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每周一書／《兒子的男朋友》 揭家人的羈絆

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《兒子的男朋友》。（紐約世界書局提供）
《兒子的男朋友》。（紐約世界書局提供）

「是從什麼時候開始……？」

「不知道。當我意識到的時候就這樣了。」

聖將用逐漸消失似的聲音回答。他的嘴唇上滿是汗水。胎毛已經濃到可以稱為鬍子了。偶爾會看見兒子使用老爸的電動刮鬍刀，正想著是時候買台兒子專用的給他。

「為什麼？怎麼會這樣？」不知不覺變成了責備的口氣。不可以，這種時候不可以責怪他，這不是聖將的錯，聖將一定也很痛苦。

「如果有原因的話，我自己也想知道好嗎……！」聽著聖將硬擠出來似的聲音，我緊閉雙眼。啊，這並不是一場夢或惡意的玩笑，而是現實。

《兒子的男朋友》一書的作者秋吉理香子，早稻田大學第一文學部畢業。美國羅耀拉瑪麗蒙特大學電影電視製作碩士。2008年以《雪花》榮獲第三回「Yahoo! JAPAN文學獎」。隔年以收錄該得獎作的短篇小說集《雪花》正式踏入文壇。暗黑推理小說《暗黑女子》成為話題，同時被改編為電影。

本書中描述40歲的家庭主婦莉緒，因高二的獨生子「聖將」向自己出櫃而大受打擊。雖然莉緒表面上認可了兩個人的交往，卻不知如何對丈夫稻男開口。

莉緒邀請兒子的男朋友「雄哉」來家裡吃午餐。就讀於一流大學二年級、今年20歲的雄哉因母親早逝，因此除了家事，甚至還負責失能祖母的日常照護工作，而且雄哉更有著與聖將不相上下的出色外表，是各方面都無可挑剔的好青年。

當雄哉巧遇聖將的父親，聖將的父親在不知道兩人關係的情況下，頻頻稱讚並開心兒子交了個「好朋友」。之後當聖將的父親發現兩人的事情時，他獨自去找雄哉，要求兩人分手。

「這個世界上，有無論如何注定不會開花結果的戀愛對吧？不管多麼喜歡，也無能為力的關係，在男女之間也存在著，更不用說雙方都是男生。被人在背後指指點點地活著，對父母而言，實在不忍心看到孩子如此可憐，只有得到周遭人的祝福，才能構築幸福的關係。無論是你或我兒子，要得到幸福的機會多的是，沒必要特地選一條辛苦的路吧？」

「我發自內心覺得你是個好孩子，所以也讓你來家裡，可是說實在的，現在的我有種被背叛的感覺。我沒有批判你是同性戀這件事，我也希望你可以找到你的幸福，只不過那個對象不要是我兒子。」

聖將和雄哉兩人的戀情如同盛夏般炙熱，但面對這冷酷的社會與周遭環境究竟會如何發展呢？

兒子說：「我，喜歡的是男生。」打亂母親莉緒與一家人原本的生活。母親、兒子、母親密友、父親、兒子的男朋友，溫暖描繪家人之間羈絆與多重視角。充滿歡笑、怦然心動、同時讓人思索LGBT時代的小說。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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