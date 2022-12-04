生活／3周逮3浣熊 車庫清零

嚇得瑟瑟發抖的第二隻浣熊。（作者提供）

「浣熊到車庫裡拉屎了。」那天丈夫進來告訴我時，我起初並沒有覺得多麼驚訝。浣熊（Raccoon）是受加拿大 法律保護的野生動物，一天到晚走街串巷到處溜達，只要牠們高興，在哪兒拉屎是牠們的自由，車庫沒及時關閉，被牠跑進去拉屎也不是什麼奇怪的事。

沒想到過兩天，丈夫又氣急敗壞地進來說，車庫屋頂角落新換的木頭被咬了一個洞，浣熊鑽進屋頂夾層了。不一會兒，又進來說，車庫跟樓上一個廁所的夾角也給咬破一個洞，難怪浣熊可以在車庫頂端自由地進出。

我這才感到事態嚴重。兩個月前才換屋頂瓦片，要是屋頂被咬壞損失就大了。當時我腳踝受傷，無法到車庫看咬成什麼樣子，只能抓起手機 ，請屋頂師傅來修理破洞。

「慢著」丈夫說：「得先把浣熊從屋頂趕出來才能補洞，要不然牠就被封死在上頭了。」可是怎麼才能把浣熊趕出來呢？他跟小女兒拿木棍對著車庫牆壁屋頂又敲又捅，能聽到車庫上面浣熊走動的聲響，可牠就是不出來。想到牠可能在上面做窩安家落戶，我們都愁死了。

不請自來 安家落戶

多年前浣熊在後院做窩，生了好幾隻小浣熊的往事歷歷在目。

有天晚上我聽到廚房外面的陽台有動靜，Deck上面似乎有震動，並夾雜小動物的叫聲；可是我在Deck上走幾步聲音就沒了，等我進屋聲音又出現了。後來小女兒跑到地下室，一開燈，發現靠近後院被Deck覆蓋的地下室窗口站著一排大大小小的浣熊，數一數足足有五隻。

天哪，我只看了一眼就嚇得起雞皮疙瘩。可是浣熊們一點也不怕，牠們憨頭憨腦地擠在玻璃窗前，睜著一雙天真無邪的黑眼睛跟我們對視，十分呆萌可愛。

感覺牠們隨時都有可能咬破窗框爬進地下室，我們接下來的幾天想盡辦法趕走牠們。拿棍子鐵鍬不斷敲Deck讓牠們睡不著，倒水沖、撒蘋果醋，噴一種人家介紹的汽水，開著大燈著Deck照射，再把蔬菜 果皮扔在Deck外面引誘牠們出來。

連續多天費了好大勁，終於把那一家子浣熊給趕出去，最後一天還被我看到浣熊媽媽（或爸爸）用嘴叼著最小的浣熊匆匆跑走，那畫面讓我不忍心了好些天。

愁歸愁，還是得想辦法。打聽了一下請專業人士來驅趕浣熊的費用，價格高得令人咋舌，從幾百、一千到幾千不等，我們決定自己先用土辦法試試。丈夫首先用木板梯子和鐵架堵住靠門口的破洞，然後買了兩個大捕熊籠，放上菜葉子和香蕉皮，接著繼續對著車庫牆壁屋頂敲打，製造噪音。

暴力驅趕 小心挨罰

那些日子我們全家都如驚弓之鳥，一旦屋裡有點動靜，那怕是樓上開水龍頭的震動，陣風吹過煙囪的呼呼聲都會讓我們汗毛直立，以為浣熊又在屋頂撒歡。

終於有一天晚上，丈夫告訴我，浣熊出去了。「真的出去了？」「真的，牠在車庫牆壁上爬的時候，被我趕出去了。」

「你得百分百保證出去了才能叫師傅來修，要不然…」「真的出去了，牠差點被我的棍子碰到，回過頭看了我一眼才慌裡慌張逃走。」我趕緊警告：「你可別打著牠！小心被人舉報你暴力驅趕，會罰款的。」「不會，不會。又沒打著。」

再三確認浣熊離開後，我給師傅打了電話，第二天師傅就來把那兩個破洞修好了。我們終於可以鬆一口氣睡個好覺了。

不過，還不能高興太早，車庫屋頂破洞雖然修好，可是浣熊還是天天到後院拉屎挖洞，撒多少辣椒、胡椒粉都趕不退牠們，我們仍然天天提心吊膽，擔心哪天浣熊又上房揭瓦搞破壞。最後把希望寄託在那兩個價錢不菲的捕熊籠子。

女兒把她給愛貓吃的小魚乾放進籠子，才放兩天時間，捕熊籠子就捉住老鼠兩隻、松鼠一隻，可惜聰明的浣熊不上鉤。放了松鼠，埋了老鼠，她爸爸仍毫不氣餒天天三更半夜跑出去查看浣熊蹤跡。就在一袋小魚乾即將告罄之際，他激動地從後門進來宣布：「抓住一隻大浣熊了。」

太振奮人心了。視頻顯示巨無霸浣熊吃完小魚乾，在籠子裡直接躺平呼呼大睡，睡醒後在籠裡拚命亂撞，戰鬥力十分旺盛，在鄰居幫忙下費了九牛二虎之力把牠搬上車。查了安大略省對放生浣熊的規定後，把牠送進了松果纍纍的樹林。

食物誘捕 終於清零

本以為抓到一隻大浣熊就萬事大吉了，沒想到才過了兩天， 丈夫又在菊花叢中發現浣熊的大便。

就在捕到第一隻浣熊的第11天，第二隻浣熊又被美味的小魚乾吸引進了籠子，我覺得太不可思議了，短短11天就捕到兩隻浣熊，這戰績也太輝煌了。而最關鍵的是，老伴說這隻浣熊就是咬破車庫木板，鑽進車庫屋頂夾層的那隻浣熊。

「我的棍子伸出去差點戳到牠的時候，牠回頭看了我一眼，所以我能認出牠那驚慌的眼神，而且不僅我認出牠，牠也認出我。 」

「你怎麼知道牠也認出你？」「它在籠子裡抬頭見到我的時候，嚇得渾身發抖。」「好可憐哦。」「可憐也得送走，給我們院子的浣熊來個動態清零。」

放生第二隻浣熊五天後，多倫多下了今冬的第一場大雪，我在心裡暗暗祈禱，希望浣熊們，不要再來院子裡挑戰人家的清零決心。但不知道是浣熊們太餓還是小魚乾太香？第三隻浣熊竟又來自投羅網。前後三個星期，抓到三隻浣熊，這戰績，怕是可以申請金氏紀錄了。