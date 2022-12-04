星座／12月4日至12月10日 雙子座好運旺旺 摩羯座希望落空

12月4日到12月10日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★★★☆☆

本周會有陌生來電打破寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的祕密。那些中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電不會只是敘舊這麼簡單。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的腦袋和雙手才能解決。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力，會為你的能力喝采。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座 總運指數：★★★★★

這是唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實的快感，滿足感十足，心情愉悅。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座 總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資 ，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突造成不愉快。

幸運色彩：象牙白

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

摩羯座 總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★★★★☆

這是你自我解壓能力極強的一周，在任何領域裡，你都能感到輕鬆自如，並且可以隨心所欲的去做任何事，收穫也將比平時多很多。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：古銅色

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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