移民專頁／若申請特殊人才 媒體報導應全遞交上去

讀者問：

我正在申請移民，但移民局 寄來了RFE，需要提供媒體報導。怎麼提交一些媒體報導的證據的？例如，Science Daily之類，直接把關於自己報導打印出來就行了？還是要搜尋一些Science Daily的訂閱量、出版社排名之類的信息？現在好像很難找到這些媒體訂閱量信息？

我其實就用一些媒體報導輔助我主要的貢獻(major contribution)，不知道這樣怎麼提供材料？只提供報導全文嗎？還是要一些媒體介紹之類的？我現在在回覆RFE，十分懼怕被拒。我一共有十則媒體報導，我現在挑了三、四則準備提交Science Daily Physorg和EurekAlert！。

答：

我們猜測你遞交了特殊人才(EB-1)的申請。如果移民局讓你補交媒體報導，我們建議你把所有媒體有關你與你的事蹟、項目的報導都找出來，不管是大的還是小的，也不管是一流媒體的還是網路媒體的，統統收集起來遞交上去。我們指的是統統，就是全部的意思。因此，不建議你自己當移民局的審案員。

編按：

RFE：全名為Request for Evidence。移民局官員在案件處理過程中，如果發現申請人提供文件、信息不足以讓他馬上對案件作出適當決定時，將對申請人發出通知，要求在限定時間內提交通知中規定的文件，這就是移民申請中常常被提到的補件要求。

編按：

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