料理功夫／感恩節美味烤物2款

焗烤培根球芽甘藍

感恩節即將到來，在美國這是闔家團圓，並一同回顧、向上天表達感謝在即將逝去的一年裡所賜予的種種祝福，也是慶祝自我辛勤打拚後的豐收、訂定來年新目標的大型節日。在這特別的一天，備上一桌的食物必不可免，在此分享兩款在美國感恩節也會出現的地道美式烤物，美味潤腴，值此寒氣逼人的季節，加上家人齊聚，吃來是加倍的暖胃與舒心。

焗烤培根球芽甘藍

材料：

培根10片、奶油3/4條、蒜5瓣、球芽甘藍920公克、鹽適量、黑胡椒粉1/2茶匙、重鮮奶油(Heavy Whipping Cream)1杯、寇比和蒙特瑞傑克起司絲(Finely Shredded Colby & Monterey Jack Cheese)2/3杯、中型烤皿1個。

作法：

1.將培根放在可微波的容器上，分兩批加蓋各微波3分鐘，取出後不燙手時剪成小片；蒜切末；每顆球芽甘藍切除尾端再切對半。

2.將奶油放入炒鍋，開小火加熱至溶化，隨後加入蒜末炒香。

3.倒入球芽甘藍，轉中火半炒半燜8分鐘。

4.加入培根片、鹽、黑胡椒粉和重鮮奶油翻拌均勻，續燜燒2分鐘，關火。

5.將一半的鍋料盛入烤皿，均勻撒上一半的起司絲，再盛入剩餘的鍋料，撒上另一半的起司絲於表面。

6.將烤皿送入已預熱至375℉(190℃)的烤箱中層烤15分鐘，移出烤皿，待不燙嘴時即可開動享用。

小叮嚀：

1.在鍋內以炒菜鏟壓著奶油條，順時針的快速轉圈圈可以加速奶油溶化，以防止加熱過久導致焦化。

2.培根、奶油和起司絲已有些許鹹味，故加鹽時需留意用量。

烤紅洋芋

烤紅洋芋

材料：

小型紅皮馬鈴薯7顆、奶油1/3條、鹽適量、乾洋香菜碎(Parsley Flakes)適量。

作法：

1.將馬鈴薯皮刷洗乾淨，以廚用紙巾吸乾水分，接著以環繞方式削去馬鈴薯中間部分的皮，削好後將馬鈴薯放入容器內。

2.微波溶化奶油，取出後淋在馬鈴薯上，再撒些鹽，戴上手套抓拌，使奶油鹽均勻裹在馬鈴薯表面，靜置至少半小時。

3.將烤箱預熱至380℉(193℃)，接著將醃入味的馬鈴薯排列在鋪有錫箔紙的烤盤上，送入烤箱中層烤45分鐘，或一根筷子可輕易穿透。

4.烤畢，以夾子將馬鈴薯盛放在盤內，撒上乾洋香碎即成。

小叮嚀：

1.馬鈴薯個頭越小，就越容易透味。

2.趁熱，但又不至於燙嘴時是享用的最佳時間點。