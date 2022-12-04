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吃貨／優質鮭魚怎麼買？ 大廚教你7挑選法

柯立偉
挑選優質的鮭魚與如何烹飪鮭魚一樣重要。（取自unsplash）
挑選優質的鮭魚與如何烹飪鮭魚一樣重要。（取自unsplash）

鮭魚(三文魚)含有豐富蛋白質、Omega-3脂肪酸和能促進新陳代謝的礦物質，是許多人家餐桌上常見的健康食材，且多樣化的料理方式讓很少人會對鮭魚感到厭倦；不過，挑選優質的鮭魚就與如何烹飪鮭魚一樣重要，美食刊物「Eat This, Not That！」採訪了多位大廚，教導讀者如何挑選優質的鮭魚。

1.野生或養殖 各有好處

通常野生鮭魚比養殖鮭魚在市場上更受歡迎，但門羅炸雞店(Monroe’s Hot Chicken)老闆懷特(Larry White)表示，這兩種來源的鮭魚各有各的好處，彼此無法取代；他說：「養殖鮭魚成本較低，是傳統野生鮭魚的可持續性替代品，且養殖鮭魚的油脂較豐富，野生鮭魚則含有較多的鈣、鋅、鉀。」

2.鮭魚應該是紅色的

顏色與濕度是判斷一隻鮭魚是否新鮮的基本功；懷特表示，一隻鮭魚身上不應該有任何紅色以外的顏色的斑點，整體就該是從橘紅色到深紅色的色系，不要買看起來就白掉的鮭魚。

3.鮭魚沒有腥味

鮭魚是一種沒有魚腥味的魚種，再怎麼新鮮都沒有魚腥味；紐約La Grande Boucherieh餐廳主廚狄亞茲(Hector Diaz)表示，鮭魚聞起來是海洋的味道，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也指出，聞起來有腥味的鮭魚代表腐爛了，無法安全食用。

4.鮭魚緊緻且濕滑

所有大廚都同意糊掉的鮭魚絕對不新鮮，新鮮的鮭魚肉質應該非常緊密；此外，如果鮭魚已經處理好(即已剁頭、去尾、削鱗片、清內臟)，順著腹部摸下去應該會感到非常濕滑。

5.當季鮭魚最新鮮

喬治亞州亞特蘭大Clutch餐廳主廚杰威爾(George Jewell)表示，鮭魚產季約當每年5至9月，這段時間買到的鮭魚最為新鮮；但如果在這以外的時間也想吃鮭魚，最好買經過冷凍的鮭魚，因為可以保持鮭魚的風味及肉中豐富的營養素。

6.別買重複解凍的鮭魚

杰威爾表示，如果冷凍鮭魚的包裝是透明的，最好看一眼肉的色澤是否有冰晶或凍傷的痕跡，這是這條鮭魚經歷過「冷凍、解凍、再冷凍」過程的特徵。

7.眼睛清澈、魚鰭完整

如果你喜歡買整條回去自己動手，要注意鮭魚的眼睛是否「清澈但無光澤」；狄亞茲表示，鮭魚眼睛若有光澤代表曾在室溫空間待過一段時間，這會讓新鮮度下降，同時魚鰭最好沒有任何撕裂的痕跡。

喬治亞州 食品暨藥物管理局 亞特蘭大

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