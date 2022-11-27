談藝／筆不離手真性情 溥心畬書畫拾遺再見風采

《溥心畬詩畫資料拾遺》一書封面。

近百年來，藝壇流傳「南張北溥」及「南吳北溥」兩個說法。張大千與吳湖航兩人，各據一方，自領風騷，而北方則僅有溥心畬一人。這跟江南局勢較為安定，人文匯聚，不無關係。不過，溥先生個人的聲望與地位，當然也是一個重要因素。

南張北溥領風騷

1980年代，台海局面穩定之後，「南張北溥」之外，加上黃君璧一人，另有「渡海三家」的稱謂。「大風堂」主人張大千是一陣狂風，橫掃南北美洲各地之後，終於1977年決定回台北定居。翌年8月，他在郊區士林親自設計的「摩耶精舍」落成，入住時已是80高齡了。不幸於五年後逝世，精舍的「梅丘」也就是他的長眠之處。

早期台灣只有一個台灣大學，規模不大，未設美術科系。唯有位於台北的師範學院（以後改制大學），設有「藝術系」，培養美術、勞作、音樂、戲劇等課目的師資與人才。「渡海三家」的溥心畬與黃君璧兩位先生便加入了師院的教授陣容。而且，由主張「北體南魂」而融合精緻與奔逸為一體的黃先生擔任系主任，肩負繁重的行政工作。他後來又成為宋美齡女士的私人老師。雖然事忙，仍不失其書生本色。寫作與畫作，俱甚豐富。

畫家們不論有沒有擔任教職或其他公職，在家授徒極為普遍，建立師承與傳薪的觀念與制度。《大風堂同門錄》有1948與2006年兩個版本，由巢章甫、汪毅等人編輯。名士作風的溥先生，專情醉心於傳統的文人畫。

徐建華這位女弟子，還是經過古老隆重叩頭拜師的正式程序的。她也一直恪守師教，不像其他人為了趕時髦，改變風格，開創新法。在此舉出兩個例子。一度蜚聲國際的畫家劉國松，採用了水拓與漬墨法，與撕紙筋等新技巧，另闢現代水墨畫的新境界。另一位高徒江兆申，書與畫之間，乃以書法 的成就為高，尤以篆、隷兩體，獨步全台藝壇。

最近，由印刷出版界名人劉冰先生整理，推出《溥心畬詩畫資料拾遺》一冊，美國中華（China Press）出版，2022年， 特定限印本 （Limited Edition）。

為什麼說是「拾遺」呢？因為早在2002年，也是劉先生主持的長青文化公司，曾經出版 《丹青翰墨情：與溥心畬老師的書畫情》一書，徐建華口述，董桂因執筆。拾遺一冊，正是新發現資料的補充與匯集。全書仍以徐女士為主，尤以溥先生選用的教材與工具，及其示範與修改課業為重點。

又旁及劉先生及其尊人雅農先生與溥先生的文字之交的資料。兩件軼事，亦可在此一提。可見溥先生率直真情的性格，以及孜孜不倦的作畫習慣。

寄寓台北時，劉老先生常到臨沂街溥公館談畫論書。主人向來有邊談邊畫的習慣。如客人說畫得好，他通常就把紙一擧，說道：「你拿去吧。」

還有一次，是溥先生訪問日本 的故事。他作客東京時，有人請喝「花酒」。即使是在那種場合，他仍是筆不離手。有一張所謂「群陰剝陽圖」畫完後，他就隨手把它丟進廢物桶，想不到竟被主人偷偷地拿出來保存了。

文人畫盡得真傳

此書分為八節，大體上文字與圖片分別排版。竪排文字105頁，橫向圖片89面。

文字部分，包括溥先生《玉堂詩》親筆稿件、《十三經師承略解》，以及《寒玉堂論書畫獲麟解》等教材。圖片部分，有溥先生留存徐女士的信函、印泥與畫作、教學示範稿，及書畫作品異同比較研究等資料，與臨摹作品13幅。

外加劉先生家藏溥先生作品20幅。最重要的，就是徐女士畫作11幀，其中六幀由溥先生親自落款與題詩。

徐建華畫。溥心畬題詩。

徐女士多次在香港 辦個展，都是由溥先生題匾。她的作品酷似老師的真品，幾乎可以亂真。我說過，趕時髦的人早不作傳統的文人畫了。徐女士不改初心，有本領得到真傳。

可惜的是，我們不知道她有沒有再傳弟子了。