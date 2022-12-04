旅遊／東非肯亞、坦尚尼亞 令人流連忘返

在肯亞看到野生動物的澎湃活力，圖為河馬。（圖片皆由作者提供）

一個因疫情 攪亂腳步的自組東非行程，時隔兩年，終於在今年5月踏上旅程。搭乘的是卡達航空，在卡達杜哈轉機，然後飛往肯亞奈洛比；第二個目的地是坦尚尼亞。

肯亞 目睹弱肉強食

第一次踏上非洲大陸，黃熱病疫苗打了，瘧疾口服藥吃了，防蚊液帶了，但事前完全不知會被水牛背上駐留的大蒼蠅叮到，可痛了。

過去對於各種野生動物，除了在動物園 或Discovery頻道觀看外，沒更進一步接觸及了解習性，如今卻能在肯亞廣闊無垠的大草原上，親眼目睹天上飛的、地上跑的及水裡游的各種動物。五彩繽紛的各種鳥類、傍晚洗泥巴浴的象群、一頭領頭羊率著好長一群瞪羚奔跑、伸著長脖子吃嫩葉的長頸鹿，還有迅雷不及掩耳搶我們野餐盒的黑白疣猴、穿著大法官服的哥倫布猴群、掛在樹上睡懶覺的非洲豹……，幾天下來慢慢地可以叫出大部分動物的英文學名，連自己都感動。

當然，弱肉強食的血腥畫面也一幕幕呈現眼前，看到倒地被獵殺的河馬、內臟已被掏空的斑馬及水牛；甚至親眼目睹獵豹分食瞪羚，禿鷹在旁伺機而動，專門撿現成的鬣狗也來分一杯羹，最後出現一頭母獅，銜著僅剩的殘骸皮肉，大搖大擺回去哺育幼兒。

作者一行人帶了文具分享給坦尚尼亞的孩子。（圖片皆由作者提供）

坦尚尼亞 童稚天籟感人

在坦尚尼亞的行程，我們扮演天使 ，中午將野餐剩下來的餅乾、巧克力、麵包及水果，沿途分送給路邊放牛羊的馬賽孩子。他們實在太厲害了，眼觀四面耳聽八方，車輛還沒到，後方的他們已在路邊開始攔車；分到最後我們已沒食物了，所以乾脆不停車。結果那些期盼卻失望的馬賽孩子居然用石頭砸我們車，也不知是否是從小訓練，一發就打中側邊後窗玻璃，「嘩」一聲，整扇玻璃龜裂。

作者將食物分享給坦尚尼亞國家公園清潔廁所的靦腆女孩。（圖片皆由作者提供）

另一個讓我印象深刻的是坦尚尼亞國家公園裡的廁所，乾淨到超出預期。有一天中午在國家公園野餐後，準備離開前去上了廁所，一個靦腆的女孩正負責打掃，我在洗手台窗前看到一條毛巾上，寫著小小工整的字「TIP BOX」，所以我放了1美元小費，然後準備拍照留念。但她迅速拿起紙條收了起來，或許她心知肚明，知道這是不被允許的行為，但這卻是我最心甘情願付的小費。中午大家沒吃完的午餐，我將內容物合併為三盒，也一併轉送，讓她及家人分享。

臨行秋波，最讓我感動是馬賽鄉村教室裡孩子的歡迎歌聲，不知道沒有屋頂的黃土粗胚牆算不算教室，但天籟美聲是那麼童稚悅耳，就連認真帶誦英文數字的小老師，也頗有大將之風。當時令我深感遺憾的是，帶來的文具早已全數發完，無法及時表達我對他們的喜愛及關懷。

肯亞及坦尚尼亞國旗色的手環。（圖片皆由作者提供）

不論是肯亞「野性呼喚、原始悸動」；還是坦尚尼亞「渾然天成 、熱情奔放」，我學習到的課題都是「敬畏自然、廣袤無垠」，東非絕對是「化外之境、流連忘返」。

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