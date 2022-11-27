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世足賽／世足首見女裁判 她夢想成真

胡玉立
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）

在卡達舉行的2022年國際足聯（FIFA）世界盃，破天荒首次引入女性裁判執法；3位女性裁判及3位女性助理裁判中，包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特 (Kathryn Nesbitt) 。

內斯比特曾數度寫下歷史；2020年她拿下美國職業足球大聯盟（MLS）年度助理裁判殊榮，更是MLS決賽首位女性裁判。儘管MLS晉用女性裁判已達八個賽季，但直到去年，內斯比特才成為中北美洲及加勒比海賽區(CONCACAF)男子世界盃預選賽的首位女性裁判。

辭化學分析師 全心執法

內斯比特年輕時曾是足球運動員、排球運動員和花式滑冰選手；她2019年專職足球裁判前，曾有長達十年時間，身兼化學分析師和足球裁判兩份工作。內斯比特毅然放棄馬里蘭州陶森大學(Towson University) 化學分析助理教授職位，專心全職裁判，正是受聘前往法國擔任女足世界杯助理裁判的前兩周。

那年夏天，她到達女子足球裁判頂峰，在幾十場MLS賽事擔任裁判。與此同時，她知道2026年FIFA男子世界盃將在美國、加拿大和墨西哥舉行，為了最終得以參加這項足球世界頂級盛會，她擬定了「前進方案」。

2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯...
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特 (前排右二) 。（歐新社）

內斯比特表示：「我不知道他們是否會讓女性擔任那屆世界盃的裁判，我想看看我是否能做到；但我必須將所有時間和精力全都投入才行。」內斯比特一將全部重心轉到裁判工作，隨即快速升遷、寫下一連串紀錄。當FIFA宣布2022年卡達世界盃裁判名單時，她認為自己參加足球頂級盛會的機會可能提前到來。

打破92年歷史 目瞪口呆

5月19日，內斯比特看到FIFA公告，確認有92年歷史的男子世界杯首度出現女性裁判，129名裁判中有6名女性；而她名列在69位助理裁判的3位女性之一。「我目瞪口呆地看著它，簡直不敢相信這一切正在發生，」內斯比特回憶道：「接下來的20分鐘，我在房裡不停蹦蹦跳跳。」

無論是裁判或化學家，內斯比特都以處理自己掌握的信息並得出正確結論而自豪。前MLS、奧運和世界盃裁判、現任美國職業裁判組織高級比賽官員主任蓋格（Mark Geiger）表示：「她所做的一切都達到最高標準；她永不懈怠，為自己設定目標，並竭力實現目標，無論是在科學領域還是在足球場上。」

判斷準體能佳 從不驚慌

曾在陶森大學化學系與內斯比特共事的教授西維（John Sivey）曾任高中棒球、壘球、籃球裁判，他說：「 我認為優秀的體育裁判和優秀的化學分析家之間，有個強烈重疊的特徵，那就是精確度。化學分析的精確度，我們基本是指：特定實驗的重複性或再現性為何？我認為在體育裁判界，也是一以貫之。」

在2019年從裁判退休前，曾與內斯比特一起執法的蓋格認為，精準只是內斯比特的強項之一，這位身高6呎的前大學運動員，完全達到為男子設計的裁判體能標準；蓋格不記得看過她驚慌失措。

儘管內斯比特認為，自己最終會掛起防滑釘鞋、收起旗幟，重回化學領域；但此時此刻，她了解自己扮演著足球開拓者的角色，正準備創造世界盃歷史。

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