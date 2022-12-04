旅遊／馬略卡島 地中海最接近天堂的地方

馬略卡島的福門托爾海角，可以觀賞到在網路上被稱為「此生所見最美的日落」。（圖片皆由作者提供）

我們一家人在7月底由亞特蘭大搭乘達美航空，先飛8小時到西班牙馬德里，再轉機一個半小時，飛到「馬略卡島」（Mallorca）的帕爾馬（Palma）機場，展開今年度的家庭旅遊。馬略卡島位於西班牙東邊的地中海上，人稱「地中海上最接近天堂的地方」，是西班牙的第二大島，全島以觀光 業為主。

令人一見傾心的小村莊法德摩薩市。（圖片皆由作者提供）

紀念聖女遊行 躬逢其盛

島上沒有優步，叫車不方便，我們在機場租車後，前往第一個景點法德摩薩市（Valldemossa）。此城位於特拉蒙塔拉（Tramuntana）山谷中，保留西班牙早期文化和建築，遺世獨立，是個令人一見傾心的小村莊。氣溫白日炎熱早晚涼爽，我們入住建於山城上、小巧古老的小旅館，房內無冷氣，推開木窗清風徐徐拂面，可見屋前街景和矗立在不遠山丘上的小教堂。波蘭音樂家蕭邦和愛人法國小說家喬治桑，1938年到1939年曾在此地古老莊園租屋一年，山城的美景和愛情，使喬治桑完成暢銷小說「馬略卡的冬天」，當年的租屋如今已成全球情侶拜訪之地。

比喬治桑更讓村民自傲的，是1531年生於當地的聖女凱瑟琳（St. Catalina Thomas），她生前神蹟不斷，往生時金身不壞；在教堂的後巷內仍保留她出生的小屋，供遊客參觀。每年7月28日在此舉辦紀念聖女的遊行，選一名六歲的小女孩打扮後代表聖女，再選數名三歲左右的小女孩為小天使陪伴在側；村內老少居民身著傳統服飾、手提裝滿鮮花的小花籃加入遊行，島上各地居民都來此觀賞遊行。我們躬逢其盛，只是所有餐廳家家客滿，若無事先訂位如我們，苦等到晚上10時才等到座位用餐，飢腸轆轆。

狹長陡峭伸入海中的福門托爾海角。（圖片皆由作者提供）

福門托爾海角 日落絕美

位於馬島西北方的福門托爾海角（Cape Formentor），是一條狹長陡峭、伸入海中的礁岩，海角起點處的日落，被稱為「此生所見最美的日落」。我們早早吃過晚餐，驅車前往，趕到岬角看9時的日落。

沿海是水泥修砌的平整道路，每個角落都擠滿拍照遊人，好不容易在觀景台人群中擠得一席之地；當天空中雖布滿厚重雲朵，仍掩不住夕陽的美姿，大家屏氣凝神注視前方，天邊雲彩呈現大片橘黃金影，一輪巨大的夕陽緩緩落入地中海，美得令人屏息，四周響起許多掌聲和各國語言，驚嘆此美景。

島上種植最多的是橄欖樹，此地盛產橄欖油，我們參加一個為時2小時、每人65歐元（約67美元）的橄欖園導覽之旅。導覽員是兩母女，帶領我們參觀200公頃、有1萬棵橄欖樹的私人橄欖園；她們以英文詳盡解說，告訴我們橄欖園的由來、介紹不同種類的橄欖樹、如何以全天然方式栽種橄欖樹等，學到許多新知識。

行至園區內的小石屋，導覽員發給每人4份不同的橄欖油，教我們如何以嗅覺和味覺辨認不同等級的油；原來聞之有「青番茄」味、入口有「辛辣口感」的，便是馬略卡出產的橄欖油。最後以園內自產的橄欖油、果醬和小番茄，搭配當地麵包，結束此愉快的知性之旅。

德拉克鐘乳石洞。（圖片皆由作者提供）

德拉克鐘乳石洞 如仙境

馬島東岸最知名景點是德拉克鐘乳石洞（Drach Caves），我們事先上網購票，購票時除了選參觀日期，還要選入洞時間，來朝聖的旅客絡繹不絕，所以要求在入洞時間前1小時到達。此洞長1000公尺、深25公尺，由先後被發現的4個石洞組成；除了兩岸千奇百樣的鐘乳石景，地中海鑿山穿岩流入洞內，形成大小水潭，千姿百態的石乳映入水中，反射出迷離奇幻的光影，若虛若實，宛若仙境。

