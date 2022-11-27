封面故事／自媒體創業 助商家行銷

經營自媒體的呂昂，在明州開創自己的一片天。(陳曼玲╱攝影)

深夜上網看呂昂(Tiffany Alexandria)寫的部落格「choochoo-ca-chew」(www.choochoocachew.com)，彷彿來到「深夜食堂」，真希望自己馬上飛回台灣，到夜市或巷子口的路邊攤叫一盤熱炒來解饞。因為她寫的美食 文和拍攝的美食照魅力十足，叫人口水直流、腸胃咕嚕咕嚕叫。

呂昂拍攝的食物，令人食指大動。(呂昂提供)

呂昂尋訪自己喜愛的商家，或接受商家委託，拍攝他們的產品內容，刊登在自己的部落格和社群媒體平台上，來協助企業行銷。

她五年前從台灣來到人生地不熟、毫無人脈的美國中西部，讓一些聽到台菜(Taiwanese food)卻想成泰食(Thai food)的明尼蘇達州當地人，因為看到她在社交媒體上的貼文照片，主動與她聯絡，請她來拍攝餐廳、商品、活動等商業廣告與宣傳照片，自此打開她的媒體平台管理的創業生涯。

她2017年嫁到明州 ，從經營部落格、舉辦pop up diner、烹飪課程，到管理商家的社交媒體平台，一步一步摸索創業的方向。過去三年來曾協助商家管理社交平台經營，從產品內容到活動安排都要熟悉，就像經營自己的店家一樣，非常耗時耗力，因此她今年開始專注於設計商家的社交媒體內容，管理平台與發文的工作就教育商家自行更新。

呂昂說她創業把理念擺第一、賺錢擺第二。她的出發點是基於對理想的堅持與熱誠，並透過持續的思考與實驗，在人生地不熟的曠野中，漸漸開拓出忠於自己價值觀的一條個人化道路。就像她的攝影完全是自學，從不斷嘗試錯誤到找出自己的風格。她的理想是簡約慢活的人生、健康又環保的料理烹調、購買當季當地食材來回饋地方農家與宣揚故鄉台灣的多元美食。

呂昂喜歡用攝影說故事，能表現人物精髓。(呂昂提供)

先找出專長 再經營品牌

呂昂想與年輕創業者的分享是，先從工作中取得經驗，再找出喜歡投入的專長來經營自我品牌。

呂昂1990年生於台灣，在台灣的實踐大學主修服裝設計，畢業後在台灣的耐吉(Nike)與澳洲運動品牌閃銀(Quiksilver)工作了三年，負責視覺陳列與櫥窗設計。但她愈來愈覺得服裝設計常把沒用到的剩餘布料丟棄，無形中製造了許多垃圾，不符合她對環保的訴求，因此她漸漸歸回過儉樸的生活，想為後代子孫保留一塊淨土。而人類最基本的需求，就在於每天不可或缺的飲食。特別是在速食充斥的美國，許多人的生活步調隨之加快，她希望自己能放慢腳步，減少壓力，過得簡單、不要製造太多垃圾，並吃健康營養有品質的食物。

呂昂說市面上的食品常用許多行銷手段，標示各種噱頭吸引人購買，讓人以為這些產品既方便又能吃得健康，但其實當中可能隱藏許多成分不明的添加物。她相信要吃得健康，不一定得變成素食主義者，或改吃無麩質、全部有機的食物。她認為吃有季節性、當地生產的食材，加上自己動手做的料理最好。尤其吃當季食物不僅可以支持當地農家，還能省去加工食品的包裝與運送，進而減少垃圾量。

她覺得要知道自己把什麼東西吃進肚子裡，最好的方法就是親自下廚料理。特別是要吃過新鮮食材後，才能嚐出箇中美味。因此她喜歡逛農夫市場，找尋當季便宜又好吃、沒有添加防腐劑的食材。在農夫市場可以買到超市不常見的蔬菜，因此能品嚐不同的種類，不會一整年都吃著類似的東西。呂昂還說華人看重食療養身，這也與吃當令食物息息相關。

呂昂在部落格分享台灣家鄉美食，並推廣台菜。(呂昂提供)

成立部落格 推亞洲美食

另外，她還會常跑農場了解農作物的研發與種植，並協助農民推廣農產品。

呂昂住在台灣時，喜歡在工作之餘到東南亞國家自由旅行，足跡遍及菲律賓、馬來西亞、越南、尼泊爾、斯里蘭卡等地。她喜歡蹲坐在當地人會去的路邊攤吃小吃，貼近當地人的日常飲食。因此她成立choochoo-ca-che

