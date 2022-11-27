封面故事／移民二代創業 打造養生飲

梁寶儀將瞄準亞裔女性市場的健康飲品，推入美國社會視野。（記者張心／攝影）

90後華裔女生梁寶儀(Tiffany Leong)創辦的同名亞洲超級食品品牌「寶儀」(Bo-yi)，日前幸運入選線上送餐服務公司DoorDash「本地商品加速器」獲獎項目，並順利在紐約市H-Mart、曼哈頓「雀兒喜市場」(Chelsea Market)等地上架，將這款瞄準亞裔 女性市場的健康飲品推入美國社會視野。

作為中國深圳二代移民、在德州土生土長的梁寶儀，起初並未想要成為一名創業者，「就像很多保守華裔的父母會擔心的，他們不希望你做容易失控的事情。」

「紅棗、山楂、菊花」成為「寶儀」首批上架產品。（梁寶儀提供）

受惠傳統飲食 想要推廣

但做有利於亞裔女性的健康飲品這個念頭，自梁寶儀工作以來便盤旋在腦海中，「我之前於投資 銀行工作，晝夜顛倒的高強度作息讓我的健康受到影響。」長期的飲食不規律使梁寶儀患上了食物過敏症，「我做了健康測試，發現自己竟然在高壓下變得對所有食物都過敏了，一時之間根本不知道能吃什麼。」為了恢復健康，梁寶儀求助西方醫生，結果對方給出的方案竟然是「回歸你的中華傳統飲食，或許能夠拯救你。」

梁寶儀的家人在自家後院裡親手種植亞洲蔬果。（梁寶儀提供）

梁寶儀不得不開始正視那些她從小既抗拒又親密的中華料理，「因為來自中國廣東，小時候我的母親經常做粵菜給我，日常也愛煮中草藥給我們喝，我家的後院裡還有她自己親手種的亞洲蔬果。」梁寶儀開始學習做中餐、煮中藥，在母親和醫生的建議下堅持服用，結果身體過敏症竟然逐漸消失。之後搬往加州從事農業和食品投資工作的梁寶儀，也意外發現身邊同事們有煮養生湯品的習慣，「這些經歷使我越來越明白中華傳統飲食的魅力，有了把它們帶給更多年輕亞裔女性的想法。」

梁寶儀自主研發紅棗、山楂、菊花等亞洲藥材飲品。（梁寶儀提供）

這個念頭在梁寶儀就讀耶魯大學 商學院MBA項目時，終於有機會轉化為實際行動。「我們有很多創業課，小組討論時我把這個想法講出來，很意外地是教授們都覺得不錯。」為了測試「祖傳」中華飲品是否真能受美國大眾喜愛，梁寶儀將自煮的紅棗湯、山楂湯、菊花茶等帶到耶魯大學的聚會，竟被同學們一搶而空，「我很驚訝，他們本來在喝酒，但後來都來搶這些類似中藥的飲品，給了我很大信心。」

不斷獲得肯定的梁寶儀，下決心要將亞洲文化中的健康品送往美國商品貨架，而經過家族傳承和研發的「寶儀」飲品，便被她視為連結兩種截然不同文化人群的「橋樑」，「我們東方哲學中強調陰陽平衡，以涼性食物滋陰，以陽性食物養陽，兩者結合才能擁有健康的生活，而這也是我希望通過『寶儀』向美國社會傳遞的。」作為白手起家的創業者，梁寶儀將耶魯大學作為起點，憑藉在商學院孵化器比賽中獲得的獎金，作為了自己的天使投資，開始正式的全職企業家之路。

「寶儀」在2021年推出後，便成功上架紐約市H-Mart。（梁寶儀提供）

上架紐約超市 各族裔追捧

而「寶儀」品牌的首批上線商品，就是在耶魯大學多次被一搶而空的由「紅棗、山楂、菊花」這三種中華傳統食材所製成的飲料，「紅棗是我的最愛，也是很多生活在美國的亞裔女性最為熟知的食材。說實話，美國習慣冰水的文化，對習慣溫水的亞裔女性的健康長期來講並不友好。」梁寶儀記得為了收集客戶調研，自己曾在紐約多個市場提供試喝品，結果一位從香港移民來的食客告訴她，很感謝能夠推出這樣的產品供亞裔居民選擇，因為美國和亞洲的文化差異巨大，「養生」飲品成為一種奢侈。

經過多次研製，加上耶魯大學營養學教授開發，「寶儀」在2021年推出後，便成功上架紐約市H-Mart、曼哈頓「雀兒喜市場」(Chelsea Market)等地，並幸運入選DoorDash「本地商品加速器」項目50強之一，順利上線線上送餐銷售平台。

而剛創業不滿兩年的梁寶儀，已對美國各族裔消費者對傳統亞洲飲品的喜愛感到驚訝，「記得在曼哈頓西村的市場上提供試喝品時，很多其他族裔的顧客告訴我，原本的睡眠、壓力等問題，在喝了這種中草藥飲品後改善許多，這給了我極大的信心。」目前著手創造第二部產品線的梁寶儀，希望今年冬天能順利上線中藥產品，包括人參、生薑等，「我們會製成粉末形式，方便直接放在酸奶、奶昔、茶、咖啡等美國人愛喝的飲料中，使這些亞洲超級食品更加容易普及。」