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談藝／波士頓美術館 「生活雜誌特展」看展還可享美食

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波士頓美術館是個可以讓你消磨一個下午或一個晚上的美麗場所。(取自MFA)
波士頓美術館是個可以讓你消磨一個下午或一個晚上的美麗場所。(取自MFA)

不管是和孩子一起逛，或是第一次約會，波士頓美術館(Museum of Fine Arts)永遠是個好選擇。這座大型美術館是個可以讓你消磨一個下午或一個晚上的美麗場所。當11月來臨時，天氣已經轉涼，穿著暖和的衣服，找個適合室內活動的地方是必須的，而這個月，波士頓美術館有幾個理由絕對值得前往造訪。

雖然歐巴馬夫婦的官方肖像展已經結束，但接下來還有許多很酷的展覽即將在波士頓美術館登場，其中一個是展至明年1月16日的「生活雜誌和影像的力量」(LIFE Magazine and the Power of Photography)，將展出許多生活雜誌刊載過的知名人物照片。生活雜誌從1936年創刊到1972年第一次宣布停刊，每周發行的生活雜誌留下了這段期間美國歷史中最令人回味的影像。波士頓美術館表示，展覽提供了近距離地觀賞這些從LIFE雜誌中挑選出最具震撼力的影像，以及精確捕捉作品本身所要傳達的意念，展覽主題涵蓋了戰爭、種族、科技、國家認同以及20世紀的美國。

波士頓美術館新推出的「生活雜誌和影像的力量」展覽。(取自MFA)
波士頓美術館新推出的「生活雜誌和影像的力量」展覽。(取自MFA)

可知道波士頓美術館內有個提供全套服務、可以坐下來用餐的地方？這裡可以嘗到頗具創意的新英格蘭式料理，以及精選的啤酒、葡萄酒和雞尾酒。New American Café在美術館營業時間內供應午餐和晚餐，菜單上不乏一些讓人驚喜的美食。餐廳位於美術館內的露絲與卡爾夏皮羅(Ruth & Carl J. Shapiro)家族庭園，意味著可以在綠意盎然的大中庭內用餐，中間是玻璃雕塑品，New American Café是穿梭美術館各個展廳間的最佳休憩點。

波士頓美術館票價為成人27美元，7-17歲兒童10美元，6歲以下免費。要參觀生活雜誌特展的民眾要另外多花7美元，波士頓美術館開放時間為上午10時，每周二休館。

美術館 波士頓 雕塑

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