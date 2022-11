娛樂／金髮夢露 為何負評滿滿

「金髮夢露」劇照。(取材自IMDb)

瑪麗蓮夢露在36歲英年早逝之後,關於這位傳奇女性的傳聞甚囂塵上,良莠不齊的傳記夾帶著謠言添補窺私的眼睛和耳朵。揭祕瑪麗蓮夢露,顯然也是「金髮夢露」(Blonde)導演 安德魯多明尼克(Andrew Dominik)的願望。從執導過「刺殺傑西」(「The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford,又譯「神槍手之死」)的導演,到「龐德女郎」安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)主演,再到入圍威尼斯主競賽單元,「金髮夢露」的前期賣相不差。

過量意淫

然而,自「金髮夢露」首映之後,影片迅速從毀譽參半的狀態決然倒向「毀」的那一半,IMDb評分5.5;豆瓣評分定格在5.6分。不喜歡這部電影 的人認為本片對於夢露的描寫嚴重失實,把好萊塢 最具影響力的女星拍成了一個深陷戀父情結的無助「傻白甜」。片中360度無死角對於女星底褲的拍攝,比夢露在世時還有過之而無不及地意淫和消費了女性。也有部分支持者表示,影片的「男性凝視」是為了揭露好萊塢對於女明星敲骨吸髓的盤剝,並認為影片用特殊的拍攝和剪輯迫使觀眾發掘男性視角的荒謬之處。

「金髮夢露」把夢露拍成好萊塢和男權社會的受害者背後,更為本質的問題是:瑪麗蓮夢露究竟是一個怎樣的人?很多人被「金髮夢露」冒犯到,最主要的原因不是它把夢露拍得很「慘」,而是把夢露拍得很「蠢」。大多數人想到瑪麗蓮夢露的第一印像都是符號化的、碎片式的:是金髮,是唇邊痣,但她究竟是一個什麼樣的人?

電影「金髮夢露」海報。(取材自IMDb)

現實中的夢露儘管紅得發紫,但在好萊塢中過得確實不順遂。對於自己的不受歡迎,夢露在自傳中非常精闢地歸因道:「他們(電影公司的高層)像政府官員一樣喜歡提拔自己的候選人。他們不喜歡公眾站起來,把一個不上鏡的貨色丟到他們的大腿上,說,『這是我們喜歡的女孩』。」

影片中,她反覆強調身為孤女的「諾瑪珍」(Norma Jeane,瑪麗蓮夢露的本名)與「瑪麗蓮」的距離:「我是瑪麗蓮的奴隸」「爸爸,電視上的女孩不是我」。她有意識地扮演「夢露」,以金髮美人的形象博取大眾的喜愛。

瑪麗蓮夢露不是一個愚蠢的女孩,但「金髮夢露」只讓她的洞見、對表演的熱情停留在少數台詞之中,她永遠在鏡頭前笑,在生活裡哭,在夢境中驚懼。飄搖在戲劇化的情緒光譜之中,她唯獨缺乏憤怒,因為憤怒才驅動改變。「金髮夢露」裡幾乎沒有以夢露為主體發起的、事業相關的積極行動。

夢露想要什麼?她想要擁有自己選擇劇本的權力,但公司甚至不在開拍前給她看劇本。她被安排了一部又一部淺顯的電影,扮演一些她自己「引以為恥的人物」。真實的夢露並不掩飾自己的渴望,在影片中,她面對親密關係對像也會閃爍其詞,把事業目標換成家庭目標;而現實中的她說:「因為我想要成為一個藝術家,而不是色情怪物。我不想要被當作色情片售賣給公眾。任由他們看著我,然後顫抖。」

「金髮夢露」劇照。(取材自IMDb)

導演安德魯多明尼克曾在受訪時說:「我想她(夢露)是一個卓越而有力量的女性,但我不覺得她如今天的人們想像得那樣生來成功。每個人都有一些有力量的時刻,並且人們傾向於說她擁有對於人生的控制權,但她其實想要的是毀掉自己的生活。」這種解讀具象化為影片中的夢露:無助失能,且有強烈的自毀傾向。面對有毒的兩性關係,她顫抖地輕啟朱唇,痛苦的控訴化為香豔的呻吟,把它處理成觀眾眼中欲拒還迎的「偽父女關係」。

又蠢又瘋

「金髮夢露」中,夢露不僅是「蠢」的,還是「瘋」的。而且這種「瘋」,被認為是來自患有精神病的母親的遺毒。從母親處繼承了「瘋病」的基因,經由好萊塢的盤剝,「金髮夢露」中夢露的瘋癲由數次流產被逼至最大化。每次流產都在強調夢露最大的遺恨是成為平凡的母親,而非嚴肅的演員。如果要從「金髮夢露」裡提出一個最精彩的場景,可能很多人都會想到以下這一段:夢露從墮胎的手術台上驚起,一路向外奔跑,跑入記憶中母親縱火的火場。以蒙太奇手法把童年陰影和夭折的嬰孩聯繫在一起。夢露頻頻重返創傷處,如同梭巡在犯罪現場的兇手。

「金髮夢露」劇照。(取材自IMDb)

在生命的最後時刻,夢露確實患了抑鬱症。但她保持工作,甚至被認為狀態「達到巔峰」。在她人生的最後幾次採訪中,她像一個永不止息的戰士,甚至影視生涯的結束都不會把她擊垮:「我非常反感媒體說我患有抑鬱、跌倒了低谷這種話,就好像我完蛋了似的。沒有什麼事情能讓我沉默,儘管在拍電影的事情上完蛋了,但是這對我來說也是一種解脫。那種工作就像是百米跑一樣,你終於到了終點,你嘆了一口氣,說自己終於成功了。其實你永遠到不了終點。永遠有下一場戲、下一部電影,一切又得從頭再來。」

(取材自新京報)