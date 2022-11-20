我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

料理功夫／感恩節美味烤物2款

劉若華
焗烤培根球芽甘藍
焗烤培根球芽甘藍

感恩節即將到來，在美國這是闔家團圓，並一同回顧、向上天表達感謝在即將逝去的一年裡所賜予的種種祝福，也是慶祝自我辛勤打拚後的豐收、訂定來年新目標的大型節日。在這特別的一天，備上一桌的食物必不可免，在此分享兩款在美國感恩節也會出現的地道美式烤物，美味潤腴，值此寒氣逼人的季節，加上家人齊聚，吃來是加倍的暖胃與舒心。

焗烤培根球芽甘藍

材料：

培根10片、奶油3/4條、蒜5瓣、球芽甘藍920公克、鹽適量、黑胡椒粉1/2茶匙、重鮮奶油(Heavy Whipping Cream)1杯、寇比和蒙特瑞傑克起司絲(Finely Shredded Colby & Monterey Jack Cheese)2/3杯、中型烤皿1個。

作法：

1.將培根放在可微波的容器上，分兩批加蓋各微波3分鐘，取出後不燙手時剪成小片；蒜切末；每顆球芽甘藍切除尾端再切對半。

2.將奶油放入炒鍋，開小火加熱至溶化，隨後加入蒜末炒香。

3.倒入球芽甘藍，轉中火半炒半燜8分鐘。

4.加入培根片、鹽、黑胡椒粉和重鮮奶油翻拌均勻，續燜燒2分鐘，關火。

5.將一半的鍋料盛入烤皿，均勻撒上一半的起司絲，再盛入剩餘的鍋料，撒上另一半的起司絲於表面。

6.將烤皿送入已預熱至375℉(190℃)的烤箱中層烤15分鐘，移出烤皿，待不燙嘴時即可開動享用。

小叮嚀：

1.在鍋內以炒菜鏟壓著奶油條，順時針的快速轉圈圈可以加速奶油溶化，以防止加熱過久導致焦化。

2.培根、奶油和起司絲已有些許鹹味，故加鹽時需留意用量。

烤紅洋芋

烤紅洋芋
烤紅洋芋

材料：

小型紅皮馬鈴薯7顆、奶油1/3條、鹽適量、乾洋香菜碎(Parsley Flakes)適量。

作法：

1.將馬鈴薯皮刷洗乾淨，以廚用紙巾吸乾水分，接著以環繞方式削去馬鈴薯中間部分的皮，削好後將馬鈴薯放入容器內。

2.微波溶化奶油，取出後淋在馬鈴薯上，再撒些鹽，戴上手套抓拌，使奶油鹽均勻裹在馬鈴薯表面，靜置至少半小時。

3.將烤箱預熱至380℉(193℃)，接著將醃入味的馬鈴薯排列在鋪有錫箔紙的烤盤上，送入烤箱中層烤45分鐘，或一根筷子可輕易穿透。

4.烤畢，以夾子將馬鈴薯盛放在盤內，撒上乾洋香碎即成。

小叮嚀：

1.馬鈴薯個頭越小，就越容易透味。

2.趁熱，但又不至於燙嘴時是享用的最佳時間點。

上一則

料理功夫／爽口開胃 蝦仁櫛瓜沙拉

下一則

移民專頁／申請支票1個多月未兌現 該去查查

延伸閱讀

感恩節芝290高速路最塞 5大最佳上路時段在這裡

感恩節芝290高速路最塞 5大最佳上路時段在這裡
白宮感恩節 赦免北卡2火雞

白宮感恩節 赦免北卡2火雞
迎接節日 大華府遊行、市集陸續登場

迎接節日 大華府遊行、市集陸續登場
聖蓋博希爾頓 感恩節海陸套餐及鐵板燒午餐

聖蓋博希爾頓 感恩節海陸套餐及鐵板燒午餐

熱門新聞

感冒藥水NyQuil和雞肉一起烹飪，在網上流傳。(Getty Images)

封面故事／西藥烹飪… 危險的菜譜

2022-11-13 11:06
睡眠年齡是根據一個人的睡眠品質與一個人的健康相關的預計年齡。（本報資料照片）

醫師的話／睡眠年齡比實際年齡大者 死亡風險高

2022-11-13 14:22
不少民眾出遊之前預先購買了旅遊保險，但如果在旅途當中需要使用醫療運輸，這些保險方案卻只給付一小部分。（Getty Images）

理財百科／緊急醫療運輸保險 為她省近20萬元

2022-11-13 14:26
華人注重飲食，並盡力了解食物所具有的醫藥屬性，增進家人健康。(本報資料照片)

封面故事／藥膳養生市場 有商機

2022-11-13 13:56
《神農本草經》並把藥分為三品：無毒的藥物稱上品，毒性小的藥物稱中品，毒性劇烈的稱下品。 （本報資料照片）

封面故事／妙用藥膳 效果因人而異

2022-11-13 15:20
Bolt續航力有限，但對通勤族而言已足夠。（路透）

大仁說財經／通用電動車 舊款Bolt熱賣

2022-11-13 02:16

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