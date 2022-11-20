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料理功夫／中式烤火雞

閔娜
中式烤火雞
中式烤火雞

在美國的感恩節，家家戶戶都以烤火雞為主菜，闔家團圓一起過節。不少中國人不烤火雞，以吃火鍋代替，其原因是或許以前吃過乾柴的火雞肉後，就打退堂鼓。其實中式烤火雞是很好吃的，秘訣是要將火雞肉浸泡去除腥味，並用中式醃料使雞肉入味。若讀者願意試試我這個多年不敗的作法，你會發現烤火雞一點都不難，且肯定讓賓主盡歡。

材料：

火雞12～18磅、鹽12～18磅（與雞肉比例1：1）、溫水1桶、薑片數十片、花椒粒1把、八角（或任何醃肉用的五香粉）、啤酒2罐或料酒1瓶。

塗料：

奶油、醬油、酒、蜂蜜、大蒜、五香粉、麻油等，調好在一個麵碗裡。

醃火雞：

準備一個桶子倒入溫水、鹽、薑片數十片、花椒粒1把、八角、啤酒，將火雞浸在桶裡，上壓重物過夜，第二天烤以前，提前一小時取出瀝乾。

作法：

1.烤箱開350℉預熱。

2.將醃好的火雞塗滿奶油及刷上預備好的塗料裝入烤盤，上蓋錫箔紙，每隔1小時取出，刷完料後再繼續烤。

3.約4至5小時後，用筷子插入腿肉，內無血水且易分離就是熟了。若雞肉顏色不夠深，可拿掉錫箔紙，將烤爐溫度調高，直至皮色呈理想的顏色為止，這樣烤出的火雞風味絕佳。可單吃雞肉或可像北京烤鴨一樣，用薄餅包大蔥和甜麵醬；隔日可再用雞架子熬湯也甚是美味。

中式烤火雞
中式烤火雞

小叮嚀：

1.火雞裡的內臟及脖子可拿來紅燒。紅燒時多加點水，燒物熟成後，濾出湯汁煮滾，用小濾器將麵粉慢慢入鍋，直至湯汁成糊狀， 即可用來做滷汁 (gravy) 澆在肉上食用。

2.若想在火雞肚內塞油飯，ㄧ定不能塞生的料，要用煮好的油飯。

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