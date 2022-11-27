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星座／11月27日至12月3日 獅子座心花怒放 天秤座尋求協助

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11月27日到12月3日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★★★★

這是唱響豐收之歌的一周，順利的你，不僅在愛情、工作學習上、財富上能有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇跡。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座 總運指數：★★★★☆

和諧人際關係將撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實在下一刻與你作伴。

幸運色彩：石板灰

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎想法，但無法形成創意。想法還不夠成熟時說出來，別人只會把它當成玩笑。等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

獅子座 總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

處女座 總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給一顆糖果後向你放暗器。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然欠下人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖不順，卻暗藏轉機。

幸運色彩：古銅青

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

射手座 總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

摩羯座總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉而已，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

水瓶座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了，偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：草根白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

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