我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

娛樂／影評人協會表揚亞太演員 93歲吳漢章獲最大獎

娛樂新聞組
吳漢章獲得亞太影視慶典大會的最高獎項「偶像大獎」，與妻子一起上台領獎。（Getty Images）
吳漢章獲得亞太影視慶典大會的最高獎項「偶像大獎」，與妻子一起上台領獎。（Getty Images）

美國第一屆亞太影視慶典大會（Asian Pacific Cinema and Television）11月在洛杉磯世紀廣場費爾蒙酒店舉辦，這項活動由美國影評人協會負責主辦，意在表彰對影視工業做出卓絕貢獻的亞裔人士和具有太平洋島國血統的圈內人。近年來，「魷魚遊戲」、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」）、「青春養成記」（Turning Red，又譯「青春變形計」）等多部充滿濃郁亞洲色彩的影視作品火遍美國，也讓美國影評人協會決定要為亞太裔影視人創辦這一盛會，並頒發一系列榮譽大獎。

600部影視作品都有他

作為亞太影視慶典大會的最高獎項，今年的偶像大獎授予了93歲的資深華裔演員吳漢章（James Hong）。吳漢章1929年2月22日出生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，父母都是華人，全家由香港移民赴美。從1950年代入行算起，至今他已接拍各類影視作品逾600部。其中，既有「唐人街」（Chinatown，1974）「銀翼殺手」（Blade Runner）這樣的影史經典，也有「功夫熊貓」和「花木蘭」等充滿亞洲元素的好萊塢動畫電影；他還是新版「當地球停止轉動」（The Day the Earth Stood Still，又譯「地球停轉之日」）中與基努李維（Keanu Reeves）大講中文的神祕人，也是邪典電影「妖魔大鬧唐人街」（Big Trouble In Little China）裡的反派大魔頭；此外，他還在「歡樂單身派對」（Seinfeld，又譯「宋飛傳」）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory，又譯「生活大爆炸」）等熱門美劇中有過客串登場。可以說，吳漢章是不折不扣的好萊塢歷史見證者。

吳漢章在經典美劇「宅男行不行」客串演出中餐店店員。（取材自IMDb）
吳漢章在經典美劇「宅男行不行」客串演出中餐店店員。（取材自IMDb）
吳漢章在「媽的多重宇宙」演出女主角的爸爸。（取材自IMDb）
吳漢章在「媽的多重宇宙」演出女主角的爸爸。（取材自IMDb）

「我1953年入行，當時影視圈沒人拿我們當回事，他們只會說，『哦，亞洲人是不夠格當主角的』，所以他們會讓白人演員來扮演亞洲人的角色，會幫他們用膠帶把眼皮黏上，真是太可怕了。我別無辦法，只能默默忍受這一切。忍了差不多20年吧，我實在受不了這一切了，於是便組了東方西方劇團（East West Players），然後才開始有了變化。」接受頒獎之前，吳漢章告訴在現場採訪的媒體。「再看看現在，此刻我們正處於好萊塢的中心，我們中間已經有人能拿到奧斯卡獎了，我們亞洲人甚至還拍出了『魷魚遊戲』這樣的爆款，我們有著光明的未來。」

吳漢章搞笑帶著「媽的多重宇宙」中的熱狗手出席頒獎典禮。（Getty Images...
吳漢章搞笑帶著「媽的多重宇宙」中的熱狗手出席頒獎典禮。（Getty Images）

「終於成好萊塢一員」

今年的最佳紀錄片獎由華裔導演Frank Chi憑藉關於林書豪的短片「麥迪遜廣場花園的38分」（38 at the Garden）摘得。他在受訪問時表示，能夠獲得這番肯定固然令人欣喜，但內心總還留有某種遺憾，遺憾好萊塢對於亞裔的接受、認可、尊重，還是來得太遲了。「要是20年前就能這樣對待我們，那就好了；或者說，要是40年前就已經是這樣了，那才會更好一些。因為過去那麼多年裡，有好多傑出的亞太裔影視人，白白地就被好萊塢的歷史給埋沒了，直到現在，我們才終於獲得承認，才終於成為其中的一員。」

