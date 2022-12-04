封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

拼多多因提供折扣商品，大受低收入消費者的歡迎。 (路透)

這些價格低到看似不真實，聯想(Lenovo)無線耳機只要3.7元，眼影筆約59分，太陽能燈具兩組則為6.39元，全都免運到美國消費者家門口…購物平台Temu官網與應用程式自9月1日在美國推出以來，將中國電子商務的最低價格和狂熱能量帶給美國購物者。

免運費 首購還有優惠

中國電商 平台拼多多(Pinduoduo)的價格可以擊敗「亞馬遜 」(Amazon)，Temu成為拼多多在美國的窗口，因此又被稱作美版拼多多；與中國的快時尚電商平台SHEIN類似，Temu也自稱價格具有競爭力，它的網站上的產品包括服裝、配飾、寵物用品和美容產品等。而且另一個讓消費者心動的因素是，Temu出售的商品不但價格十分低廉，對首次購物者有額外的優惠，更無門檻提供免費送貨上門。

亞馬遜、eBay等其他西方國家線上商店都有許多來自中國供應商的產品，但Temu的超低價格排除了中間商，直接讓中國店家販售商品給美國消費者，中國直送也省去了美國地區的倉儲費用。

Temu似乎將亞馬遜的「應有盡有」的選擇與快時尚巨頭SHEIN的低價和社交元素結合在一起，後者使SHEIN大獲成功。

Temu App上線後，下載量不斷增長。(取自蘋果App Store)

與SHEIN一樣，Temu在商品頁面羅列了用戶的評價並顯示使用者頭像，並透過網紅和社群領袖大力推銷產品。

到目前為止，這些策略看來正在奏效。在10月24日，即Temu上架不到8周，它就名列全美最多人下載的免費蘋果手機App 排行榜上的第39位，同時也成為免費購物App排行榜的第5位，僅次於亞馬遜(Amazon)、SHEIN、沃爾瑪和耐吉(Nike)；Temu也在9月17日成為Google應用程式商店Google Play下載次數最高的App。

Temu進軍美國市場後立即吸引國內數千熱情網購買家的關注，財經新聞網站Benzinga報導，Temu是一款值得信賴且便利的App，供人隨時隨地輕鬆購物。

使用者湧入該平台有許多原因，Temu界面利於使用者操作，有為用戶量身訂製的產品推薦選項，而且能透過所有的應用程式商店下載，讓數位購物變得簡單明瞭，拼多多電商平台透過減輕線上購物的壓力與困擾，提升消費者的線上購物體驗。

Temu進軍美國，加入電子商務戰局，能否贏得消費者青睞有待觀察。(本報檔案照)

多元化商品 滿足需求

Temu是一站式的線上購物商場，提供各式各樣的多元化商品，從服裝到辦公室用品等應有盡有，其網站上共有100種以上的商品類別供消費者選購，是最新加入線上購物戰場的平台，現在能透過瀏覽器網站及手機App登入。平台上以合理的價格提供高品質的商品，有望成為您的下一個必逛電商App，滿足所有您所有的購物需求。

Temu線上購物市場隸屬在那斯達克上市(Nasdaq)的拼多多電商集團，該集團已經建造全球最廣泛的採購與履行網絡之一，在全世界擁有超過1100萬家供應商，Temu能利用此供應體系，以吸引人的價格讓用戶選購範圍很廣的商品。

作為拼多多集團全球網絡的一部分，Temu還有可靠且容易訪問的網站，開放其市場給一流的製造商，讓頂尖廠商能夠延伸觸角深入市場，向來自各行各業的消費者推廣他們獨特、創新的商品。

因此自從公開以來，各地使用者一直在熱烈討論這個新的線上市場，等待網站上線，摩拳擦掌準備踏上購物旅程，除了平台上擁有價格公道的優質商品外，消費者還期待能藉由Temu提升購物體驗。

SHEIN主打女性時尚，迎合年輕的西方消費者。(Getty Images)

Temu簡化線上購物程序，從把商品加進購物車到支付訂單，都可輕鬆完成，該平台無煩惱的訂購程序讓操作更方便，用戶可以在數千產品中搜索，只需一鍵按下即能完成購物。

根據購物紀錄 量身推薦

此外，Temu的App容易瀏覽使用，一打開App就能立即看到根據用戶購物紀錄量身打造的商品推薦清單，讓買家瀏覽各樣有興趣商品。

網站上還提供實際由顧客寄來的服裝、居家裝飾，及寵物用品的風格指南，供買家參考，風格指南還能幫助消費者探索他們不知道的產品，點擊這些特色商品，就能自動加入購物車。

Temu表示，他們只與堅持高品質、管控標準的廠商和銷售商合作，確保平台上銷售的商品物合所值，透過挑選高品質的商品，吸引消費者成為平台的狂熱用戶。Temu稱與他們合作的商家優化商品以最持久、最具成本效益的方式生產，其商品品質高、價格低，教人難以置信，原因在許多消費者已經習慣由其他通路，以更高價格購買相同品質商品。

該公司聲稱，Temu剛推出時看起來很冷清，但現在每天都會增加數千種新產品。中國投資者社區Tech Buzz China的創辦人兼分析師創辦人馬睿(Rui Ma)表示，Temu以中國企業著名的「中國速度」(China speed)演化，美國企業難以追趕。

