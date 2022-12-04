料理功夫／精緻素食2款

芙蓉豆腐

冬季來臨，推薦這款芙蓉豆腐。採用豆腐與紅薑一起烹飪，色澤誘人，味道醇厚，是非常適合冬日裡享用的暖胃菜肴。

芙蓉豆腐

材料：

嫩豆腐400克、紅薑絲25克、松子仁10克、雞蛋 1個、食用油2湯勺、生抽1湯勺、糖1/2湯勺、芝麻油少許、鹽少許、玉米澱粉少許。

芙蓉豆腐食材 芙蓉豆腐食材

作法：

1.紅薑絲剁成泥狀，備用。

2.將豆腐切成小塊，雞蛋取蛋清備用。

3.鍋內放入2湯勺食用油加熱，然後放入豆腐塊煸炒片刻，加入紅薑泥、生抽、糖和鹽，一起煸炒均勻後加入玉米澱粉水勾薄欠。

4.最後淋上蛋清，稍微翻炒幾下，待蛋清凝固了即可關火盛盤。撒上松子仁，淋上些芝麻油，趁熱享用。

小叮嚀：

紅薑絲在韓國超市裡有售。

金玉羹

金玉羹

栗子與山藥，其顏色黃白相配，故名金玉羹。經久煮後的栗子，綿軟濃香，結合山藥的脆爽，什麼調料都不用加，原汁原味，卻這麼好吃，不妨一試。

材料：

去殼栗子仁200克、山藥200克、水2杯。

金玉羹食材 金玉羹食材

作法：

1.栗子仁放入鍋裡加2杯水，中小火煮60分鐘，然後用勺子搗爛成漿，有小顆粒狀無妨。

2.山藥去皮後，將一半的山藥切成小丁，另一半磨成山藥泥。

3.把切好的山藥小丁倒入栗子漿中再煮5分鐘，即可熄火，然後倒出裝盤，中間加入山藥泥，一款非常獨特口味的素食就完成了。

小叮嚀：

山藥泥可以用造型模具創意出各種不同圖案來增添食品的趣味。

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