華裔導演Frank Chi憑「麥迪遜廣場花園的38分」摘得亞太影視慶典大會最佳紀...
華裔導演Frank Chi憑「麥迪遜廣場花園的38分」摘得亞太影視慶典大會最佳紀錄片獎。（Getty Images）

事實上，單從亞太影視慶典大會直到今年才舉辦第一屆這一點，便可看出亞裔在好萊塢的「後進」地位。因為同樣由美國影評人協會負責主辦的拉美裔影視慶典大會，去年就已出爐，而非裔影視慶典大會到今年已辦到了5屆。

面對這樣的現狀，「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊女兒的華裔演員許瑋倫（Stephanie Hsu）強調，好萊塢的亞裔必須要聯合起來，加強合作。「拍攝時我最享受的一點在於，大家有著難得的默契，許多事情無需費口舌去解釋，大家都在說中文，說普通話，就連外賣也都叫的是亞洲美食，很快就有了一種家人的感覺，對比那種整個劇組只有你一個人是『另類』的情況，那真是好太多了。」

華裔演員許瑋倫在電影「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊的女兒。（取材自IMDb）
華裔演員許瑋倫在電影「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊的女兒。（取材自IMDb）

今年的開拓者大獎由拍過「辣的要命」（Jennifer's Body，又譯「詹妮弗的肉體」）、美劇「黃蜂」（Yellowjackets）的日裔導演卡琳草間（Karyn Kusama）獲得；而南韓導演朴贊郁（「分手的決心」）、黃東赫（「魷魚遊戲」）、華裔加拿大動畫導演石之予（「青春養成記」）、韓裔美籍編劇許秀珍（「柏青哥」，Pachinko，又譯「彈子球遊戲」統籌人）、韓裔美籍演員趙約翰（「留在身旁」Don't Make Me Go）、印度裔英籍演員尼克穆罕默德（Nick Mohammed，「足球教練」）、南韓女星樸恩斌（「非常律師禹英禑」）等也都分別獲得不同獎項。

（取材自澎湃新聞）

好萊塢 導演 亞裔

上一則

娛樂／西線無戰事 德國版等了近百年

下一則

稅務漫談／社安金提高 將影響上稅額

延伸閱讀

恐龍闖入好萊塢 炒熱聖誕大遊行

恐龍闖入好萊塢 炒熱聖誕大遊行
第3屆洛杉磯亞洲電影獎 華語片備受矚目

第3屆洛杉磯亞洲電影獎 華語片備受矚目
世足賽／無能森保變名將森保 日球迷開起道歉大會

世足賽／無能森保變名將森保 日球迷開起道歉大會
這些恐龍將現身好萊塢大遊行 華人160人隊伍參加

這些恐龍將現身好萊塢大遊行 華人160人隊伍參加

熱門新聞

梁寶儀將瞄準亞裔女性市場的健康飲品，推入美國社會視野。（記者張心／攝影）

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

2022-11-27 15:35
中國留學生劉陽以她和同學合夥開設瓷禧奶茶店的經歷，展示著90後新華商「彎道超車」傳統華商的巧勁與生機。（劉陽提供）

封面故事／90後新華商 彎道超車「洗版」傳統商業生態

2022-11-26 11:20
浦舒柔曾在法國接受糕點培訓，跟法國麵包師學習傳統正宗的可頌做法。(浦舒柔提供)

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店

2022-11-27 14:35
改房契名字前，贈與稅跟遺產稅必須三思。（本報資料照片）

地產投資／房契改名前 遺產與贈與稅必須三思

2022-11-27 02:20
經營自媒體的呂昂，在明州開創自己的一片天。(陳曼玲╱攝影)

封面故事／自媒體創業 助商家行銷

2022-11-27 12:32
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）

世足賽／世足首見女裁判 她夢想成真

2022-11-27 02:26

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目