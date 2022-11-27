醫藥／久坐馬桶滑手機 痔瘡發作風險增

內痔4級 (資料來源／書田診所大腸直腸科主任醫師徐弘 製圖／許政榆)

古人云「十人九痔」所言不假，不論男女老少都有痔瘡困擾，端看「何時發作」。大腸直腸科醫師提醒，除了天生人體構造因素外，久坐久站、飲食作息不正常的人，都可能誘發痔瘡發作。

痔瘡是指肛門附近的血管組織增生，最常發生在靜脈，因此也稱為肛門部位的靜脈曲張。痔瘡生成原因，包括久坐、久站、因便祕常用力排便、懷孕導致腹壓增加、肛門括約肌功能過分亢進，需很用力才能排便等，都可能隨著每次排便，讓這些血管組織逐步向外突出，形成痔瘡。

台灣書田診所大腸直腸科主任醫師徐弘表示，痔瘡屬於天生，以人類胚胎發育歷程來看，直腸末端連接肛門處有三條動脈，等於已存在三個內痔，分別在肛門順時鐘方向的3點、7點及11點等三處。即便每個人都有內痔，但不一定發作，大部分人一輩子不會有痔瘡困擾。

痔瘡發作與靜脈構造有關。靜脈分兩種，包括有瓣膜及無瓣膜，人類過去是四條腿走路，身體軀幹與地面平行，因此手腳靜脈有靜脈瓣，包括小指頭、小腿等，靜脈瓣可防止血液逆流，讓血液可對抗地心引力，順利回流心臟。而心臟、腹腔等內臟血管沒有靜脈瓣，無法防止血液逆流，當人久站時，血液容易往下沉積，造成肛門靜脈血管膨脹、積血滯留，進而引起痔瘡發作。

痔瘡分內痔與外痔，徐弘指出，直腸與肛門中間有一條齒狀線，以內叫「內痔」，以外叫「外痔」，內外皆有則是「混合痔」。

內痔以嚴重程度區分為四級，第一級是內痔未掉出肛門口，無症狀；第二級是內痔排便時會掉出肛門口，在便後會自行縮回肛門口內；第三級是內痔在排便時掉出肛門口，卻無法自行縮回，須靠外力推回肛門口內；第四級是內痔脫出肛門外，無法推回，亦即脫肛。

外痔平常有肉塊凸在外，些微搔癢，若外痔急性發作時，外痔內的血管破裂，造成皮下出血，會形成血栓硬塊，患者會感到劇烈疼痛、坐立不安，但每個人狀況不同，有些人外痔僅一處，嚴重甚至「一整圈」，疼痛感也差距甚大。

拒辛辣熬夜 如廁速戰速決

不良的飲食生活作息，可能讓痔瘡發作。徐弘表示，經常久站的行業如超商 店員、老師、理髮師等，或是民眾放長假頻繁出遊、嗜吃辛辣食物、過度飲酒、熬夜打牌等，都可能增加急性痔瘡發作機率。建議民眾應避免久坐或久站，維持健康飲食，有適當活動，上廁所應「速戰速決」，不要久蹲久坐。

痔瘡治療以保守療法為主，多喝水、多吃高纖維蔬果、溫水坐浴、局部塗抹痔瘡藥膏，徐弘指出，若患者解便輕度流血，會給予肛門塞劑或藥包，由患者自行塞進肛門，但若塞的角度不正確，藥劑或塞管恐戳破直腸壁，導致肛門膿瘍，用藥需非常小心。

臨床上內痔常用橡皮圈結紮，痔瘡根部綁起阻斷血液循環，讓組織壞死自然脫落。外痔或嚴重混合痔需視情況開刀，復元時間也較久，須交由臨床醫師判斷。

徐弘提醒，民眾常因解便流血，才發覺痔瘡問題，政府推行四大免費癌症篩檢 ，呼籲民眾應定期做大腸鏡篩檢，若發現大腸長息肉、糞便潛血陽性等，應儘早近一步檢查，尤其家族曾有大腸癌病史的民眾應及早發現。