馬睿表示，「我認為Temu提供了很棒的顧客體驗，我已經下單三次了。」她購買的商品包括家庭用品，以及Temu熱銷榜上的便宜聯想耳機。

Temu確實提供了很大的誘惑，它有無最低消費額的免費送貨上門服務，且全站購物享有30%的折扣；不過，拼多多的戰略可能是以補貼早鳥客戶以贏得口碑。

馬睿說：「投資人可能就要問了，這要如何獲利？」

Temu所屬的拼多多總部位於上海，成立於2015年，憑藉其打折商品在中國低收入消費者中廣受歡迎，迅速成為中國競爭對手阿里巴巴和京東的挑戰者。根據其第一季度財報，截至3月，拼多多積累了8.82億年度活躍用戶，占據了該國估計的10億互聯網用戶的88%。拼多多於2018年在那斯達克上市，去年營收將近150億元。

由於疫情的原因，中國消費者正減少購買非必需消費品，令許多電商公司一度勢不可擋的增長受阻。在第二季度，阿里巴巴自上市以來首現收入下降，京東的收入增速降至最慢，一個影響因素是中國的封控等嚴格的抗疫舉措對供應鏈形成干擾。

由於疫情的原因，中國消費者減少購買非必需品，阿里巴巴自上市以來首現收入下降。(中新社)

但是，拼多多卻是個例外，該公司因提供折扣商品而受到低收入消費者的歡迎。拼多多的收入增長了36%，消費者在經濟不景氣的情況下越來越多地搜尋便宜貨，拼多多表示，發放優惠券和大幅打折吸引了消費者。

作為中國最大的線上購物網站之一，拼多多如今將觸角伸向美國消費者；在8月下旬與分析師的電話會議上，拼多多首席執行官陳磊表示，公司將跨境電子商務視為探索的新機遇之一。「我們也看到很多業內同行都取得了不錯的成績，」他說。「所以我們認為這是一個值得我們去嘗試的方向。」

顧客忠誠度 尚待檢驗

與SHEIN一樣，Temu也主打女性時尚，平台特色是迎合年輕的西方消費者。但Temu主頁上也展示其他類別的產品。陳磊則對分析師表示，拼多多不會去簡單重複別人在這個領域做過的事情。

在中國，拼多多允許包括農夫在內的業主，透過一款非常熱門的應用程式直接賣東西給消費者，這與美國許多零售商大不相同；該平台也有遊戲和直播等社群功能，比如透過直播購物；此外，拼多多還有一個大受歡迎的團購模式，可以讓朋友們聯手以超低價購買商品。但拼多多在中國的成就，是建立在強大的倉儲與送貨系統組成的物流網絡之上。

零售顧問凱西‧霍特卡(Cathy Hotka)表示，美國消費者擁有其他更熟悉的購物選項，如何贏得他們的忠誠度將是Temu的一大挑戰；她說，Temu的低廉價格似乎讓許多人動心，但同時也帶來質量差、尺寸不準等風險。

中國電商來美 成功不易

中國電商進軍美國卻以失敗收場早有前例，如阿里巴巴(Alibaba)的「全球速賣通」(AliExpress)不僅未獲成功，還被美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative)標記販售贗品。

此外，美國電商Wish平台擁有許多中國供應商，一直在努力解決品管與運送問題；快時尚品牌SHEIN迄今還算成功，但也因衣服便宜到可當一次性穿搭，幾乎用過即丟，飽受影響環境的負評。

Temu的網站上寫道，公司「每筆送貨都會抵銷二氧化碳排放」，且主打尊重智慧財產權的政策，但目前評判公司致力於永續、尊重版權法規的承諾，還言之過早。

馬睿表示，拼多多在中國以供應廉價的低質量商品著稱，但最近改頭換面，以提倡永續及協助農民的形象示人。

Wired雜誌編輯日前在Temu上購物，瀏覽其令人著迷但隨意的選擇。享受入門折扣之後，購物車中的五包廚房海綿、一個浴室水槽的頭髮濾網、兩個印有火烈鳥花紋的滑鼠墊、一個迷你加濕器、一個不銹鋼水槽過濾器和一套兩件式緞子睡衣，總共只花了13.97元。

不過，他買的東西可能不會很快收到。目前Temu仍無法在送貨速度上與亞馬遜競爭，因為它從中國境內的拼多多運營中心發貨，將它們空運到美國並通過美國郵政服務(USPS)交付。Temu網站表示，訂單需要7到15天才能送到，如果包裹沒有在這期間到達，Temu將給予消費者5元信用額度(credit)作為補償。網上一些購買者則聲稱，他們訂購的物品在幾天內就送達了。

亞馬遜送貨速度仍具優勢，Temu無法與之競爭。(Getty Images)

對於中國供應商，Temu則提供了一種可以替代亞馬遜的方式，作為向美國消費者銷售的途徑，從而避免了這家美國零售巨頭向供應商收取的費用，其中包括高達15%的推薦費。亞馬遜還禁止許多中國賣家操縱他們的評級，也在嚴厲打擊發布虛假評論。

威脅亞馬遜？難有定論

中國政府伸出援助之手，鼓勵中國電子商務品牌向海外擴張，以抵銷國內由於疫情而造成的需求放緩。截至2月，中國已指定132個特別試驗區，為向國外銷售貨物的電子商務公司提供稅收優惠。

Temu是否會成為亞馬遜和其他美國電子商務公司的重要競爭對手？現在還難有定論。Hylink Digital的合夥人漢弗萊·何(Humphrey Ho)表示，對於一個來自中國的新人而言，能否成為一個值得信賴的高檔商品購買處，將是一個挑戰。Hylink Digital是一家在美國和中國運營的廣告公司，此前曾與拼多多合作。