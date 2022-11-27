談藝／紐約大都會博物館 一覽藝術家的「秋景」

法國畫家米勒的「乾草堆秋景」(Haystacks:Autumn)。（作者李逸萍／攝影）

紐約大都會 藝術博物館 是欣賞秋景的秘密景點，大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)收藏超過200萬件的藝術品，其中包括了歷代藝術家所詮釋創作的秋景。空曠的農地上，豎立著紀念碑似的乾草堆，這是米勒筆下的秋景；塞尚把秋意凝聚在一盤蘋果 裡；來自蒂芙尼工作室的彩繪玻璃窗，描繪出眾所皆知的典型秋景；波洛克則是以滴畫技巧展現抽象的秋天節奏，為傳統的秋景開創出了另類風情。

19世紀法國畫家米勒 「乾草堆秋景」（1874）

19世紀法國畫家米勒(Jean-Francois Millet 1814-1875)的乾草堆秋景(Haystacks:Autumn)，位於802號展示廳。米勒的寫實畫風不僅展現出法國的農田景觀，同時也鉅細靡遺地描繪出農民的生活情景。米勒的乾草堆像座紀念碑似地，壯麗輝煌的豎立在秋收過後的農地上，錯落有致的羊群，悠悠蕩蕩的漫步覓食。米勒的畫筆傳神地描繪出農地裡的寂靜秋意。

農地是農民的戰場，農作物收成後，農民的戰績也隨之消失無蹤。米勒畫出了紀念碑似的乾草堆，似乎是向戰績纍纍的農民致敬。仔細觀察，秋收過後仍可見一農民站在乾草堆前工作；濃雲密佈的天空，預言著即將面對的嚴冬；遠處依稀可見幾間農舍，為整個畫面添加了人情味。米勒畫筆下的秋景，在寂靜中流露幾許溫馨。這是一幅向大自然與農民致敬的風景畫。

法國畫家塞尚的「一盤蘋果」(Dish of Apples)。（作者李逸萍／攝影）

19世紀法國畫家塞尚 「一盤蘋果」（1876-77）

19世紀法國畫家塞尚(Paul Cezanne 1839-1906)的一盤蘋果(Dish of Apples)，位於823號展示廳。這一盤秋天的水果在印象派後期畫家塞尚的畫筆下，成了展現幾何圖形的最佳典範。

畫中的這盤蘋果，擺放在一張鋪著白色餐巾的木桌上，縐褶的餐巾，一半被壓在蘋果底下，一半被這盤蘋果推擠成三角形的背景，乍看之下，令人連想起塞尚最愛畫的聖維克多山(Mont Sainte-Victoire)。放在盤子裡的蘋果，也被堆積成三角形，與背後的餐巾互相應和。這些蘋果以不加修飾的線條勾勒而成，顯得特別傳神。豐富結實的色塊，密集堆積在盤中，傳送出蘋果的重量質感，讓人好想上前拿一顆，有紅、有黃，也有綠的蘋果，再次令人連想到聖維克多山裡的秋葉，一股秋意隨即充滿畫面。

塞尚曾經自信地表示，他可以使用圓柱形、圓錐形和圓球形等簡單形狀，描繪自然。這種創新手法的思維，為後來的立體主義畫派(Cubism)奠定了穩固的基礎；懷抱著這個超越時代的想法，塞尚說，他要以一顆蘋果震撼整個巴黎。可惜當時的巴黎缺乏慧眼識英雄的才能，直到畢卡索(1881-1973)極力推崇塞尚為現代藝術主義之父；塞尚對立體畫派的影響，終於被世人認同。

蒂芙尼工作室的彩繪玻璃窗，名為秋景(Autumn Landscape)。（作者李逸萍／攝影）

20世紀美國蒂芙尼工作室 「秋景彩繪玻璃窗」(1923-24)

來自蒂芙尼工作室(Tiffany Studios)的彩繪玻璃窗，名為秋景(Autumn Landscape)，位於700號的美國側區展示廳。它描繪出一個詩情畫意的午後景觀，灑落在林木間的日光，魔法似地彩繪出多彩多姿的秋色；深紅色的楓葉、橘紅色的山毛櫸、金黃色的樺木葉，婀娜多姿的排列在左右兩側；玻璃窗的中央，可見遠處山陵背後的霞光雲彩，碧波小溪順著湖光山色一路蜿蜒；寫實逼真的畫面，彷彿可以聽見潺潺的流水聲。這扇彩繪玻璃窗，巧奪天工的捕獲了美國東北岸的經典秋景。

路易斯‧蒂芙尼(Louis Tiffany，1848-1933)於1894年創造出彩虹玻璃(Favrile Glass)，改寫了彩繪玻璃的藝術史。彩虹玻璃的特色是，色彩豐富、色調深沉，非常適合描繪自然景觀。

著名的蒂芙尼彩繪燈罩，便是利用彩虹玻璃的特色，呈現出栩栩如生的花草圖案。根據博物館的說明，這扇彩繪玻璃窗，是於蒂芙尼工作室首席女設計師諾斯羅普(Agnes Northrup, 1857-1953)的作品，她擅長於抒情的風景畫，對於花草林木的描繪，尤其生動。

1923年，一位麻州房地產大亨為了裝飾他的波士頓豪宅，向蒂芙尼訂購了這扇高達335公分的彩繪玻璃窗，卻始終沒有送達波士頓，目前陳列在博物館內，為市井小民提供一飽眼福的機會。

美國畫家波洛克的「秋天節奏」(Autumn Rhythm)。（取自維基共享資源）

20世紀美國畫家波洛克 「秋天節奏」（1950）

波洛克(Jackson Pollock 1912-1956)的秋天節奏(Autumn Rhythm)，位於919號展示廳。這幅抽象畫布滿錯綜雜亂的線條與反覆重疊的單調色彩。靜心再看，那些不經意混淆成塊的色彩，以集中的密度，逐漸表達出一種立體感。黑白交錯的畫面，浮現出灰色的點滴與色塊，還有許多界於黑白之間的混淆色調，沒有方向感的線條，彎曲轉折在畫面上展開一段旅途，一段沒有起點、也沒有終點的旅程。這是滴畫派大師波洛克所詮釋的秋景。

波洛克以滴畫技巧創作聞名，他以從油桶中滴落的圓點和線條，代替了傳統畫筆，即興的情感意識，取代了謹慎的構圖思維。波洛克要發揚光大的是。獨一無二的個人內在情感，而不是學院派的傳統技術。他的新創法擴展了表現藝術的領域，實踐了藝術家最可貴的創意精神，也為紐約大都會藝術博物館提供了獨具風格的秋天景觀。