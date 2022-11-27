旅遊／挪威峽灣勝景 狂野又夢幻

挪威峽灣裡的村莊美如童話世界。（圖片皆由作者提供）

美國「國家地理」雜誌列出世界50個最佳旅遊目的地，挪威峽灣位列第一，並被聯合國列入世界自然遺產名錄。挪威有2.5萬公里蜿蜒曲折的海岸線，大西洋的驚濤駭浪湧入，形成今天令人驚嘆的峽灣景觀，以松恩、呂瑟、哈當厄爾和蓋朗厄爾峽灣最為壯觀。我們數次遊覽挪威峽灣，依然意猶未盡。

卑爾根 布呂根入選世遺

卑爾根倚著七座美麗山峰與藍色海灣，老城布呂根更入選世界文化遺產。港口一排排三層老木屋，人字屋頂塗繪艷麗的色彩，連接成壯觀的彩色建築群，映襯著蔚藍海水和停泊在港灣的高桅船隻。

卑爾根市容。（圖片皆由作者提供）

挪威人的祖先維京人善於戰爭和搶劫，把財富和奴隸帶回挪威。大約公元1000年，挪威人皈依基督教，建了結構複雜的木頭教堂，教堂裡的木刻呈現人與動物相互轉化的神話，和北歐人喜愛的山妖，城市裡隨處可見山妖造型的物品。

卑爾根既古老又時尚，年輕人紋身，髮型誇張，夜生活狂歡到午夜；當地千年歷史傳承了粗獷的北歐血統，也散發高雅的貴族氣質。

哈當厄爾峽灣 農村如畫

哈當厄爾峽灣（Hardangerfjord）從卑爾根南部延伸到挪威中部的哈當厄爾高原，長179公里，是挪威第二長峽灣，有著挪威最詩情畫意的田園景致。我們從卑爾根坐大巴，車程一小時到哈當厄爾峽灣的諾海姆桑德碼頭，換乘峽灣全景郵輪。行駛於峽灣中，山頂白雪皚皚，青山碧色生風；峽灣裡瀑布眾多，窄者如白綾，寬者如水牆，大小瀑布如萬馬奔騰，呼嘯著跌落峽灣，構成煙雨迷蒙、彩虹飛架的仙境。

哈當厄爾峽灣兩岸的農田果園。（圖片皆由作者提供）

越往深處走風光越旖旎。從烏托內、洛夫特胡斯到於納爾維克這段峽灣，兩岸是較平緩的山坡，山腰散落著村舍，開闢農田和果園；5月漫山蘋果花競相綻放，繁花似錦，美如童話奇境。挪威40%的水果產自此峽灣沿岸。

遊船途中相繼停靠七個村莊，中午到達終點站─峽灣東端的埃德菲尤爾山村，周邊是陡峭的山巒、瀑布，山光水色非常漂亮。在寧靜的小鎮住幾天，坐大巴深入峽灣更深處觀賞福爾格冰川 ，或去挪威最大的國家公園，或看人們玩皮划艇，欣賞山巔的積雪冰川，挪威峽灣真是海上桃花源。

斯塔萬格 國慶遊行 狂歡

從卑爾根坐公交大巴去斯塔萬格（Stavanger），沿海岸線由北向南行駛約200公里，穿越挪威西海岸峽灣最密集的區域和無數島嶼；途中換坐了兩次渡輪，將大巴從此峽灣載往彼峽灣。生活在壯闊的峽灣裡，挪威人現在和過去都是舟楫相渡，過去船小，只載人，現在船大，可載車。這一程車、船費時5小時，飽覽了挪威西部最曲折蜿蜒、千姿百態的大西洋海岸線，和峽灣出海口的無敵風光，收穫滿滿。

斯塔萬格大教堂是古代諾曼底式建築風格，12世紀建造。（圖片皆由作者提供）

斯塔萬格就建在山水之中，風景美麗，生活舒適，也是挪威石油 業的大本營。斯塔萬格大教堂是古代諾曼第式建築風格，約在12世紀海盜時代結束後建造。老城保存著北歐最大、最完整的18世紀木製房屋群，有窄石條鋪的老街，家家戶戶有奼紫嫣紅的庭院，美如大花園。

