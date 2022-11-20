大仁說財經／萬物漲 酪梨卻過剩價跌

酪梨供應過剩，價格下跌，是通膨年代的好消息。（歐新社）

萬物皆漲的年代，雜貨店裡至少有一種商品卻愈來愈便宜：酪梨(Avocado)。

俗稱「牛油果」的酪梨大量供應過剩導致批發價格下跌，商店零售價也隨之下降。與去年相比，雜貨的總成本上漲達驚人的13%，對於那些急於支付購物費用厭倦通貨膨脹的家庭來說，更便宜的牛油果來得正是時候。

Rabo AgriFinance資深新鮮農產品分析師馬加納(David Magana)說，在2022年上半年售價飆升之後，一箱48個中型酪梨的批發價格同比下降35%至30元以下，較6月最後一周達到的峰值下降達67%。

在商店方面，牛油果的平均單價也出現逆轉，9月同比下降2.6%。根據追踪零售商銷售點數據的市場研究公司NielsenIQ的最新數據，與7月 31%的同比增幅和8月的13.9%的增幅相比，這是個很大的下降。

是什麼改變價格？

FTI Consulting食品、農業和飲料部總經理寇特邁爾(Richard Kottmeyer)表示，包括地緣政治在內的多方面問題的綜合，導致這種水果過剩。

隨著價格的降溫，現在有太多酪梨在市面銷售；在某些情況下，甚至是免費贈送的。

寇特邁爾說：「這是一個奇怪的情況，牛油果的極度供過於求是因為黑天鵝事件的完美風暴 。」「對於消費者而言，酪梨現在是食品通膨暴風雨中唯一的綠色希望。」

酪梨油是直接壓榨酪梨果肉而來，被認為是最佳烹飪油。（取自pexels）

上個月在費城 ，當地的食品分銷非營利組織「共享過剩」(Sharing Excess)舉辦了為期三天的活動，將數千個酪梨分發給任何想要的人。《費城問詢報》報導，在不到三個小時內，就有超過30萬個免費牛油果被認領。

完美風暴

全球豐收的酪梨作物正在引發供應熱潮。

美國牛油果市場以墨西哥 的Hass牛油果為主，占供應量的92%。另一小部分酪梨來自秘魯以及加州和佛州的農場。

馬加納說，「與2021年創紀錄的出貨量相比，2022年上半年來自墨西哥的酪梨出貨量下降了25%。」

在墨西哥西部的Michoacan州因一名美國官員受到威脅而暫停進口後，酪梨價格在2月飆升。一周後禁令解除，進口恢復。

4 月，德州加強對從墨西哥運載農產品和其他商品的商用卡車的邊境檢查，這進一步拖延了向美國運送酪梨的時間。這些規定很快在導致商店價格進一步上漲之前被取消。

隨著停工後貨物開始流動，墨西哥農民今年的收成也優於預期。

美國牛油果市場以墨西哥的Hass牛油果為主，占供應量的92%。圖為今年初曼哈頓的賣價。（路透）

馬加納說，「大多數時候，酪梨作物的產量每年都在交替。因此，一年豐收，下一年收成較小。」但有時農場會迎來連續的高產季節，就像今年一樣。

寇特邁爾說，最重要的是全球酪梨豐收，在澳洲和秘魯等主要生產國，這些作物與地緣政治的衝突加劇了供應過剩。

他說，「基本上，美國大部分酪梨從墨西哥和秘魯進口。豐收作物通常會在全球範圍內銷售。」「歐洲存在嚴重的食品通膨，因此當今年稍早酪梨價格走高時，該市場的需求就下降了。」

另一個大型市場中國也正在應對與疫情相關的停工、港口擁堵和關閉。他說，俄羅斯與烏克蘭的衝突也損害了牛油果進入歐洲和周邊地區的出口和運輸。

寇特邁爾說，「大部分酪梨供應過剩都在美國出現。」他補充說，酪梨的保質期約為三到四周，比大多數水果和蔬菜長，這使它們更容易、更迅速地轉移到其他市場。

過剩會持續多久？

對消費者來說是個好消息：馬加納說，牛油果過剩至少會持續到2023年年中。

他說，「然而，我們無法預測天氣變化。溫度飆升或突然下降都會影響生產。」

酪梨早已享有前所未有的受歡迎程度，並且以意想不到的方式出現在菜單和雜貨中；從酪梨吐司和漢堡到烤酪梨和用於烹飪和沙拉醬的酪梨油，應有盡有。

寇特邁爾說，「對酪梨的需求肯定不會減少。」「NFL超級盃是酪梨最大的消費活動，但我們肯定會在其他地方看到更多的消費方式。」