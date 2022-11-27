每周一書／魯迅雜文全集 收錄年少作品

《魯迅雜文全集》

《魯迅雜文全集》一書收錄1935年出版的《集外集》、與在1938年出版並收錄入《魯迅全集》的《集外集拾遺》。魯迅本名周樹人，魯迅是他的筆名；他是中國近代著名作家、思想家，也被認為在新文化運動、白話文運動、中國現代文學等領域發揮極大的影響力。

《集外集》一書的序言中，魯迅提到《集外集》中收錄的許多是他年少時期的作品。對於年少時期的不成熟，魯迅一方面表示「自愧其幼稚」，一邊卻也說：「但我對於自己的『少作』，愧則有之，悔卻從來沒有過。出屁股，銜手指的照相，當然是惹人發笑的，但自有嬰年的天真，決非少年以至老年所能有。況且如果少時不作，到老恐怕也未必就能作，又怎麼還知道悔呢？」

做為白話文運動的先驅者之一，魯迅在序文中回首創作歷程，可說是中國文學在文白過渡之間的第一手視角觀察。除了可窺見少年魯迅、青年魯迅的各種想法外，也可視作為白話文運動的珍貴史料。

《集外集拾遺》一書由魯迅的學生、晚年伴侶許廣平收集編定。1912年可說是魯迅投身白話文運動的起點，也是自日本回到中國後，投身國語文教育 與社會運動的起點。透過本書，一個投身在各種運動之中的，滿腔熱血的青年魯迅，可說是躍然於紙上。

魯迅幼時曾讀過私塾，20歲（1902年）時赴日留學；他曾決意習醫，但由於學習方式以及認知到當時中國的問題並非體格，而在精神，是以在1906年棄醫從文。1909年歸國，曾在滿清、中華民國 政府、北洋政府的各級教育單位任職（也曾參與注音符號制定）。

1918年時在《新青年》刊載《狂人日記》（首篇白話文小說 ），並首開風氣之先，創作雜文。他的筆鋒銳利，寫小說時不但人物刻畫鮮明入微，對中國人「國民性」、中國弊端的描寫也被視為經典。

代表作除《狂人日記》外，尚有《阿Q正傳》、《孔乙己》、《故事新編》、《吶喊》；散文集《朝花夕拾》、《野草》等作品。此外，魯迅在學術與譯作上也多有所成，著譯有《中國小說史略》、《漢文學史綱要》、《地心探險記》（Voyage au centre de la Terre）等作品。

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