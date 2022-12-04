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移民專頁／245(i)受益人 可任意調整身分

李亞倫律師主答

讀者問：

我父親在2001年4月30日之前提交過一份合格的勞工紙申請，他是主要受益人。他的綠卡已於2022年4月29日被推薦批准。請問，他的女兒即我姊姊，目前是未婚的成年子女(已超過21歲)，但父親的勞工紙獲批時，她未婚並且未成年。請問她是否有資格申請移民，成為我父親主要受益人的陪伴或隨後追隨？我姊姊有一個美國公民身分的女兒，她將在幾年後滿21歲。她還有一個美國公民的兄弟姊妹，這對她申請移民簽證有任何幫助嗎？

答：

你父親是2001年4月30日之前提交勞工紙的主要受益人，如果當時你未滿21歲的姊姊在2000年12月21日之前入境美國，根據245(i) 的規定，她也是受益人。

即使她那時未經檢查入境美國(非法入境)或未經授權而工作或逾期居留，她可以用任何方式在美國調整身分。

現在，她要用陪伴或隨後追隨的身分跟著你父親的案子，因為她已經超齡了。你姊姊的美國公民的女兒幾年後就要21歲了，可以申請你姊姊移民，這可能是你姊姊最快的移民方式。通常，像這樣的直系親屬申請案大約一年能完成。另一方面，若今天才開始申請兄弟姊妹案，可能需要15年才能獲得永久居留權。

移民 美國公民 勞工

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