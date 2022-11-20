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移民專頁／移民類型不同 申請處理時間不同

陳梅律師主答

讀者問：

我9月初提交了I-485，不知道何時能拿到綠卡。副申請人現在是F-1身分，打算現在開始申請OPT，想等OPT下來以後再交I-485。想問下follow to join必須等主申請人case approve嗎？還是說case pending期間也可以？

答：

雖說你是9月初遞交的I-485，但你信上並沒有說明是親屬移民還是職業移民。如果是前者，是申請配偶、未成年子女還是父母？被申請人身分不同，移民局審查的程序也不同，因而獲取綠卡的時間也不同。總的說來，直糸親屬移民，如果一切正常，大約在8至12個月左右能夠批准；如果是職業移民，因各類排期不同，獲取綠卡的時間也不同。

你說的副申請人是指配偶、孩子嗎？如果是的，他們在申請案審理期間，大多數申請人家屬人若在美國，應盡量要保持合法居留身分。至於何時遞交I-485，應該與你的律師討論你們的具體情況後再決定。

Follow to join要填寫 I-824表，移民局網站上有填表指南，你要在你的律師指導下根據申請人的具體情況判斷申請人是否有資格申請親屬follow to join。

移民局 綠卡 OPT

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