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旅遊補給站／年底假期機票 這樣訂最便宜

編譯徐薏茹／綜合1日電
年末迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。（取自pexels）
年末迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。（取自pexels）

感恩節到聖誕節假期，旅遊機構Hopper預估今年將是近五年國內外旅遊最昂貴的一年，今日美國(USA TODAY)報導了專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。

哪天最便宜？

一周的中段天數是最便宜的飛行時間。Hopper經濟學者伯格(Hayley Berg)指出，國際線最便宜的日子是周二、周三；國內航班通常周三最便宜。

根據伯格預測，聖誕節假期前的周一、周二最便宜，也就是12月19、20日。若當周打算晚幾天出發，可能是平安夜或聖誕節最便宜。伯格預估19、20日飛行可以省下約120元。而在聖誕節後一周的中間幾天返回可以搶到最便宜的機票。

該何時訂票？

雖然普遍的看法是儘早預訂，但事伯格表示：「航空公司大概於現在降低票價，激勵旅客開始預訂，接著我們會看到激增的人群在接下來幾天和幾周搜索機票、預訂、鎖定他們的假期旅遊，這將推動價格回升。」

這幾年由於疫情的影響，旅客預訂的時間比疫情前短，今年大眾的預訂時間比正常情況晚了約一周。伯格建議看到可接受的價格就應該下手，因為價格只會往上漲。

周幾訂票好？

關於最佳的訂票時機有許多傳言，例如在半夜或周二訂票最便宜，也有推薦用全新電腦或私人瀏覽器訂票的說法。

這些迷思來自早期航空公司的經營方式，伯格表示過去周二的價格確實會降低，但現在航空公司已經改變管理方式。

Expedia近期的一份報告預估，周日買票的旅客，與周五正常的票價相比，國內航班可省下5%，國際航班可省下15%。

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