料理功夫／雞肉咖哩佐薑黃南瓜飯

雞肉咖哩佐薑黃南瓜飯

快三年的疫情 ，讓地球村子民，學會找健康食物增強抵抗力。有些當季的食材，好吃又能提升大家的免疫力 ，南瓜是一物、咖哩也是，適量的咖哩還可以防老人癡呆，加上一些薑黃粉更棒。

薑黃南瓜造型飯

薑黃飯

材料：

白米2杯、薑黃粉適量、清水2杯多一些。

作法：

白米洗乾淨加入適量的薑黃粉跟清水，放入電鍋煮，開關跳起即可。

雞肉咖哩

材料：

雞腿6隻、馬鈴薯小3顆、胡蘿蔔1條、洋蔥半顆、蘋果 1顆、秋葵數條、白花椰1小份、薑黃粉適量、椰奶（可有可無）適量、咖哩塊3塊、咖哩粉適量、水適量。

雞肉咖哩佐薑黃南瓜飯食材

作法：

1.雞腿切塊用熱水燙好洗淨備用。

2.將馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥、蘋果、秋葵、白花椰洗乾淨去皮、切塊狀或切丁濾乾水分，白花椰菜燙好後備用。

3.平底鍋放些許油加熱，放入洋蔥丁翻炒，接著放胡蘿蔔塊，加入雞腿塊，大火翻炒後，加入適量清水燒煮，10分鐘後放入馬鈴薯塊，蓋上鍋蓋續悶煮，接著放入咖哩塊跟咖哩粉，10分鐘後把蘋果塊加入一起燜煮，最後把秋葵放入煮5分鐘後關火燜著。

薑黃南瓜造型飯

材料：

薑黃飯適量，葡萄乾數粒、乾淨筷子1根。

作法：

1.把薑黃飯放手掌心，加些溫水濕潤，搓揉成圓球形。

2.接著拿筷子順著圓球壓出南瓜的條紋出來，頂端放顆葡萄乾即可。

小叮嚀：

所有材料擺盤後，盤底下用上南瓜圖案餐盤墊，最後可以加入椰奶，增加口感，好看的南瓜咖哩飯就能上桌。

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