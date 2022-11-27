品嚐時代／新加坡禮仕時集團主席孫全：茅台不老 時尚象徵

「茅台不老酒•禮系列」已然成為海外市場的黑馬。（取自官網）

隨著華人 的腳步遍布全世界，中餐已成為海外民眾生活中不可或缺的一部分，而白酒被公認為中餐的最佳配搭，其間最具代表的茅台酒更是與中餐在全球並駕齊驅，那麼您對茅台的印象是什麼呢？

★特有酒香 海外市場黑馬

禮賓國宴、婚商宴席或者是餽贈親友的佳節禮品？可能大家會覺得茅台其特有的酒香和微帶辛辣的口感，唯有華人才會欣賞；然而隨著全球一體化，各族裔有了更多機會接觸到茅台，特別是貴州茅台集團旗下的「茅台不老酒•禮系列」已成為海外市場的黑馬；連紐約市長亞當斯(Eric Adams)也在今年中秋宴會上對之讚不絕口、連連乾杯。到底「茅台不老酒•禮系列」相比傳統的茅台酒有何區別，而如此深得海外人士的青睞呢？

新加坡上市公司禮仕時集團主席兼CEO孫全(Joe Sun)。（作者提供）

新加坡 上市公司禮仕時集團主席兼CEO孫全(Joe Sun)介紹，中國白酒風潮現已悄悄地在世界流行，它是目前全球消費量最高的烈酒，估計占全球烈酒市場40%，茅台酒更是中國白酒中最高規格的產品，能與英國蘇格蘭威士忌和法國柯涅克白蘭地媲美。

基於貴州茅台鎮當地特殊的地質結構，紫色砂礫岩、礦物質土壤以及天然氣候，加以當地獨有的紅穗高粱、小麥、赤水河水來釀造製麴。孫全表示，「在順應天時的釀造和純糧的發酵過程中會產生許多利於釀酒所需的微生物，使得它擁有獨特的天然口味和醇香是實驗室無法模擬和不可複製的。而且白酒講究愈陳愈香，經過長期儲藏，風味更加香濃，口感更添順滑。醬香茅台就是『活』的酒。」

★圓潤順滑 四種藥食釀製

「茅台不老酒•禮系列」由古法「12987」工藝釀造，歷時一年才能完成取酒，另窖藏三至五年才會入市。孫全說道，在茅台酒系列中，「茅台不老酒」是該集團旗下第一款加入龍眼、枸杞、山楂和白芷四種藥食兩用素材釀製的酒，這也使得茅台不老酒的口感更加回甘醇正，圓潤順滑。

許多作為茅台飛天多年的忠實饕客紛紛表示，喝過「茅台不老酒•禮系列」以後，紛紛愛上了這款獨特品味的白酒。但是很遺憾這麽多年，海外中國白酒的銷量占中國白酒產量不到1%，「能夠為推動中國白酒走向海外出一份力，也是人生中一件有意義的事。」孫全表示，於是他離開從事30多年的金融行業，投入了中國白酒文化海外發展的全新領域，打造出了中國白酒海外第一股：禮仕時集團(SGX：AWG)。

禮仕時集團於今年3月全面收購了茅台不老環球有限公司，擁有「茅台不老酒•禮系列」全球獨家代理十年（除中國地區）。孫全表示，「根據我們的調查和觀察，當時海外多數人沒喝過白酒，所以集團是肩負著推廣中國白酒文化的使命。」

「茅台不老酒•禮系列與傳統的茅台不同，它的味道清勁香醇、口感順滑回甘，小瓶裝125毫升，年輕人和女士都喜歡淺酌低嘗。」孫全說。

★進軍紐約 籌建體驗中心

中國人注重養生，小酌怡情。白酒既能驅寒去濕，又是最佳的佐餐酒，孫全說：「使用茅台不老酒•禮系列搭配味道濃郁多變的中餐佳餚最為合適。與西餐不同，中餐在製作過程中包含各式各樣的香料、配料和調味料，因此菜餚味道比較濃郁、多層次，在品嚐每道佳餚時以淺嘗白酒作區隔，能起中和調節之效，重啟味蕾，讓人們的味蕾重新品嚐不同的美味，更享受用餐時光。」

孫全說：「我們要進軍美國市場，也要知己知彼。燒烤幾乎是美國人開派對的必備美食，白酒自然是搭配烤肉的好夥伴。我們希望未來在海外聚會的餐桌上都會看到一瓶中國白酒，才真正落實了中國白酒走向世界的目標。」

他說：「在中國傳統的餐飲中，女性很少喝白酒，但是我們發現年輕人和女士們也愛上茅台不老酒•禮系列，除了因為口味柔順甘甜、精美便攜的小包裝之外，還有的就是時尚 的象徵。」

茅台不老酒•禮系列作為餐飲市場剛需品，又是伴手禮的首選，再加上吸引年輕人的時尚元素和網紅效應，自然搶占了海外市場一席位。孫全身為集團主席兼CEO，他結合亞洲和歐美各地獨特的社會現象和飲食文化，訂出了茅台不老酒•禮系列的全球推廣戰略。目前集團在新加坡已建立了「茅台不老」文化體驗中心，紐約將會是集團未來重點發展的地區。「茅台不老」紐約體驗中心正在緊鑼密鼓的籌建中。

「白酒佐中餐，是絕佳的標配。」孫全表示，集團將在海外市場利用最先進的科技智能品酒機全力推廣「茅台不老酒•禮系列」，希望讓未曾品嚐過中國白酒的朋友有機會品嚐到高品質的白酒。

孫全預言：「在過去烈酒市場，干邑XO、威士忌都有精采的表現，未來十年將會迎來白酒的時代，而茅台不老酒•禮系列將在海外成為引領大眾飲酒的新時尚。」

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