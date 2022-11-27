醫藥／擺脫足底筋膜炎 3運動舒緩解痛

緩解足底筋膜炎3運動 (製表／廖靜清)

早上起來，下床踩地的那一刻，腳底傳來一陣椎心刺痛。久坐數小時，站起來瞬間，一踩地就好痛，小心可能得了「足底筋膜炎」。物理治療師鄭宇劭表示，足底筋膜就像厚厚的彈簧，負責緩衝、傳遞力量，過度或不當使用易造成發炎疼痛，除了吃消炎藥、休息外，可藉由運動訓練來強化筋膜、伸展肌肉 ，有助於緩解疼痛。

一有疼痛發炎 應速處理

足底筋膜位在腳後跟到腳趾（趾骨）間，不僅承受全身的重量，也幫助維持足弓的穩定、吸收行進踩踏的衝擊力，久站、久走以及錯誤姿勢可能產生發炎現象。求助骨科 、復健科門診時，醫師會沿著足跟的內側向趾端探測觸診，找出疼痛點對症下藥，或輔以肌肉骨骼超音波和X光，檢查足底筋膜是否增厚，評估嚴重程度及復原時間。

鄭宇劭說明，足底筋膜炎常見疼痛區域在內側足弓，其次為前側的足底。有扁平足、高弓足、長短腳等結構異常者，是足部問題好發族群；穿錯鞋造成身體力學不平衡，也易引發足底筋膜炎。若起床腳踩地會痛、按壓腳跟處特別疼痛、久站腳底開始痠痛、運動過後腳底感覺到刺痛，出現以上症狀時，應尋求專業醫師診治。

按摩、腳趾收放、按摩球

40歲後，足底筋膜炎的成因可能是「退化」，筋膜逐漸失去彈性，無法正常緩衝。疼痛急性期時，鄭宇劭建議，可以先冰敷減輕疼痛，再用熱敷增加血液循環及代謝能力；想要「治本」，應做伸展運動鍛鍊腳掌，加強訓練肌力，減輕足部負擔。

居家自療運動，可以徒手、腳趾收放、按摩球等三種方式按壓痛點，充分伸展足底筋膜與跟腱，緩解足底筋膜炎症狀，阻止惡化甚至痊癒。鄭宇劭提醒，為避免疼痛一再復發，請尋求專科醫師診斷，找出最適合自己的治療方式。