香橙蛋糕

加州 橙此時逐漸成熟待採摘，家有種橙子的朋友，千萬別錯過這個源於義大利 網站的食譜 ，其特殊之處是將整顆橙子連皮打碎混入蛋糊，烤來滿室生香，吃來毫無澀味，反而濃郁芳香，每一口都嘗到橙子的本味。

蛋糕體材料：

蛋3顆、糖250克、中筋麵粉275克、泡打粉（Baking Powder）2.5茶匙、軟化的奶油100克、無味優格100克、香草精1茶匙、鮮橙1顆（約300克）。

橙漿材料：

橙子1顆（擠汁）、糖100克。

香橙蛋糕食材

備料：

1.將烤箱開至350℉預熱。

2.8吋烤盆噴上油或墊好烘焙紙，也可用現成杯蛋糕或錫箔烤盆 。

3.過篩麵粉與泡打粉。

4.用食物處理機將已經去除籽、切小塊的帶皮鮮橙打碎，至近乎果泥狀。

5.橙漿作法：將橙汁與糖煮滾至黏稠狀。

作法：

1.蛋打入不鏽鋼鍋，糖分三次倒入，用電動打蛋器高速打發至蓬鬆近白色後，將電速減低，慢慢加入過篩麵粉與泡打粉混和均勻，續加入軟化的奶油及香草精拌勻，最後拌入優格與果泥。

2.將麵糊倒入烤盆，送入烤箱烤50～60分鐘，若是用杯蛋糕做盛器則時間減半；以牙籤插入若無沾黏為烤熟指標，關火後放在烤箱15分鐘再取出，將橙漿刷在蛋糕上層。

香橙蛋糕蛋糕糊

將橙漿刷在蛋糕上層

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