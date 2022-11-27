移民專頁／若I-140被拒批 I-485也會立即被終止

讀者問：

我最近file了I-485 with apendingI-140，聽說這種情況下，移民局 會把我的兩個申請先匯總在一起，然後再審理。這是不是意味著我的I-485需要等到I-140 Approve之後，才能進行下一步動作，比如打指紋？還是說I-140和I-485 processing是平行的？分別審理？

答：

如何沒有綠卡 排期問題，如EB-1特殊人才，我們通常會把I-140和I-485一塊兒遞交上去(concurrent filing)。這樣做可能有利於人在美國的客戶，在等待自已的I-140審批期間獲取工卡(EAD)，從而獲得社安號和駕照 等福利。

但是如果客戶的申請資料不夠強，擔心自己的申請通不過，我們也會提出來先遞交I-140，等批准了再遞交I-485，這樣可以省掉I-485的不菲的申請費。當然如果客戶遞交了I-140後改變主意，又隨後遞交了I-485的(你屬於這樣的)，我們認為也是可以的。

總之，每個人的情況都不一樣，要酌情處理。但不管I-140和I-485同時遞交，還是分開遞交，如果I-140被拒批了，I-485申請也會立即被終止或拒批。