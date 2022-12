娛樂／影評人協會表揚亞太演員 93歲吳漢章獲最大獎

吳漢章獲得亞太影視慶典大會的最高獎項「偶像大獎」,與妻子一起上台領獎。(Getty Images)

美國第一屆亞太影視慶典大會(Asian Pacific Cinema and Television)11月在洛杉磯世紀廣場費爾蒙酒店舉辦,這項活動由美國影評人協會負責主辦,意在表彰對影視工業做出卓絕貢獻的亞裔 人士和具有太平洋島國血統的圈內人。近年來,「魷魚遊戲」、「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)、「青春養成記」(Turning Red,又譯「青春變形計」)等多部充滿濃郁亞洲色彩的影視作品火遍美國,也讓美國影評人協會決定要為亞太裔影視人創辦這一盛會,並頒發一系列榮譽大獎。

600部影視作品都有他

作為亞太影視慶典大會的最高獎項,今年的偶像大獎授予了93歲的資深華裔演員吳漢章(James Hong)。吳漢章1929年2月22日出生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市,父母都是華人,全家由香港移民赴美。從1950年代入行算起,至今他已接拍各類影視作品逾600部。其中,既有「唐人街」(Chinatown,1974)「銀翼殺手」(Blade Runner)這樣的影史經典,也有「功夫熊貓」和「花木蘭」等充滿亞洲元素的好萊塢 動畫電影;他還是新版「當地球停止轉動」(The Day the Earth Stood Still,又譯「地球停轉之日」)中與基努李維(Keanu Reeves)大講中文的神祕人,也是邪典電影「妖魔大鬧唐人街」(Big Trouble In Little China)裡的反派大魔頭;此外,他還在「歡樂單身派對」(Seinfeld,又譯「宋飛傳」)、「宅男行不行」(The Big Bang Theory,又譯「生活大爆炸」)等熱門美劇中有過客串登場。可以說,吳漢章是不折不扣的好萊塢歷史見證者。

吳漢章在經典美劇「宅男行不行」客串演出中餐店店員。(取材自IMDb) 吳漢章在「媽的多重宇宙」演出女主角的爸爸。(取材自IMDb)

「我1953年入行,當時影視圈沒人拿我們當回事,他們只會說,『哦,亞洲人是不夠格當主角的』,所以他們會讓白人演員來扮演亞洲人的角色,會幫他們用膠帶把眼皮黏上,真是太可怕了。我別無辦法,只能默默忍受這一切。忍了差不多20年吧,我實在受不了這一切了,於是便組了東方西方劇團(East West Players),然後才開始有了變化。」接受頒獎之前,吳漢章告訴在現場採訪的媒體。「再看看現在,此刻我們正處於好萊塢的中心,我們中間已經有人能拿到奧斯卡獎了,我們亞洲人甚至還拍出了『魷魚遊戲』這樣的爆款,我們有著光明的未來。」

吳漢章搞笑帶著「媽的多重宇宙」中的熱狗手出席頒獎典禮。(Getty Images)

「終於成好萊塢一員」

今年的最佳紀錄片獎由華裔導演 Frank Chi憑藉關於林書豪的短片「麥迪遜廣場花園的38分」(38 at the Garden)摘得。他在受訪問時表示,能夠獲得這番肯定固然令人欣喜,但內心總還留有某種遺憾,遺憾好萊塢對於亞裔的接受、認可、尊重,還是來得太遲了。「要是20年前就能這樣對待我們,那就好了;或者說,要是40年前就已經是這樣了,那才會更好一些。因為過去那麼多年裡,有好多傑出的亞太裔影視人,白白地就被好萊塢的歷史給埋沒了,直到現在,我們才終於獲得承認,才終於成為其中的一員。」

華裔導演Frank Chi憑「麥迪遜廣場花園的38分」摘得亞太影視慶典大會最佳紀錄片獎。(Getty Images)

事實上,單從亞太影視慶典大會直到今年才舉辦第一屆這一點,便可看出亞裔在好萊塢的「後進」地位。因為同樣由美國影評人協會負責主辦的拉美裔影視慶典大會,去年就已出爐,而非裔影視慶典大會到今年已辦到了5屆。

面對這樣的現狀,「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊女兒的華裔演員許瑋倫(Stephanie Hsu)強調,好萊塢的亞裔必須要聯合起來,加強合作。「拍攝時我最享受的一點在於,大家有著難得的默契,許多事情無需費口舌去解釋,大家都在說中文,說普通話,就連外賣也都叫的是亞洲美食,很快就有了一種家人的感覺,對比那種整個劇組只有你一個人是『另類』的情況,那真是好太多了。」

華裔演員許瑋倫在電影「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊的女兒。(取材自IMDb)

今年的開拓者大獎由拍過「辣的要命」(Jennifer's Body,又譯「詹妮弗的肉體」)、美劇「黃蜂」(Yellowjackets)的日裔導演卡琳草間(Karyn Kusama)獲得;而南韓導演朴贊郁(「分手的決心」)、黃東赫(「魷魚遊戲」)、華裔加拿大動畫導演石之予(「青春養成記」)、韓裔美籍編劇許秀珍(「柏青哥」,Pachinko,又譯「彈子球遊戲」統籌人)、韓裔美籍演員趙約翰(「留在身旁」Don't Make Me Go)、印度裔英籍演員尼克穆罕默德(Nick Mohammed,「足球教練」)、南韓女星樸恩斌(「非常律師禹英禑」)等也都分別獲得不同獎項。

(取材自澎湃新聞)