世足賽／美國隊隊徽設計融入彩虹色 保守派反彈

卡達是反同國家，美國隊刻意將代表LGGTQ意象的彩虹融入隊徽之中。（路透）

美國男子國家足球 隊自2020年起發起「改變倡議」(Be The Change)，表達足球隊對性少數(LGBTQI+)的支持；此次世足賽由嚴法禁止同性關係的中東國家卡達舉辦，男子足球隊於是在徽章設計上捨棄傳統的星條旗，並改用彩虹色；然而，此一舉措引起保守球迷不滿，揚言「希望美國隊輸球」。

美國隊教練柏哈爾特(Gregg Berhalter)說：「當我們站在世界舞台上，當我們在卡達這樣的賽場，重點就是讓大家看到這個問題，這正是『改變倡議』的意義；我們希望這個議題不只在美國引起關注，在海外亦復如此，我們理解卡達在性少數權益保障上已有長足進展，但還是有進步空間。」

守門員強生(Sean Johnson)也說：「我們是一支相信『包容性』的球隊，我們會繼續對外傳達此一訊息；在我們進入比賽的過程中，對這項議題有過深入討論，這是我們引以為豪並為之努力的目標，善用我們的力量產生影響，我們在卡達亦將如此。」

卡達政府發言人說：「卡達歡迎所有人，我們是一個包容友善的國家；我國舉辦數百場體育賽事，對所有人，無論其背景為何，始終非常歡迎。」

國內許多保守球迷對足球隊的做法表示憤慨，不是要求「球隊應專注運動而非政治」就是詛咒美國隊無法晉級；有人說：「他們不代表美國，美國的顏色不是彩虹」，也有另位推特 用戶說「他們在分組競賽階段就會被淘汰，因他們不代表美國，而是代表某個彩虹國家。」

公開出櫃的名球評齊格勒(Cyd Zeigler)批評這些人目光狹隘；他在推特上說：「笑死，現在一堆美國人突然說希望美國隊輸球，只因他們在卡達的賽事中展示幾面彩虹旗，所以你是因國足不討厭同性戀 所以討厭他們？太可笑了，加油！美國男足！」