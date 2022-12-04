娛樂／影評人協會表揚亞太演員 93歲吳漢章獲最大獎
美國第一屆亞太影視慶典大會（Asian Pacific Cinema and Television）11月在洛杉磯世紀廣場費爾蒙酒店舉辦，這項活動由美國影評人協會負責主辦，意在表彰對影視工業做出卓絕貢獻的亞裔人士和具有太平洋島國血統的圈內人。近年來，「魷魚遊戲」、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」）、「青春養成記」（Turning Red，又譯「青春變形計」）等多部充滿濃郁亞洲色彩的影視作品火遍美國，也讓美國影評人協會決定要為亞太裔影視人創辦這一盛會，並頒發一系列榮譽大獎。
600部影視作品都有他
作為亞太影視慶典大會的最高獎項，今年的偶像大獎授予了93歲的資深華裔演員吳漢章（James Hong）。吳漢章1929年2月22日出生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，父母都是華人，全家由香港移民赴美。從1950年代入行算起，至今他已接拍各類影視作品逾600部。其中，既有「唐人街」（Chinatown，1974）「銀翼殺手」（Blade Runner）這樣的影史經典，也有「功夫熊貓」和「花木蘭」等充滿亞洲元素的好萊塢動畫電影；他還是新版「當地球停止轉動」（The Day the Earth Stood Still，又譯「地球停轉之日」）中與基努李維（Keanu Reeves）大講中文的神祕人，也是邪典電影「妖魔大鬧唐人街」（Big Trouble In Little China）裡的反派大魔頭；此外，他還在「歡樂單身派對」（Seinfeld，又譯「宋飛傳」）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory，又譯「生活大爆炸」）等熱門美劇中有過客串登場。可以說，吳漢章是不折不扣的好萊塢歷史見證者。
「我1953年入行，當時影視圈沒人拿我們當回事，他們只會說，『哦，亞洲人是不夠格當主角的』，所以他們會讓白人演員來扮演亞洲人的角色，會幫他們用膠帶把眼皮黏上，真是太可怕了。我別無辦法，只能默默忍受這一切。忍了差不多20年吧，我實在受不了這一切了，於是便組了東方西方劇團（East West Players），然後才開始有了變化。」接受頒獎之前，吳漢章告訴在現場採訪的媒體。「再看看現在，此刻我們正處於好萊塢的中心，我們中間已經有人能拿到奧斯卡獎了，我們亞洲人甚至還拍出了『魷魚遊戲』這樣的爆款，我們有著光明的未來。」
「終於成好萊塢一員」
今年的最佳紀錄片獎由華裔導演Frank Chi憑藉關於林書豪的短片「麥迪遜廣場花園的38分」（38 at the Garden）摘得。他在受訪問時表示，能夠獲得這番肯定固然令人欣喜，但內心總還留有某種遺憾，遺憾好萊塢對於亞裔的接受、認可、尊重，還是來得太遲了。「要是20年前就能這樣對待我們，那就好了；或者說，要是40年前就已經是這樣了，那才會更好一些。因為過去那麼多年裡，有好多傑出的亞太裔影視人，白白地就被好萊塢的歷史給埋沒了，直到現在，我們才終於獲得承認，才終於成為其中的一員。」
事實上，單從亞太影視慶典大會直到今年才舉辦第一屆這一點，便可看出亞裔在好萊塢的「後進」地位。因為同樣由美國影評人協會負責主辦的拉美裔影視慶典大會，去年就已出爐，而非裔影視慶典大會到今年已辦到了5屆。
面對這樣的現狀，「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊女兒的華裔演員許瑋倫（Stephanie Hsu）強調，好萊塢的亞裔必須要聯合起來，加強合作。「拍攝時我最享受的一點在於，大家有著難得的默契，許多事情無需費口舌去解釋，大家都在說中文，說普通話，就連外賣也都叫的是亞洲美食，很快就有了一種家人的感覺，對比那種整個劇組只有你一個人是『另類』的情況，那真是好太多了。」
今年的開拓者大獎由拍過「辣的要命」（Jennifer's Body，又譯「詹妮弗的肉體」）、美劇「黃蜂」（Yellowjackets）的日裔導演卡琳草間（Karyn Kusama）獲得；而南韓導演朴贊郁（「分手的決心」）、黃東赫（「魷魚遊戲」）、華裔加拿大動畫導演石之予（「青春養成記」）、韓裔美籍編劇許秀珍（「柏青哥」，Pachinko，又譯「彈子球遊戲」統籌人）、韓裔美籍演員趙約翰（「留在身旁」Don't Make Me Go）、印度裔英籍演員尼克穆罕默德（Nick Mohammed，「足球教練」）、南韓女星樸恩斌（「非常律師禹英禑」）等也都分別獲得不同獎項。
（取材自澎湃新聞）
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