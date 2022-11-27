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料理功夫／冬日暖食 綜合火鍋

林幸玉
綜合火鍋
綜合火鍋

天氣愈來愈冷，煮一鍋綜合熱湯正是時候，口味家中老幼都適合。

材料：

豬肉片、大白菜8瓣、蔥白2根、杏鮑菇2朵、香菇8朵（其他菇類亦可）、綜合魚丸數量隨意、魚豆腐10片、玉米油3大匙、新鮮干貝少許、粉絲2把、鹽、蔬菜調味粉、白胡椒粉各少許、Yum Yum sauce（做為沾醬）。

湯底材料：

雞湯3杯、水5杯、魚露3湯匙。

綜合魚丸
綜合魚丸
綜合菜湯鍋食材
綜合菜湯鍋食材

作法：

1.蔥白切1吋長段，杏鮑菇切小片，香菇泡水後切4小片，魚豆腐可切半，粉絲泡水備用。

2.大湯鍋加熱，倒入玉米油後加蔥白段爆香，接著加入大白菜熱炒3分鐘，放豬肉片、切好的杏鮑菇、香菇一起炒3分鐘，最後擺上干貝、魚豆腐。

3.倒入高湯，煮滾後10分鐘再加入粉絲煮熟，加鹽、蔬菜調味粉調整湯頭到適合的鹹度要吃的時候再加入白胡椒粉。

4.yum yum sauce放入小碗內做沾醬，也可加入1小匙醬油膏混合食用。

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