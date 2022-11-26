大仁說財經／推特新主 馬斯克請廣告商賞臉

馬斯克希望廣告商給推特一個機會驗證他的構想。（路透）

推特 新老闆馬斯克 懇求廣告商繼續使用這個平台，他在超過10萬用戶的現場觀眾面前勾勒出他的用戶驗證、內容審核，以及在平台上添加銀行功能的遠景。

在愛迪達、雪佛龍、Kate Spade、日產和Walgreens代表參加的一小時推特會議上，馬斯克表示，他希望推特「成為推動文明朝著積極方向發展的力量」。

他說，成功的指標，是他的決定導致用戶和廣告的成長，若是失敗，結果則會是相反。

出席的主要廣告商和品牌對馬斯克在11月初對該公司不穩定的管理和風險高度關切，從新產品推出再取消到裁員一半，都打擊了推特信譽。

對於批評者，以及已經暫停在推特登廣告的公司，馬斯克請求給他一個機會，「我理解人們會想花一點時間看看事情是如何發展的。」「但事實上，了解事物如何發展的最佳方式就是使用推特，看看事物是如何改變的，會比較好？還是更糟？」

馬斯克一再敦促懷疑者使用該平台，同時解決有關他向藍標（又稱「藍勾勾」）帳戶收取每月8元建議的問題；這個想法被評為高度不確定性和意外變化。

馬斯克證實，為平台訂閱服務Twitter Blue的付費用戶，無需提供信用卡 和電話號碼以外的識別資訊。他說，推特最終將默認顯示來自Twitter Blue訂閱者的推文，而來自不支付8元藍標帳戶的推文，將被降級到網站上的一個單獨頁面並有效地隱沒，除非主動尋找內容。

推特的Twitter Blue訂閱用戶引起議論。（美聯社）

馬斯克表示，品牌可望為自己在Twitter Blue上的驗證付費。他沒有詳細說明推特為主要品牌、政府帳戶和媒體機構開發的單獨的灰色驗證標章；該公司原本表示該功能將無法購買，而是主動授予知名帳戶以與支付藍標帳戶有所區別。但在推特短暫地為部分用戶推出灰色標章後，馬斯克又推文說他「取消了它」，而一名致力於該功能的推特產品經理仍為其隨時打開大門。

馬斯克還認為，與一些批評者相反，大量錯誤和虛假資訊提供者將無法利用該系統，因為它們很快就會用完電話號碼和信用卡，或者最終會厭倦這種努力。

馬斯克試圖將經營社交媒體平台的許多挑戰以二元對立論來解釋，「將其視為一個資訊問題，真相是訊號，虛假是噪音。」「希望盡可能地提高訊號相對噪音的比例。」

馬斯克對推特的擴展計畫包括添加金融產品。他說，它可以從推特允許用戶經由該平台相互付款開始，該公司為每個用戶設置10元的初始禮物來測試它。馬斯克補充說，隨著時間的演進，推特將為用戶提供將資金從其系統轉移到第三方銀行的能力，之後再推銷自有銀行服務。

將創貨幣市場帳戶

他說，「下一步將是建立貨幣市場帳戶，這樣你就可以獲得極高的餘額收益。」他並補充說借記卡和支票也可能是該方案的一部分。

推特在11月初向美國政府提交註冊文件，顯示其有意加入支付業並遵守某些銀行法規。根據文件副本，財政部金融犯罪執法網絡於11月4日收到「Twitter Payments LLC」的註冊文件。

馬斯克承認品牌對平台上存在仇恨言論和其他攻擊性內容的擔憂，「我不認為在廣告旁邊出現仇恨言論很適合。」

推特的誠信安全負責人羅斯(Yoel Roth)表示，推特正在增加對打擊仇恨內容的想法的投資，「我們認為還有很多其他事情可做，從警告訊息到插頁式廣告，再到減少這些內容的覆蓋面，這些都是過去沒有充分探索過的。」他誓言要迅速實施這些想法。推特過去曾實施許多這些步驟，特別是在應對選舉和新冠疫情的錯誤訊息時。

馬斯克表示，他和團隊正在努力改變推特現有的大部分功能，部分是為了支持長影音等新功能。他說，該功能最初將允許付費用戶下載10分鐘的高清影音，之後會逐漸將時間延長到40分鐘，然後再延長到好幾個小時。

他還強調了原名Birdwatch的Community Notes的重要性，這是一種眾包事實查核功能；推特一直在與一些用戶進行測試，馬斯克說，「我認為這將消除對目前存在的許多內容的需求。」