孩子們是國慶遊行中最受歡迎的。（圖片皆由作者提供） 挪威民族服飾，不同的顏色和花飾代表祖先來自何方。（圖片皆由作者提供）

5月17日是挪威憲法日，1814年的這天，挪威脫離瑞典獨立。當天的慶祝活動萬人空巷，一片花和國旗的海洋、盛大的民族服裝展示，不同顏色和款式的服飾代表祖先來自何方。遊行前，人們在斯塔萬格大教堂廣場集合，享用國慶早餐：麵包、炒蛋、熏鮭魚。

遊行從可愛的幼童開始，然後是學生、民間團體、街頭表演等。大隊伍走完，突然竄出一群穿紅褲子的年輕人高聲喊叫；原來是應屆高中畢業生，為自己的成年狂歡。遊行結束，人們聚集在港口餐館喝酒狂歡，國慶食品是熱狗和冰淇淋。我們跟著當地人鬧了一天，親身體驗到挪威人對國家對民族的熱愛。

呂瑟峽灣 3.5小時登布道石

呂瑟峽灣（Lysefjord）位於挪威西部最南端，全長42公里，兀立的巨岩直插波光粼粼的峽灣，構成許多動人心魄的景觀，如布道石、奇蹟石等。布道石是俯瞰峽灣、領略其雄偉壯麗之美的最佳位置，登上「孤獨星球」的「世界最令人嘆為觀止觀景平台」的榜首，也是湯姆克魯斯（Tom Cruise）在2018年的電影「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible-Fallout）的取景點。

登布道石沒有路，全都是石頭堆。（圖片皆由作者提供）

我們坐上呂瑟峽灣遊船，全程三小時，近距離欣賞峽灣的迷人風景。船駛進峽灣，千仞絕壁赫然聳立於兩岸，緊緊鉗住一泓藍水，這水還會隨著潮汐呼吸，如交響樂雄壯激昂。海豹、海豚在峽灣中徜徉，鷹和各種鳥兒翱翔長空，峽灣充滿生命的活力。

仰望布道石，臨海一面筆直如刀削劍劈，垂直落差讓人目眩，可是從船上只能望岩興嘆，於是決定去攀登布道石。

辛苦跋涉終於登頂布道石。（圖片皆由作者提供）

次日清晨，從碼頭乘渡船前往小村莊Tau，船程40分鐘，在此換乘大巴，車程30分鐘到達登山起點處。走到登山路口一看，亂石嶙峋，只在某些地段清理掉搖晃的山石，用紅色T字標示出路線而已。登頂布道石單程直線距離4公里，登高604公尺。一開始就來個下馬威，在一座頗陡的山丘走了50分鐘，但看地圖才走1公里，後面還有三座山呢。腳下全都是大小石塊，沒有台階、護欄。

第二段山坡更難走，一小段棧道之後，從1.7公里開始，路況是全程中最艱難的一段，被稱為「哭坡」，不僅陡峭，而且大石頭橫七竪八。這段路不過300公尺，我們手腳並用攀爬了40多分鐘才上去。到此只走了一半路線，體力不支的人逐漸撤退。崎嶇山道限制了登山者數量，也是對景觀的保護。山坡有露營地，因為想上山觀賞布道石的日出日落，一定趕不上公交車；不想露宿山頭，就要揹著帳篷、被子上山露營。此後2公里路程幾上幾下，最後半小時山路上的風景絕美，一側臨深邃的峽灣，一側挨著崖壁，得小心翼翼以免滑下深淵萬劫不復。費了3.5小時終於登上布道石，無限風光在險峰，若非辛苦跋涉，豈能飽得眼福。

布道石是一塊凌空的巨大岩石，形似布道的講台而得名，面積約600平方公尺。這大自然的餽贈源於冰川融化切割，再經歷1萬多年的風雨侵蝕，突出於峽灣之上。站在這觀景台，在縱橫交錯的山與海之間伸展雙臂擁抱天際，讓清冽的山風把衣衫吹得鼓漲如帆，感覺猶如漂浮在空中。

下山也很艱難，靠登山杖幫助，費了兩小時才到山腳，雖疲累但也心滿意足，年過古稀登頂布道石的經歷，終生難忘。

遊覽了狂野的挪威峽灣，那千姿百態的懸崖峭壁、歡快奔騰的瀑布、田園詩般的村莊農田和開滿鮮花的果園，無一不隱含偉大的自然力量。挪威峽灣無與倫比的美麗，值得終生回味。

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