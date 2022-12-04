封面故事／零售批發價 專攻熱銷品

Temu嚴格篩選賣家，有利於把控商品品質。(取材自Temu官網)

中國電商 平台拼多多(Temu)進軍美國，舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)分析，拼多多正透過科技遊走於批發與零售的界限之間。

報導指出，拼多多創新十足的應用程式，打破網路零售市場既有模式，讓消費者對於產品及服務掌握更多選擇，擁有更多彈性並提升品質。

省略中間人 壓低售價

拼多多以PDD在那斯達克(Nasdaq)上市，旗下供應鏈 脈絡遍布全球，其中不乏多種廠牌及消費者產品的最有名製造商。報導指出，拼多多供應商系統涵蓋1100萬餘家製造商與供應商，光是在2021年當中就完成了610億筆訂單。

報導指出，製造商運用先進製造技術讓製造成本變得更有效益，卻不影響產品的最終品質，省下開銷便透過拼多多讓消費者享受好處。拼多多巧妙運用電子商務網路，以全球規模為消費者提供有品質的商品與服務。

拼多多作為龐大供應鏈當中的一環，能把更多國際商品直接以批發價帶入美國市場，消費者可以在任何時間、任何地點以批發價格買到任何數量的商品。

與傳統式零售店家不同，拼多多不像實體店面一樣受到空間限制，因此每天可以推出數以百計的新貨品清單。拼多多採行的「下一代製造商」(Next Generation Manufacturer)企業模式，讓製造廠商能夠針對消費者喜好打造商品，也就是專攻市場上的熱銷產品。

銷售平台不斷向消費者介紹各式各樣新穎產品的同時，製造廠商則可以掌握市場上的消費者購買趨勢及偏好，研發更多受到消費者青睞的新產品。然而，與批發商不一樣的是，拼多多並未要求消費者必須大量購買才能獲得優惠價，而是直接在零售平台打出批發價。

Temu上線後，應用商店詳情頁顯示「Team Up，Price Down」，中文意思就是「組團購買，價格更低」，延續拼多多在中國的低價模式。

舊金山紀事報分析，拼多多把批發與零售合併在一起的方式為，讓消費者直接向製造商下單，消費過程裡省略了中間人的角色，直接把售價壓到批發價，但消費者接觸的網路購物平台仍是零售面貌。

報導指出，拼多多的產品清單可以說是永無止境的，使用者還會收到客製化的商品推薦訊息。目前拼多多平台上有100個商品分類，從流行飾品與服裝到辦公室用品、工業產品都包括在內。

在美國市場，前有同樣以低價切入的SHEIN，後有盤踞已久的亞馬遜，拼多多首次出海，其成功征服中國用戶的「低價策略」，能否再一次征服美國用戶，還是未知數。

1分錢商品 賺足熱度

Temu在推出首日幾乎沒有活動板塊，促銷也僅僅只有一項普通的新用戶首單八折。之後，Temu陸續推出了免運費、30%折扣、免費退貨三大促銷活動，之後又推出「1美分選1」的超值優惠活動，每個帳號都能花費0.01美元在該活動頁面內選擇一項商品。

1分錢商品還可以包郵等噱頭，在近來美國物價通膨的背景下，也確實賺足了話題熱度。Temu App上線後，下載量不斷增長。

作為後進者，Temu並參考了中國跨境B2C快時尚電商平台「SHEIN」的成功發展經驗。SHEIN是過去三年中國出海電商黑馬，據36氪消息，2022年上半年，SHEIN的銷售額突破了160億美元，年增速超50%，伴隨旺季到來，SHEIN可望提前完成300億美元年度銷售目標，比原計畫提前一年的時間。

而更深層次挖掘SHEIN成功的關鍵，則源自其能充分發揮中國國內供應鏈的優勢，以「低價、快速」的生產製造，打擊海外的服裝品牌。

現在Temu也試圖從供應鏈上開始對標SHEIN。據了解，拼多多已向SHEIN的供應商發出了定向合作邀請，此外，Temu還採取了「0元入駐，0佣金」的合作模式，來吸引更多實力賣家進駐。此外，在Temu的「寄售」模式下，賣家只須將貨物交給Temu，清關、運輸和銷售，都由Temu負責。

而業內人士認為，Temu嚴格篩選賣家，可能也是學習了SHEIN模式，在中國國內先篩選好商品，再統一到境外履行訂單，這樣有利於把控商品品質，也能降低拼多多以往因為品質參差帶來的負評。