生活／紐帶日記 疫情中連結你我

因為新冠病毒疫情 ，從2022年3月底開始，學校停課，所有的課程轉為線上，一時間，老師們惡補網上教學的知識，要趕緊把課程搬到網上。

我本來不是喜歡熱鬧的人，離群索居也不是問題，反正我上大學的孩子們都回家上網課了，我每天忙著網上授課，一邊忙著照顧一家人的飲食，也沒有時間東想西想。可是，時間一久，覺得這個日子似乎缺點什麼？

幾個星期後，學校發來一個電郵邀請大家參加一個寫作畫，願意參加的人，每天會收到一個問題，讓人動動腦、寫一寫，是否願意發表分享自便。我好奇這會是什麼樣的問題，就回覆郵件參加了。第一天的問題是：找一個窗戶望出去，你看見了什麽？聽到了什麽？聞到了什麽？又感受到了什麽？

我把問題送到了一個微信 群，看看大家是否有興趣。這樣就開始了紐帶日記。每天我轉發一個話題，靜待大家的分享。

紐帶日記第31天：

這周是教師感恩周，寫一封感謝信給一個特別的人。

有一位寫下這樣的一段話：「這周是美國的教師節，看著美國人熱烈奔放地表達感謝，我想起對我而言那麼重要的老師。覺得人生中如果沒有你的啟迪，可能有很多的不同。也許是思鄉時不再想起一個作者，也許是低落時不再想起一句詩。可能對很多人來說沒有詩又何妨，少一個作者也無礙。但是恰是這些可有可無的東西變成了我生命中不可缺少的一部分。許久前，朋友來家做客，說你們家有股香氣。心想自己從來不擦香水， 哪來的香味，恐怕只有書墨的香氣。而那樣的香氣是像你這樣的老師給我帶來的，也許將會伴隨我一生之久。謝謝你，老師。」

紐帶日記第34天：

從小到大，最好吃的東西是什麼？

一位老師這樣分享：「我小時候的記憶主要集中在餓。因為長得高，長得快，我幾乎覺得天天都沒吃飽，天天肚子餓。所以我最喜歡過年，因為我可以想吃多少就吃多少。好幸福。記憶最深的兩種食物：第一是香蕉。我爸從鎮上買回了香蕉，我分到三分之一根，第一次吃到這麼美味的食物，簡直就是世界上最幸福的人，三分之一的香蕉我吃得很慢，吃了很久，這樣就延長了享受美食 的時間。第二是紅燒肉和土豆，覺得這道菜簡直就是世界上最美味的佳餚，幾乎只有過年才能吃到。我記得小時候許願：希望有一天這兩種美食可以想吃多少就吃多少；想什麼時候吃就能有的吃。現在我的夢想都成真了。」

紐帶日記41天：

給你心愛的城市寫一封情書，以這樣的句子開始：親愛的【城市名】，這是一封情書。

以下是其中一份情書：

「親愛的上海，這是我寫給妳的一封情書。

到今天為止，我生活過十年以上的城市有三個了，然而妳卻是那個讓我最難以忘懷的城市。我之所以成為現在的我，因為在我人生之初，有幸出生並成長在妳的懷抱。

那時是70年代，中美還沒有建交，出國的機會等於零。上海的小學三年級就開始學英文。後來90年代，我來到了一個每天說英文的國家，感謝那些英文老師當年對我的栽培。

我們小學有幾個英文的特級教師，老師教我們英文，給我們排龜兔賽跑的戲，當然我們也學<音樂之聲>裡面的歌曲。現在我自己成為一個老師，回想起來，這些生動活潑的教學法，在上海的課堂上已經開始了。

上海的學校都很小，沒有操場和跑道，但是上海人用螺螄殼裡做道場的聰明，讓我們不覺得匱乏。我們長跑隊每天在中華路上，跟汽車賽跑。我們跳舞隊沒有足夠的地方跳舞，每逢過節的時候就會在大街上跳，在虹橋國際機場跳，用五彩繽紛的花傘舞，歡迎來自世界各地的貴賓。第一次我代表學校去參加作文比賽，沒想到那是給一個題目當場演講，雖然我沒有拿會任何獎牌，可是，我意識到寫作和演講的關係，我看到了天外有天。

上海，妳給了我一個廣闊的舞台去體驗，通過對不同課目的廣泛涉獵，培養多種興趣和綜合素質。

12歲那年，我經歷了人生的第一次移植，為我後來的飄洋過海埋下了伏筆。因為父親從部隊轉業到地方，我們全家要搬到杭州，那是，小夥伴都羨慕我有遠行的機會，我自己也是被這種變化弄得興奮莫名，我只當以為是一場遠足，遠足之後，我還可以回到上海。

也是那一年，我開始與寫作結緣。我把對一個城市的思念都寫進日記中，寫在給遠方好友的信中，那些書寫的日子改變了我，當我初中畢業，再次出現在老師和同學們中時，他們驚訝地發現當年那個活潑開朗的女孩，已經變成了一個寡言沉思的少女。

從此，我成了妳的過客。每年夏天我都會去看望老師和朋友，工作後，每當有去上海出差的機會，我都不會錯過。多年以後，我去了美國。有一天，我的文章發表在《新民晚報》上，那是我在思念妳的日子裏訂閱的報紙，無論我是在杭州，還是在洛杉磯。我的小學同學，在紐約看到了，來電向我祝賀。我的文章回到了我回不去的故鄉，那是我用文字向妳致意。

有一次，我遇到一個美國人，她問我叫什麼名字，我告訴她後，她問我哪一個「海」？我說上海的「海」。那一刻，我意識到了一個事實，原來妳的名字早在洪荒之初就刻進我的生命裡，從此，不管我走到哪裡，都有妳同行。」

分享孤寂 建立聯繫

後來，我了解到，學校發出的那些話題，來自於一位女子的隔離日記。當蘇萊卡·賈瓦德（Suleika Jaouad）大學畢業，正準備赴法做記者時被診斷為白血病，她被隔離在醫院的病房裡數月，她開始在紐約雜誌上寫一個專欄「中斷的生活」，收到了來自許多讀者的信。當她從醫院裡出來後，她花了100天的時間開了1萬5000哩去訪問那些給她寫信的人們，包括一個監獄中的少年。通過分享在孤寂中的經歷，她與相似處境中的人們建立了聯繫。

在疫情開始的時候，蘇萊卡開始了一個隔離日記的寫作計畫，每天她邀請一個朋友來寫日記，然後提出一個話題，鼓勵讀者來一起寫下他們的故事，並反思他們的生活。

當我們與人隔絕時，我們感到孤單。人們自然會得出這樣的結論，孤寂來自於隔離。但蘇萊卡告訴我們隔離的經歷也可以把人們連結在一起。受蘇萊卡的隔離日子的激勵而開始的紐帶日記逕行了75天，在這些日子裡，我們談論大的話題，比方說有生之年中的歷史性事件是什麽？如何衡量成功？也談個人的故事，三個最想去的地方，最喜歡的一幅畫，一首歌，一本書。

當這個世界因疫情而停擺，人們被隔離在狹小的空間，網路把我們身處不同地方的人們連結起來，透過寫作分享我們的生活、思想。紐帶日記為我們營造了一個安全的分享空間，讓我們突破受限的身體，放飛心靈去廣闊的時空自由翺翔，從而遇見其他美麗、有趣的靈魂。

當這一切都過去，我們會懷念這一段與文字一起走過的日子。