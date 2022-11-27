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醫藥／搏動性耳鳴 啵啵聲哪來？

台灣義大醫院醫師陳建志
搏動性耳鳴可能是腦部血管產生病變，只有少數患者會有危險性耳鳴的發現。(Getty Images)
搏動性耳鳴可能是腦部血管產生病變，只有少數患者會有危險性耳鳴的發現。(Getty Images)

如果整天會聽見跟心跳同步「噗、噗、噗」的聲響，或是聽見一陣急促的「啵、啵、啵」，接著又沒了，過一會兒又來了，小心可能發生「 搏動性耳鳴」。

搏動性耳鳴多數安全 

搏動性耳鳴也可能是腦部血管產生病變，例如顱內動靜脈畸形、動脈狹窄、動靜脈瘻管、動脈瘤等所引起，或是海綿靜脈竇發生栓塞所導致。但只有少數患者會有危險性耳鳴的發現，絕大多數人是安全的，但聲音是從哪裡來呢？

血管搏動、血液流動或肌肉收縮的物理力學，要轉變成聽覺需經兩個途徑：一是傳進中耳，震動聽小骨鏈，傳進內耳產生訊息，經由聽神經傳進腦幹，從「腹側」耳蝸神經核傳進聽覺神經路徑；二是經由血管內皮或肌肉肌膜周圍的感覺神經末梢，再由三叉神經或頸部脊神經傳進腦幹，從「背側」耳蝸神經核傳進聽覺神經路徑，之後再傳到位於腦幹前方的上橄欖核，接著向上傳遞。

聽力障礙

在正常狀況下，背側耳蝸神經核會讓腹側耳蝸神經核的訊息優先通行，但是聽力障礙者，例如中耳負壓造成傳導性聽力障礙、老年性聽神經退化或噪音性聽力受損者，因為腹側耳蝸神經核缺乏從內耳傳來的聽覺訊息，只好允許背側耳蝸神經核的訊息傳進聽覺路徑，即使沒有血管病變，也會聽見自己的心跳聲，有的人則是聽見耳咽管肌、腭肌、頸部或咀嚼肌群痙攣的聲音，頻率不同於心跳，較為安全。

睡眠不足

在正常狀態下，對於極少量傳進聽覺路徑的動脈搏動或血流聲，大腦會自動解讀為安全且無意義的聽覺訊號，將之抑制掉。倘若患者睡眠不足，大腦一直處於過度活躍卻失調的狀態，暫時失去過濾的功能，就會出現搏動性耳鳴。

動脈扭曲

當基底動脈或椎動脈發生變形扭曲或管徑擴大，在搏動時，拍擊前方腦幹，干擾上橄欖核內的聽覺路徑，會使原本應該持續傳遞的聽覺訊號變得斷斷續續，稱為「陣發性聽覺症候群」。

顱底頸椎關節退化

椎動脈走在頸椎兩側突起內的動脈孔內，在進入顱底前，會先向上會通過一個環狀轉折，稱為椎動脈環。如果顱底頸椎關節（包括枕骨環椎關節、環椎軸椎關節、關節囊） 萎縮或硬化，無法緩衝該動脈環的搏動，直接震動顱底骨，傳進顳骨，震動聽小骨，導致聽覺出現搏動性耳鳴。

在診療搏動性耳鳴時，醫師會安排聽力檢查、中耳分析、X光、超音波、腦波、電腦斷層或核磁共振，甚至是血管造影，設法排除「危險性耳鳴」。如果最後確認是安全的耳鳴，則會給予乙型受器調節劑控制血管搏動，安排物理治療鬆弛頸椎關節及肌肉，配戴助聽器加強聽力，建議充足睡眠、適度運動，試圖減輕病症。

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