流入洞中的海水在洞底形成馬戴爾湖（Martel Lake），此湖以發現者命名，長170公尺、寬30公尺，是世界上最大的地底湖泊。每天在湖心有特別表演，工作人員一直催促大家去看表演，無法仔細欣賞兩旁美景，到達湖畔時表演場地已坐滿遊客。開始時，一艘小船緩緩划入湖心，船上有由鋼琴、大小提琴和吉他組成的小型樂團，表演四首優美演奏曲，全程禁止照相和錄影，之後繼續在洞中前行觀賞未竟的美景，全程大約兩小時。

被譽為「最藍海水」的德爾莫羅海灘。（圖片皆由作者提供）

德爾莫羅海灘 戲水天堂

馬略卡島共有大小262個海灘，由嶙峋礁石形成崎嶇的海岸線，造就島上迷人的海灘，加上湛藍清澈的海水映著碧藍晴空。我們下榻的是濱海旅館，從房間陽台上可欣賞晨昏皆異的海景，海灣內風平浪靜適合游泳 ，清晨大家仍在美夢中時，已有不少年長晨泳者在長泳，太陽出來後，海灘擠滿戲水的父母和孩童。馬島上有多處「天體海灘」，此處並非裸泳灘，少數天性自由的歐洲女人，自在的坦露雙乳在沙灘上行走或做日光浴；我在海中游泳時，一對坦露的巨乳迎面而來，使我大吃一驚。

德爾莫羅海灘（del Moro）號稱是馬島海水最藍之處，原是個不為人知的世外桃園，拜網路之賜，如今成為必訪景點。從馬路下行海灘的崎嶇小山路必須手腳並用，若著拖鞋涼鞋來的人舉步艱難，女兒一路攙扶我才能走到海邊。到達後，窄小的沙灘已看不到沙灘，放眼望去全鋪滿海灘巾和游泳用品，連路都走不過去；從岸上望去海水藍得令人驚豔，站在水裡卻又清澈見底，海水溫暖乾淨，游泳時身旁魚群悠遊而過。我們各自享受這片美麗的海水，游得十分開心，果然不負「最藍海水沙灘」之美稱。

步行10分鐘，可達旁邊另一個也是網友大推的聖阿魯米尼亞海灘（S’alumnia），是夾在礁石中的一條細長海灘，從照片上看真是絶美。然而新冠大疫解封後，來自全球各地的泳客塞滿此狹窄海灣，沙灘上觸目可見的垃圾、草叢內滿是噁心的排泄物，人類對自然美景的嚴重摧殘，令人憂心。

古代阿拉伯浴池遺跡。（圖片皆由作者提供）

古阿拉伯遺跡 貴族浴池

古代的馬島曾被阿拉伯人占領，在帕市遺留下一座11世紀的阿拉伯浴池遺跡，我們參觀完帕爾馬大教堂後去拜訪浴池，在門口買了每人7歐元（約7.2美元）的門票。

這是個古代阿拉伯貴族的浴池，坐落在花木扶疏的雅致花園中，整棟屋子以石塊建築，進門後是巨型主浴室，上方是拱形屋頂，屋頂上有許多洞孔讓天光照入，下方以12支大石柱支撐。主浴室旁的房內有入水管、出水管、水盆和洗浴用的陶盆陶罐，隔壁房間牆上的電視不斷播放解說，可惜全是西班牙文，亦無字幕，無從了解。

島上食物以地中海式料理的菜餚為主，又以小碟菜（Tapas）和海鮮飯最著名。食物以海鮮為主，家家餐廳皆販售魚、蝦、章魚、魷魚、貝殼等，以橄欖油、起司和各式香料調味，十分可口。此地餐廳不但味美且價格比美國便宜，付帳時更沒有要求小費，餐餐吃得開懐。

馬島以西班牙語為主，英文不通，多數商店內只有一個會講英文的店員，無法溝通時還須請出手機「Google翻譯」。消費可用歐元和所有信用卡，觀光景點販售各式伴手禮，最常見是草編物品，搭配海灘裝或休閒服相得益彰。此地還可以買到地中海生產的珍珠，耀眼光澤中閃著淡淡虹彩，尺寸大小媲美南洋珠，價格卻更便宜，是此地的高檔伴手禮。

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