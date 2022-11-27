我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

醫藥／擺脫足底筋膜炎 3運動舒緩解痛

廖靜清
緩解足底筋膜炎3運動 (製表／廖靜清)
緩解足底筋膜炎3運動 (製表／廖靜清)

早上起來，下床踩地的那一刻，腳底傳來一陣椎心刺痛。久坐數小時，站起來瞬間，一踩地就好痛，小心可能得了「足底筋膜炎」。物理治療師鄭宇劭表示，足底筋膜就像厚厚的彈簧，負責緩衝、傳遞力量，過度或不當使用易造成發炎疼痛，除了吃消炎藥、休息外，可藉由運動訓練來強化筋膜、伸展肌肉，有助於緩解疼痛。

一有疼痛發炎 應速處理

足底筋膜位在腳後跟到腳趾（趾骨）間，不僅承受全身的重量，也幫助維持足弓的穩定、吸收行進踩踏的衝擊力，久站、久走以及錯誤姿勢可能產生發炎現象。求助骨科、復健科門診時，醫師會沿著足跟的內側向趾端探測觸診，找出疼痛點對症下藥，或輔以肌肉骨骼超音波和X光，檢查足底筋膜是否增厚，評估嚴重程度及復原時間。

鄭宇劭說明，足底筋膜炎常見疼痛區域在內側足弓，其次為前側的足底。有扁平足、高弓足、長短腳等結構異常者，是足部問題好發族群；穿錯鞋造成身體力學不平衡，也易引發足底筋膜炎。若起床腳踩地會痛、按壓腳跟處特別疼痛、久站腳底開始痠痛、運動過後腳底感覺到刺痛，出現以上症狀時，應尋求專業醫師診治。

按摩、腳趾收放、按摩球

40歲後，足底筋膜炎的成因可能是「退化」，筋膜逐漸失去彈性，無法正常緩衝。疼痛急性期時，鄭宇劭建議，可以先冰敷減輕疼痛，再用熱敷增加血液循環及代謝能力；想要「治本」，應做伸展運動鍛鍊腳掌，加強訓練肌力，減輕足部負擔。

居家自療運動，可以徒手、腳趾收放、按摩球等三種方式按壓痛點，充分伸展足底筋膜與跟腱，緩解足底筋膜炎症狀，阻止惡化甚至痊癒。鄭宇劭提醒，為避免疼痛一再復發，請尋求專科醫師診斷，找出最適合自己的治療方式。

肌肉 骨科

上一則

醫藥／久坐馬桶滑手機 痔瘡發作風險增

下一則

醫藥／身體一碰就痛 竟是患「公主病」

延伸閱讀

日本富士醫療按摩椅感恩節狂賣三大名椅震撼大優惠3-4折

日本富士醫療按摩椅感恩節狂賣三大名椅震撼大優惠3-4折
被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤
嚴打非法按摩 長島3華女涉賣春被捕

嚴打非法按摩 長島3華女涉賣春被捕
南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作

南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作

熱門新聞

成為富翁是所有人的夢想，但除了開源以外更要節流，才能有效積纂財富。(Getty Images)

理財／看這些名人、富翁如何省錢

2022-11-20 02:17
焗烤培根球芽甘藍

料理功夫／感恩節美味烤物2款

2022-11-20 02:10
卡達世界盃開踢，32隊廝殺爭冠。(Getty Images)

封面故事／巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

2022-11-20 11:28
酪梨供應過剩，價格下跌，是通膨年代的好消息。（歐新社）

大仁說財經／萬物漲 酪梨卻過剩價跌

2022-11-20 02:15
「飛越杜鵑窩」中馥萊雪飾演的護理長成為經典反派角色。（取材自IMDb）

娛樂／露易絲馥萊雪演活惡人 壞成經典

2022-11-20 02:04
La'eeb。(取材自官網)

封面故事／世足快問快答 吉祥物、官方用球有玄機

2022-11-20 02:29

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