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旅遊補給站／度假放鬆不小心就買了… 這樣當聰明旅人

周靜芝
旅遊時很容易因為心情放鬆，導致沒有必要的花費。（取自pexels）
旅遊時很容易因為心情放鬆，導致沒有必要的花費。（取自pexels）

度假旅遊時，多數人喜歡享受輕鬆、悠閒的心情，但這種放鬆的情緒，有時會導致不必要的花費。旅遊網站Travel + Leisure專訪理財專家克莉絲汀．蓋兒（Kristen Gall），她表示，在旅遊時我們很難不去買些希望可以放在家裡、保留回憶的東西，但重要的是，不用買下所有出現在你眼前的紀念品。

紀念品要慎買

蓋兒說，出國旅遊建議只買回家後買不到的、或是小到不會占據旅行箱的東西。如果有計畫買些紀念品回家，就買件最特別的，勝過買一堆小飾品，回家後就再也不會想起它們。

如果曾在過機場安檢或海關時必須丟棄購買的商品，你就會同意蓋兒的說法：要時刻記得，旅途購買的東西都要帶得回去。

所以避免買些脆弱、體積大、沉重的物品，除非你樂意多付行李超重費。購買食物或酒時，也要注意是否會被海關攔下，食物像巧克力是最安全的，肉類或蔬果就會被禁止帶回國。

加州財務顧問蓋瑞．安德芮（Gerry Andrade）同意蓋兒的建議，建議只買特別且方便運送的物品。他分享自己的經驗，有一次10歲兒子在羅馬的納沃納廣場看上一幅非常喜歡的畫，他買下後確定畫放在畫筒裡，並裝入行李箱；繼續旅遊了幾個地方後，等到他們返家卻發現畫不見了。可見旅途中購買的東西，不管是物質或精神價值再高，都很容易在旅途中遺失。

信用卡省錢

安德芮也提供旅行時幾個省錢之道，例如使用信用卡，盡量少兌換當地貨幣，因為信用卡的每筆消費可以有現金回饋。他說，旅行時用信用卡消費，可以管控不當收費；更重要的是，省去攜帶大量現金，避免遺失或被偷。

安德芮補充說，有時會另外帶簽帳卡，在某些國家必要時可以從提款機中取得當地貨幣，雖然有手續費但很方便，也就值得了。而且根據紀錄，從提款機提領當地貨幣，匯率也較划算。

另外，旅遊專家瓊安．崔匹（JoAnn Caputo Tripi）則建議，不要在機場或旅館購買禮物或紀念品。至於旅館，崔匹不推薦在有折扣優惠時預付全額費用或是選擇無法退款，她表示，疫情讓大家學到保持彈性的重要，如果有必要寧可花點錢取消訂房；另外，聰明的旅客不會把錢花在房間內的迷你吧。

租車前先比價

在餐廳用餐也是旅行時主要的消費，節儉的旅人會找當地的餐廳，而不會每餐在旅館內用餐，也會避開那些「太觀光客」的地方。崔匹建議，除非房間費用包含早餐，否則不要在旅館用早餐；一杯咖啡配上法國的可頌、義大利的甜點或葡萄牙的蛋撻，也就足夠了。

租車有時也是旅遊中必須的，可以先比較大眾運輸的火車、巴士、計程車的價格，再決定是否租車；停車費也是考量重點，有時費用既高又很難找到停車位。如果需要租車，意味著需移動到另一個目的地，要注意是否有額外的保險費用，許多信用卡和汽車保險有包括租車服務，可以省下一些錢。

旅遊順便逛街購物，一返家後帶著深深的購物罪惡感和一堆俗氣的紀念品。(本報資料照片...
旅遊順便逛街購物，一返家後帶著深深的購物罪惡感和一堆俗氣的紀念品。(本報資料照片)

好鞋才能暢遊

旅遊通常需要大量的走路，即使不是參加健行團也是如此，即便只在機場都需要走上幾英里路。崔匹說，有經驗的旅人都知道不能買太便宜的鞋子，它們不夠舒服，下雨也不防水，更無法走在石頭路上。行李箱也一樣，誰希望在旅途中行李箱輪子脫落，或是衣服潮濕、隨身行李都毀了？

如果你同意上面幾位專家的建議，或是已經這樣做了，你可以有自信地去旅遊，相信可以省下錢去計畫下一趟的旅行。

租車 信用卡 旅館

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