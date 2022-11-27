我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

移民專頁／若申請特殊人才 媒體報導應全遞交上去

陳梅律師主答

讀者問：

我正在申請移民，但移民局寄來了RFE，需要提供媒體報導。怎麼提交一些媒體報導的證據的？例如，Science Daily之類，直接把關於自己報導打印出來就行了？還是要搜尋一些Science Daily的訂閱量、出版社排名之類的信息？現在好像很難找到這些媒體訂閱量信息？

我其實就用一些媒體報導輔助我主要的貢獻(major contribution)，不知道這樣怎麼提供材料？只提供報導全文嗎？還是要一些媒體介紹之類的？我現在在回覆RFE，十分懼怕被拒。我一共有十則媒體報導，我現在挑了三、四則準備提交Science Daily Physorg和EurekAlert！。

答：

我們猜測你遞交了特殊人才(EB-1)的申請。如果移民局讓你補交媒體報導，我們建議你把所有媒體有關你與你的事蹟、項目的報導都找出來，不管是大的還是小的，也不管是一流媒體的還是網路媒體的，統統收集起來遞交上去。我們指的是統統，就是全部的意思。因此，不建議你自己當移民局的審案員。

編按：

RFE：全名為Request for Evidence。移民局官員在案件處理過程中，如果發現申請人提供文件、信息不足以讓他馬上對案件作出適當決定時，將對申請人發出通知，要求在限定時間內提交通知中規定的文件，這就是移民申請中常常被提到的補件要求。

編按：

EurekAlert！：EurekAlert！是美國科學促進會(AAAS)負責的非營利性新聞發布平台，為記者和公眾提供資源。

移民局

上一則

移民專頁／若移民局要求補充資料 應據實提交

下一則

移民專頁／申請政府催辦令 多為正面作用

延伸閱讀

美國快速移民窗口期不會很長 貝特曼劉宇闡述清晰溫馨提議

美國快速移民窗口期不會很長 貝特曼劉宇闡述清晰溫馨提議
曲怡文勝選慶功 分析白彼得失利

曲怡文勝選慶功 分析白彼得失利
曾是監獄最年輕的囚犯…鄭小飛紀錄片 看見移民韌性

曾是監獄最年輕的囚犯…鄭小飛紀錄片 看見移民韌性
移民專頁／移民類型不同 申請處理時間不同

移民專頁／移民類型不同 申請處理時間不同

熱門新聞

成為富翁是所有人的夢想，但除了開源以外更要節流，才能有效積纂財富。(Getty Images)

理財／看這些名人、富翁如何省錢

2022-11-20 02:17
焗烤培根球芽甘藍

料理功夫／感恩節美味烤物2款

2022-11-20 02:10
卡達世界盃開踢，32隊廝殺爭冠。(Getty Images)

封面故事／巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

2022-11-20 11:28
酪梨供應過剩，價格下跌，是通膨年代的好消息。（歐新社）

大仁說財經／萬物漲 酪梨卻過剩價跌

2022-11-20 02:15
「飛越杜鵑窩」中馥萊雪飾演的護理長成為經典反派角色。（取材自IMDb）

娛樂／露易絲馥萊雪演活惡人 壞成經典

2022-11-20 02:04
La'eeb。(取材自官網)

封面故事／世足快問快答 吉祥物、官方用球有玄機

2022-11-20 02:29

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