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養生／2毛病纏身躺平背超痛 睡得好疼痛好一半

黃妙雲
運動醫學名醫林頌凱（左）教大家如何改善肩頸腰背疼痛。（記者許正宏／攝影）
運動醫學名醫林頌凱（左）教大家如何改善肩頸腰背疼痛。（記者許正宏／攝影）

現代人常肩頸腰背疼痛，其中有一種痛是「躺平時背部會痛，但改成側躺後就不痛了」，台灣的運動醫學醫師、聯新國際診所院長林頌凱分析，這可能是「肌筋膜疼痛症」或「椎間盤突出」引發的疼痛，容易導致睡眠障礙。其實，「只要能睡，身體會自然修復，疼痛就好一半。」

林頌凱表示，「肌筋膜疼痛症」引發的疼痛，因筋膜遍布在全身，只要姿勢不良、肌力不足、肌力使用不當等，都會造成肌筋膜的疼痛，最常見肩部、頸部、下背部等三部位的疼痛。「椎間盤突出」引起的腰痛，則常見腰椎椎間盤壓迫到神經造成腰部疼痛。

肌筋膜疼痛 好發肩頸背

肌筋膜的疼痛，最常發生在身體靜止不動時，會感到特別痛，例如在睡覺躺平時，是靜止的時候，但就是怎麼躺都躺不住，因此會讓人睡不著覺。

頸部肌筋膜疼痛，好發於3C低頭族，頭低下滑手機時，頸部後面筋膜會拉扯頭，讓肌肉不斷收縮，易導致後腦勺疼痛。

上背肩部疼痛，以完美主義的女性居多，尤其中年女性常會不自主聳肩、身體無意識的拱起來，長期這樣的動作讓肩膀無法放鬆而引發肩部疼痛。

下背部疼痛的好發，則以長時間站立、走路的服務業人員最多，尤其穿高跟鞋女性，背部需撐住呈現緊繃狀態，久了也易疼痛。

椎間盤突出 做什麼都疼

椎間盤突出的疼痛有輕重度之分，輕度的可能在做彎腰、身體伸手拿東西等動作時會痛，此時椎間盤壓迫到神經而產生疼痛。

較嚴重的是急性椎間盤突出，疼痛指數高達十分，突出的椎間盤會讓壓迫的神經根明顯腫脹發炎，令你在做任何動作，不管是活動、睡覺、躺著、坐著都疼痛萬分，而且痠、痛、麻一起來，讓身體負擔相當辛苦。

林頌凱指出，許多患者常常因為疼痛已經影響到睡眠前來求診，讓患者「先能睡」最重要，因為睡眠是身體啟動自然修復最重要的時刻，「只要睡得好，疼痛就好一半」，即使醫師在病灶上做再多的治療，如果患者沒有得到良好睡眠讓身體自動修復，病也很難好。（黃妙雲）

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