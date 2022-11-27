醫藥／身體一碰就痛 竟是患「公主病」

門諾醫院物理治療師王志銘說，簡單的拉伸動作就能有效舒緩身體疼痛。(圖：門諾醫院提供)

40歲的陳小姐平時無不良嗜好，是標準上班族，但最近身體多處出現疼痛，影響睡眠品質，從婦產科看到神經科都找不出病因，直到復健科醫師確認是俗稱公主病的「纖維肌痛症」。醫師提醒，若有不明原因疼痛，有可能是腦部或肌肉 出現問題，適時伸展做運動就能緩解疼痛。

台灣花蓮門諾醫院復健科醫師郭惟致表示，「纖維肌痛症」比較接近腦部的疾病，是腦部的皮質有不正常的放電，讓身體誤以為一般的感覺是痛覺；治療要打破痛覺循環的迴路，像是用神經痛的藥物，阻斷循環，加上有氧運動與輕緩的運動，對於治療有幫助。

郭惟致指出，公主病成因不明，推測是壓力大、曾經有創傷、運動傷害等，病人疼痛有三個月以上，有難確認的痛點，儀器、抽血都檢查不出什麼原因，就有可能是纖維肌痛症。

此症會稱為公主病，郭醫師說，是因為身體一碰就痛，一般人能做的動作，患者一做就很不舒服，容易「唉唉叫」。像是求診的陳小姐，認為是工作壓力、久坐久站，肌肉很緊繃，檢查沒有神經壓迫等，因此醫囑做運動舒緩，用藥物輔助治療。

她提及，若有民眾有類似症狀，除了給醫師診斷外，做運動時不要做到太操勞的程度，每天可以選一小段時間留給自己，做輕鬆的活動，像是做瑜伽、冥想、聽音樂等，達到放鬆的效果。