能增加許多潛在危險，甚至是疾病的警訊，也可能是得了新冠肺炎症狀之一。

根據1994年美國國家健康調查，估計全美約有270萬人有嗅覺失能問題，占成人人口1.4%。2004年在瑞典對1387名自願者進行的研究中，發現高達15.3%的受訪者主訴自己有嗅覺失能的情形。雖然各國的盛行率不同，嗅覺障礙患者實際總量並不在少數。

引起嗅覺功能異常的原因眾多，最常見是上呼吸道病毒或細菌感染，例如感冒、鼻過敏、慢性鼻炎及鼻竇炎會導致嗅覺失能，而近兩年全球大流行的新冠肺炎，即是新冠病毒感染所致，也出現嗅覺、味覺喪失的症狀，是一大警訊，不可輕忽。其次，車禍造成頭部外傷，使得嗅覺神經路徑受損，更是台灣常見造成嗅覺失能的原因。

頭部外傷 也會嗅覺異常

上呼吸道感染是嗅覺功能障礙的最常見病因之一。病毒可能會破壞嗅覺神經上皮和受體細胞或嗅覺中樞途徑。據研究，22%至68%新冠肺炎患者會發生嗅覺功能障礙，20%至33%患者出現味覺功能障礙，患者可能是嗅覺神經上皮或嗅覺中樞途徑被破壞有關；味覺功能障礙的可能原因，包括味覺器官中血管緊張素轉化酶改變和唾液腺感染。

在嗅覺神經病變造成的嗅覺損失中，其嚴重度反應神經損傷的程度，也關係到預後。因頭部外傷而嗅覺異常者，在受傷六個月至一年內是治療的黃金期，嗅覺減退者尚可改善；若因病毒感染造成嗅覺異常者，對症治療可能會改善；鼻部疾病者，則可能需要藉由外科手術，才能改善嗅覺狀況。

沒食欲沮喪 影響生活品質

如果失去了嗅覺，不僅生活品質受影響，更增加了許多的潛在危險，例如：若無嗅覺，則無法感受到食物香味的愉悅感，也就沒有了食欲，變得沮喪，甚至有人出現社會退縮現象。

更嚴重的是會減少對生活危險的警覺性，包括可能吃了已腐敗的食物而不自知，導致吃壞肚子，或無法發現外漏的瓦斯而造成一氧化碳中毒，甚至發生火災時無法聞到煙味而即時應變，造成公共危險。

味覺異常相當普遍，它會伴隨於許多疾病，例如乾燥症、糖尿病、腎臟病等代謝改變的疾病，它會影響患者的生活品質，嚴重甚至導致病患營養不良。目前對於味覺有影響的因素，包括年紀、藥物、接受中耳手術及口腔或扁桃腺手術或接受頭頸部放射線治療等。

嗅覺測試可檢測嗅覺是否失能。（圖：江榮山提供）
嗅覺測試可檢測嗅覺是否失能。（圖：江榮山提供）

找出失能原因 對症治療

常用的嗅覺診斷方法，主要是嗅覺閾値檢定法及嗅覺識別檢查法，包括自我檢測電腦化嗅覺測試等，找出嗅覺失能的原因，進一步做相關檢查，再對症治療。

嗅覺失能的治療，臨床上一般以類固醇治療，常用的方式是給予短期的口服類固醇，對於不適合使用全身性類固醇的患者也可考慮使用局部類固醇。

針對外傷後嗅覺喪失的患者使用類固醇治療，16.4%嗅覺功能進步；進一步加上鋅劑治療，則28.2%的嗅覺功能進步。若接受嗅覺訓練三個月後，23.8%的患者嗅覺功能有進步。臨床會請病患做嗅覺訓練半年，復元效果更好。（作者為台中榮總醫學研究部主任）

手術 新冠肺炎 檢測

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