部落格的初心，是把烹調當作是在廚房做實驗與藝術的體驗，希望重現旅行時吃過的美味。

呂昂說經營部落格的另一個原因是有感於明州缺乏接觸亞洲文化。她剛到美國時，跟別人說她從台灣來，有人會回應說他們也喜歡吃泰式料理，叫她哭笑不得。因此她在部落格上撰文說明台灣不是泰國，還附上地圖。

另外，她為了推廣台菜，進一步思考台灣料理的內涵。她瞭解到台菜的豐富性受多元文化、歷史與地理的影響，已經深入人民的生活，像是台灣人平時問候彼此不會說「你好嗎？」，而是「呷飽未？」(台灣話，意思是吃飽沒)。

因此她在部落格上詳細記錄台灣家鄉味美食的材料與烹調步驟，看了以後讓人食指大動，不禁躍躍欲試。

呂昂喜歡衝浪和潛水，因此特別喜歡到東南亞的海灘去玩水。她說有次在菲律賓的海灘上，有個小孩叫喊著賣Balut。她好奇地買了以後，這個孩子竟呼叫全家人來看著她吃。這食物就是鴨仔蛋，是將半孵化的鴨蛋水煮過，裡面還有小鴨的胚胎，部分已經成形。由此可見她勇於冒險的精神。

呂昂舉辦亞洲夜市活動，吸引2萬人參加。(呂昂提供)

辦亞洲夜市 2萬人參加

去年7月到9月期間，她在羅徹斯特市(Rochester)的馬友診所河畔廣場(Mayo Civic Center Riverfront Plaza)，及羅徹斯特藝術中心(Rochester Art Center)推出三場「夜市」(nightmarketmn.com)，這場當地有史以來的亞洲夜市活動，共吸引了2萬多人。

呂昂舉辦亞洲夜市活動，安排精采文化表演活動。(呂昂提供)

今年又在同樣地點舉辦第二屆夜市活動，也吸引了2萬多人參加，最後一天活動正逢中秋節，當天有將近90個商家進駐。

亞洲夜市活動有將近90個明州商家參與。(呂昂提供)

呂昂一人獨挑大樑辦夜市，從跑市府申請執照、聯絡店家，到申請經費等，幾個月以來忙到幾乎沒睡覺，她還找了朋友設計夜市logo做帽子和衣服。呂昂說夜市是亞裔 共同的語言，她希望民眾藉由此類活動彼此聯絡，並提高當地對於亞裔文化的認識。呂昂也很欣慰聽到一個住羅徹斯特市十多年的亞裔說，這個活動讓她感受到故鄉氣氛，第一次在美國找到歸屬感。

亞洲夜市重現路邊攤小吃風，幫助當地人了解亞洲文化。(呂昂提供)

呂昂剛到明州時，租用專業廚房舉辦烹調課程，她也曾掙扎要不要為了迎合美國人的口味而妥協，像是擔心美國人吃不來而把三杯雞裡面的雞骨頭拿掉，但是現在她連雞骨頭一起剁下去，讓美國人學著啃，她發現朋友或客人頗願意敞開胸襟嘗試。因此她鼓勵夜市裡的店家忠於自己的文化口味，這也獲得亞裔商家正面的迴響。

呂昂自學攝影，摸索創業方向。(陳曼玲╱攝影)

呂昂的攝影完全自學，她說就是看YouTube，加上不斷練習。她特別喜歡拍攝食物，經常像記者一樣找尋不同角度來說故事。她愛用的相機是Pentax，比起其他品牌著重處理影像的軟體，她更欣賞這款相機講究傳統光學鏡頭的硬體設計。

呂昂寫作內容細膩，看得出對細節的看重。這可能受她擔任聯合報記者的父親呂開瑞的薰陶。另外她喜愛嘗試食材與烹調實驗的精神，可能源自擔任家庭主婦的母親邱秋菊，她說母親每天為家人烹調三餐，喜歡到傳統市場買菜，買到不熟悉的食材時，會請教他人學著做。

呂昂的先生史恩(Sean)曾到台灣學中文，因愛上台灣的文化而定居台灣數年。先生喜歡攝影與設計家具，兩人平時會一起旅遊和拍照。

呂昂對各種事物充滿好奇，只要不會的事情她很樂意學習，並且努力做到最好。但是有時也給自己帶來許多壓力。因此她在工作上學習盡力而為。她追求簡約主義的生活(minimalism)，不因五斗米折腰，使自己能有更多彈性工作的時間來實現夢想。