我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

談藝／紐約惠特尼大展 「愛德華霍普的紐約」別錯過

舟境
紐約是霍普生活60年、充滿回憶的地方，也是他「最熟悉、最喜愛的美國城市」。（取自Whitney Museum of American Art網站）
紐約是霍普生活60年、充滿回憶的地方，也是他「最熟悉、最喜愛的美國城市」。（取自Whitney Museum of American Art網站）

今年秋冬，紐約最重量級的藝術大展日前在惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)揭幕，以「愛德華霍普的紐約(Edward Hopper's New York)」為主題，展出這位美國現實主義派畫家超過200幅的素描、版畫、插圖、油畫作品，以及包括信件、照片、日記在內的私人物品；展覽從即日起，將展出至2023年3月5日。

對於愛德華霍普而言，紐約不只是存在於地圖上的一座城市，也是存在他的內心、一座生活60年、充滿回憶的地方，他在晚年曾說，「這是我最熟悉、最喜愛的美國城市 (the American city that I know best and like most)」。

霍普畫筆下的紐約，沒有摩天大樓與地標性建築，取而代之的是一般日常居住的空間。（取...
霍普畫筆下的紐約，沒有摩天大樓與地標性建築，取而代之的是一般日常居住的空間。（取自Whitney Museum of American Art網站）

1882年，霍普出於於哈德遜河畔的造船小鎮奈阿克(Nyack)，父親為家計而從商，讓他度過了愜意的童年。1899年，霍普因進入紐約藝術學院開始了通勤的生活，1908年他遷居紐約，直到1967年過世為止。紐約是霍普無數作品的主題和靈感來源，透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對紐約的城市印象。

霍普的一生，見證了紐約市現代化發展的巨變：不斷崛起的摩天大樓、建築工地的轟鳴聲，日益擁擠多樣的人口……但他無視一切的繁華，避開城市天際線和代表性的地標，反而將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市所呈現出的新舊碰撞、個人與群體之間疏離的一面。

霍普透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對...
霍普透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對紐約的城市印象。（取自Whitney Museum of American Art網站）

霍普將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市，人與人之...
霍普將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市，人與人之間疏離的一面。（取自Whitney Museum of American Art網站）

霍普晚期的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物或一小群人，但卻捕捉到了紐約這座城市特殊的一面，比如一座毗鄰公園的褐砂石建築、一座凝視另一棟建築的餐廳、一扇扇窗戶背後的私密空間。透過這些場景，紐約成為霍普探索他內心世界的舞台和背景。

凝視一扇扇窗戶背後的私密空間，紐約成為霍普探索他內心世界的舞台和背景。（取自Wh...
凝視一扇扇窗戶背後的私密空間，紐約成為霍普探索他內心世界的舞台和背景。（取自Whitney Museum of American Art網站）

霍普的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物，捕捉到了紐約這座城市特殊的一面...
霍普的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物，捕捉到了紐約這座城市特殊的一面。（取自Whitney Museum of American Art網站）

從2013年聚焦於霍普的素描展覽後，這是近10年來惠特尼美術館再次舉辦了霍普的展覽，這對於全世界擁有最多愛德華‧霍普畫作的惠特尼來說，是一段漫長的空白。「愛德華霍普的紐約」以霍普過世後捐贈給惠特尼的眾多畫作為基礎，並借展了幾件關鍵性展品，加上惠特尼最近收購檔案館的各項素材，為此次展覽提供了重要的註解。

愛德華‧霍普於1950年攝於工作室。（取自Whitney Museum of A...
愛德華‧霍普於1950年攝於工作室。（取自Whitney Museum of American Art網站）

惠特尼美術館地址99 Gansevoort St, New York, NY 10014，購票可上官網https://whitney.org

美術館 紐約市 旅館

上一則

談藝／波士頓美術館 「生活雜誌特展」看展還可享美食

下一則

生活／3周逮3浣熊 車庫清零

延伸閱讀

紐約犯罪率將「驟降」？總警司揭秘 剛提拔就申請退休

紐約犯罪率將「驟降」？總警司揭秘 剛提拔就申請退休
紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛

紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛
澤西市房租暴漲40% 租戶抗爭成功每年漲幅不能超過4%

澤西市房租暴漲40% 租戶抗爭成功每年漲幅不能超過4%
澤西市房租漲40% 租戶抗爭見效：不超過4%

澤西市房租漲40% 租戶抗爭見效：不超過4%

熱門新聞

梁寶儀將瞄準亞裔女性市場的健康飲品，推入美國社會視野。（記者張心／攝影）

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

2022-11-27 15:35
中國留學生劉陽以她和同學合夥開設瓷禧奶茶店的經歷，展示著90後新華商「彎道超車」傳統華商的巧勁與生機。（劉陽提供）

封面故事／90後新華商 彎道超車「洗版」傳統商業生態

2022-11-26 11:20
浦舒柔曾在法國接受糕點培訓，跟法國麵包師學習傳統正宗的可頌做法。(浦舒柔提供)

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店

2022-11-27 14:35
改房契名字前，贈與稅跟遺產稅必須三思。（本報資料照片）

地產投資／房契改名前 遺產與贈與稅必須三思

2022-11-27 02:20
經營自媒體的呂昂，在明州開創自己的一片天。(陳曼玲╱攝影)

封面故事／自媒體創業 助商家行銷

2022-11-27 12:32
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）

世足賽／世足首見女裁判 她夢想成真

2022-11-27 02:26

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目