生活／會存錢的人 有這15個好習慣

能夠養成儲蓄的習慣終生受用，讓自己免於為錢所困。（Getty Images）

俗話說「大富由天、小富由儉」，能夠養成儲蓄 的習慣終生受用，讓自己免於為錢所困，以下是讀者文摘整理出善於存錢的人會有的15個好習慣：

1.現在就開始存錢

理財專家珍奈特史坦札克 (Janet Stanzak) 和克莉絲汀蓋瑞特 (Kristin Garrett) 說，會儲蓄的人多半起步得早。很多會存錢的人都是在幼年時便被教導要未雨綢繆，但即使缺乏這樣的經驗，他們也會盡早開始儲蓄，例如在工作時便擬定退休 儲蓄計畫。蓋瑞特說，他們的財務計畫一旦決定了就不會拖延。

2.設立退休帳戶

這雖是老生常談，但每個理財顧問都會重複再說一次是有原因的。因為這關係到每個人的未來，最好的原則是將每月所得的10-15%直接存入退休帳戶。

3.知道區分「需要」與「想要」

史坦札克說，我們被灌輸的一個最大謊言就是，「想要」就等於「需要」。史坦札克的許多客戶告訴她說，旅行、新衣服、出外用餐都是他們真正需要的，但其實不是。善於儲蓄的人會把寫下他們基本需要的、他們想要的和他們最大的願望，知道其中的分野。

4.不倚賴自動付款

蓋瑞特說，自動付款可讓銀行作業簡單些，事實上，這讓錢的進出太快，可能讓你來不及記錄下來。不管是寫下一張支票 或從線上付款，有意識地支付帳單，會讓大腦注意到這些支出。如果設定自動扣款，要確認自己不會一設定就忘記這件事。至少每個月檢視所有的交易，看數字是否正確，並且清楚知道花了哪些錢。蓋瑞特補充說，會存錢的人還會記下所有的消費，並控制在預算之內。

5.設定預算

一個誠實至上 (honest-to-goodness) 的手寫或電子表格，不時記錄、更新，是必做的事。史坦札克說，如果發現一個人有金錢上的問題，第一個線索就是他們無法提供每個月的現金流。「如果你不知道花了哪些錢，便不可能存下錢。」

6.使用現金或支票

史坦札克說，這不是一個顛撲不破的原則，但會存錢的人多半傾向使用實體的金錢。一項調查指出，人們使用信用卡，會比用現金花得更多。數字顯示，現金交易的平均數額是$22，而信用卡交易的平均數額則是$112。所以如果想存錢，就改用現金，或是用支票付帳，可以讓減緩消費衝動。

7.儲蓄第一

消費金融專家安德瑞沃若克 (Andrea Woroch) 說，這個原則看似簡單，但最好的儲蓄原則便是把存錢當作最優先的事。在支付其他費用前，先付給自己的退休帳戶或名下儲蓄帳戶一筆錢，並且避免規畫退休的預算有誤，這樣才能過著無壓力的退休生活。

8.追蹤小的花費

蓋瑞特說，一杯拿鐵或是$0.99的應用程式訂閱費，日常生活中的小花費，甚至在你察覺之前，便迅速累積成大筆支出。善於存錢的人會將每筆支出記在帳本上，即使是一筆很小的錢。這麼做可以有助於追蹤一些你可能忘記的隱藏性支出。

會儲蓄的人不會因為愛面子而不使用折價券、搜尋優惠商品。（Getty Images）

9.尋找優惠商品

節儉是存錢的不二法門，會儲蓄的人不會因為愛面子而不使用折價券、搜尋優惠商品、或是在購物前先做好功課。沃若克說，會存錢的人在每次購物前一定會考慮哪裡的價格最便宜、找尋折價券、閱讀消費者評價，做出最好的決定。

10.免費的不要白不要

你的公司是否提供員工股票選擇權、或是提撥相對的退休儲蓄(company match)？你的飛行里程或是旅館累積點數是否都忘記使用？許多人不在意這些所謂的「免費」(free money)，沃若克說，這些或許需要一些時間來填寫文件，但絕對值得。

11.準備三至六個月的應急基金

以下這些數字讓人驚心：約56%美國人是「月光族」，這意味著數百萬計的人只要有個小車禍或是被解雇，立刻陷入財務困境。需要準備多少應急基金視生活方式而定，蓋瑞特與史坦札克都建議至少要有3至6個月的準備金，足以支付貸款、保險、水電和食物等費用。

12.誠實面對自己

史坦札克說，每個人都不會變年輕，這是事實，但有些人卻拒絕面對這個事實。事實上，每個人都有一些會威脅到財務安全的危險因素，會儲蓄的人能夠誠實面對這些風險年齡漸長、工作可能不保、慢性健康問題、家庭變故等並為自己擬定存錢計畫。

有錢可花不意味著就要花錢，會存錢的人知道過著低於他們收入的生活（Getty Images）

13.生活水平低於財富和收入

有錢可花不意味著就要花錢。會存錢的人知道過著低於他們收入的生活，有助於他們存更多的錢供未來使用。例如，你買得起一輛新車，不代表你就要得到它，如果現有的車子還堪用，就用到不能用為止。另一個方式是，降低房子大小。想一想你真需要那些空間嗎？或小房子讓你更負擔得起嗎？住進小房子，至少可增加每個月現金流量。

14.知道何時該有一份副業

會存錢的人懂得誠實面對自己的收入狀況，他們知道每個月要存多少錢才能達到儲蓄目標。如果有必要，他們會多兼一份工作，來協助達成目標。誰知道呢，說不定有一天兼職會變正職，就像有個人把他的副業變成年收入達50萬的事業。

15.從小錢開始

沃若克說，剛起步可從小錢開始。每星期存小金額的錢，等到習慣沒這些錢也能生活時，便將金額提高一些。