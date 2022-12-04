娛樂／影評人協會表揚亞太演員 93歲吳漢章獲最大獎

吳漢章獲得亞太影視慶典大會的最高獎項「偶像大獎」，與妻子一起上台領獎。（Getty Images）

美國第一屆亞太影視慶典大會（Asian Pacific Cinema and Television）11月在洛杉磯世紀廣場費爾蒙酒店舉辦，這項活動由美國影評人協會負責主辦，意在表彰對影視工業做出卓絕貢獻的亞裔 人士和具有太平洋島國血統的圈內人。近年來，「魷魚遊戲」、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」）、「青春養成記」（Turning Red，又譯「青春變形計」）等多部充滿濃郁亞洲色彩的影視作品火遍美國，也讓美國影評人協會決定要為亞太裔影視人創辦這一盛會，並頒發一系列榮譽大獎。

600部影視作品都有他

作為亞太影視慶典大會的最高獎項，今年的偶像大獎授予了93歲的資深華裔演員吳漢章（James Hong）。吳漢章1929年2月22日出生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，父母都是華人，全家由香港移民赴美。從1950年代入行算起，至今他已接拍各類影視作品逾600部。其中，既有「唐人街」（Chinatown，1974）「銀翼殺手」（Blade Runner）這樣的影史經典，也有「功夫熊貓」和「花木蘭」等充滿亞洲元素的好萊塢 動畫電影；他還是新版「當地球停止轉動」（The Day the Earth Stood Still，又譯「地球停轉之日」）中與基努李維（Keanu Reeves）大講中文的神祕人，也是邪典電影「妖魔大鬧唐人街」（Big Trouble In Little China）裡的反派大魔頭；此外，他還在「歡樂單身派對」（Seinfeld，又譯「宋飛傳」）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory，又譯「生活大爆炸」）等熱門美劇中有過客串登場。可以說，吳漢章是不折不扣的好萊塢歷史見證者。

吳漢章在經典美劇「宅男行不行」客串演出中餐店店員。（取材自IMDb） 吳漢章在「媽的多重宇宙」演出女主角的爸爸。（取材自IMDb）

「我1953年入行，當時影視圈沒人拿我們當回事，他們只會說，『哦，亞洲人是不夠格當主角的』，所以他們會讓白人演員來扮演亞洲人的角色，會幫他們用膠帶把眼皮黏上，真是太可怕了。我別無辦法，只能默默忍受這一切。忍了差不多20年吧，我實在受不了這一切了，於是便組了東方西方劇團（East West Players），然後才開始有了變化。」接受頒獎之前，吳漢章告訴在現場採訪的媒體。「再看看現在，此刻我們正處於好萊塢的中心，我們中間已經有人能拿到奧斯卡獎了，我們亞洲人甚至還拍出了『魷魚遊戲』這樣的爆款，我們有著光明的未來。」

吳漢章搞笑帶著「媽的多重宇宙」中的熱狗手出席頒獎典禮。（Getty Images）

「終於成好萊塢一員」

今年的最佳紀錄片獎由華裔導演 Frank Chi憑藉關於林書豪的短片「麥迪遜廣場花園的38分」（38 at the Garden）摘得。他在受訪問時表示，能夠獲得這番肯定固然令人欣喜，但內心總還留有某種遺憾，遺憾好萊塢對於亞裔的接受、認可、尊重，還是來得太遲了。「要是20年前就能這樣對待我們，那就好了；或者說，要是40年前就已經是這樣了，那才會更好一些。因為過去那麼多年裡，有好多傑出的亞太裔影視人，白白地就被好萊塢的歷史給埋沒了，直到現在，我們才終於獲得承認，才終於成為其中的一員。」

華裔導演Frank Chi憑「麥迪遜廣場花園的38分」摘得亞太影視慶典大會最佳紀錄片獎。（Getty Images）

事實上，單從亞太影視慶典大會直到今年才舉辦第一屆這一點，便可看出亞裔在好萊塢的「後進」地位。因為同樣由美國影評人協會負責主辦的拉美裔影視慶典大會，去年就已出爐，而非裔影視慶典大會到今年已辦到了5屆。

面對這樣的現狀，「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊女兒的華裔演員許瑋倫（Stephanie Hsu）強調，好萊塢的亞裔必須要聯合起來，加強合作。「拍攝時我最享受的一點在於，大家有著難得的默契，許多事情無需費口舌去解釋，大家都在說中文，說普通話，就連外賣也都叫的是亞洲美食，很快就有了一種家人的感覺，對比那種整個劇組只有你一個人是『另類』的情況，那真是好太多了。」

華裔演員許瑋倫在電影「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊的女兒。（取材自IMDb）

今年的開拓者大獎由拍過「辣的要命」（Jennifer's Body，又譯「詹妮弗的肉體」）、美劇「黃蜂」（Yellowjackets）的日裔導演卡琳草間（Karyn Kusama）獲得；而南韓導演朴贊郁（「分手的決心」）、黃東赫（「魷魚遊戲」）、華裔加拿大動畫導演石之予（「青春養成記」）、韓裔美籍編劇許秀珍（「柏青哥」，Pachinko，又譯「彈子球遊戲」統籌人）、韓裔美籍演員趙約翰（「留在身旁」Don't Make Me Go）、印度裔英籍演員尼克穆罕默德（Nick Mohammed，「足球教練」）、南韓女星樸恩斌（「非常律師禹英禑」）等也都分別獲得不同獎項。

（取材自澎湃新聞）