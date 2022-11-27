娛樂／苦情歌王子周柏豪 現實生活美滿

周柏豪參加第二季「披荊斬棘」順利成團。（取材自新京報）

中國綜藝節目「披荊斬棘」第二季迎來全能唱演家族誕生夜，歌手周柏豪加入家族，順利「成團」。這位擅長創作「苦情歌曲」的歌手，除了在綜藝裡有著不俗表現外，其作品「你還怕大雨嗎」、「夠鐘」、「宏願」等都有著高傳唱度。

周柏豪的歌曲裡，許多歌都生動細膩地刻畫了戀愛中的卑微心態和求而不得的苦澀心境，他也因此被中國大陸歌迷稱為「香港 苦情歌王子」，他受訪時表示，不介意這個標籤，甚至還很喜歡，「能以某個形像被大家記住，是很好的事情」。擅長創作「苦情歌曲」的周柏豪習慣在凌晨寫歌，有時睡夢中會更有靈感，醒來就立即錄下一段旋律開始創作。現實生活中，他擁有甜蜜的愛情和幸福的家庭，歌裡那些愛情路上的悲傷故事，都沒有親身經歷過。他說，要感謝演員的工作讓自己能以不同的身份沉浸在別人豐富的人生故事裡，這也成了他音樂創作的「生活土壤」。

「披荊斬棘2」的初舞台，周柏豪以一曲鋼琴彈唱的「你還怕大雨嗎」驚艷觀眾。以歌手身分出道至今已有15年，周柏豪推出過多首廣為傳唱的粵語歌曲，拿過「十大中文金曲獎」。他從眾多的作品中選擇「你還怕大雨嗎」作為「披荊斬棘2」舞台的首秀，是因為這首歌在中國大陸受歡迎程度高。「我平時會看短視頻平台，發現這首歌有很多人翻唱，說明大家很喜歡。初舞台必須讓大家覺得這個歌手很棒，我覺得那就唱一首在內地比較受歡迎的歌曲吧。而且彈鋼琴唱這首歌是我之前演唱會的一個演出部分，歌迷們也很喜歡。」

周柏豪在「披荊斬棘2」賣力開唱。（取材自豆瓣電影）

「你還怕大雨嗎，是不是還留短頭髮……」這首抒寫對前任戀人的掛念與祝福的「你還怕大雨嗎」發表於2013年，收錄在周柏豪的專輯「8」裡。他回憶當年寫出這首歌的情形：在一個下著雨的凌晨，他一個人獨自坐在公車站亭，突然之間就有了靈感。「我平常寫歌也多是在凌晨的時間。因為過完一整天，累積了很多感覺和情緒，在凌晨最安靜、最放鬆的時候，靈感就會自然而然走出來了。」他還透露，做夢的時候自己的創作靈感會更加豐沛，夢中彷彿在上演一部電影 的感覺。他經常會突然間從睡夢中醒來，然後就拿起手機 錄下一些盤旋在腦海裡的旋律，開始創作。

心酸戀情...全用想像的

周柏豪的情歌擅長刻畫愛情中卑微的心態和求而不得的苦澀心境。比如「夠鐘」——「沒有感受，靈魂被你拖走，纏在你左右，我乞討等接收」；再比如「宏願」——「宏願是大到這樣細，再與你入戲院」。在中國大陸的音樂平台上，周柏豪的熱門歌曲榜上超過半數都是苦情歌，能把苦情歌唱得如此觸動人心，很多人猜測歌曲裡是否也融入了歌手類似的人生感悟？而事實上，周柏豪22歲就跟現在的妻子談戀愛，感情一路平順，如今兒女雙全家庭美滿，和「苦情」一點都不沾邊。

他很坦白地說，歌裡那些愛情路上的悲傷故事，自己都沒有親身經歷過，只是看過很多這樣的電影、演過一些這樣的戲，對這樣的故事很能感同身受。 「我的靈感來源於我的生活，而我的生活裡面就包括了演員的工作。一些現實中沒有經歷過的事情，可以在演電影或者電視劇時獲得沉浸式的體驗。」做演員可以體驗各種不同的人生，擁有豐富的「人生經歷」，這份工作為周柏豪的音樂創作提供了充足的養分。

周柏豪的歌曲裡，許多歌都生動細膩地刻畫了戀愛中的卑微心態和求而不得的苦澀心境，被中國大陸歌迷稱為「香港苦情歌王子」。（取材自新京報）

周柏豪的外形既帥且潮，他的歌卻給人一種細膩溫柔的感覺。除了寫愛情裡的求而不得，也時常關注身邊的人和事。他寫過緬懷外婆的歌（「無力挽回」）、寫過鼓勵患病好友的歌（「只有一事不成全你」），也寫過紀念去世寵物的歌（「小白」）。小白是周柏豪養了8年的貓咪，也是他家中6隻貓裡年紀最大的一隻。小白離世之後的這些年裡，其他幾隻也相繼離去，這讓他和媽媽都非常難過，決定以後把精力和感情投入到流浪動物救助上，家中就不再養小動物了。 「小動物一定會比我們早離開，看著它們離開是很痛苦的事。」

有兒女後 想唱快樂歌

歌手的人生閱歷往往會投射到他們的創作上。如今已經身為人父的周柏豪，日常總在想著跟孩子和家人相處的「快樂事」，再想要創作苦情的歌曲就比較困難了。 「坦白說我現在的人生太開心了，再想去寫一些悲情的歌曲需要很努力才行。我可能需要醞釀很長的時間，先去找一些悲傷的電影來看，或者重複聽很多不開心的歌，才會慢慢找到那樣的感覺。」相反的，他當下很有欲望創作關於女兒和兒子的歡快的新歌，甚至已經在寫了。 「一直在弄編曲，等到一個合適的時間就會發布。」

周柏豪的女兒曾出現在歌曲的MV裡。（取材自新京報）

關於音樂風格與個人外形的反差，周柏豪也聽到過類似的評價，他覺得作為一名藝人就是應該要有不同的面貌，才能滿足不同的觀眾。 「唱開心歌曲的時候大家看到一個很陽光的周柏豪，但是我彈鋼琴唱悲傷的歌曲的時候，能讓大家感覺到很痛很深情。如果我在電視劇裡演一個爸爸的時候，也希望大家覺得我是一個很有愛的人。」

（取材自新京報）