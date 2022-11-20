封面故事／G組巴西最強鋒線 Ｈ組葡萄牙防守隱憂

巴西維尼修斯是內馬爾最強搭檔。（歐新社）

G組「森巴軍團」被視為今年奪冠大熱門，他們目標挑戰歷史最多第六冠，82歲的巴西 傳奇「球王」比利也在個人社群表示看好自家球隊封王；H組的葡萄牙紙面陣容漂亮，可惜隔壁有強大的巴西，C羅 想圓金盃夢難度很大。

Ｇ組／巴西最強鋒線 瑞士攻防犀利

巴西是本屆奪冠最大熱門，預定小組第一名。而塞爾維亞和瑞士實力相當，將爭奪小組第二名。

兵強馬壯的巴西，在南美區預賽不敗，拿下史上最高積分45分。陣中頭牌內馬爾（Neymar）和維尼修斯（Vinicius Junior）將是本屆最可怕的鋒線組合，只要內馬爾別太鬆懈，全隊認真踢，很有機會拿下隊史第六冠。

主帥蒂特（Tite）很清楚，巴西想奪冠，就要讓內馬爾發揮100%的實力。過去兩屆世界杯，內馬爾總被人有意無意的醜化，無論是2014年八強賽被人踢傷脊椎，還是2018年被犯規痛得在地上打滾，但都掩飾不了他在國家隊的光芒，119次出場打進74球。

「十字軍團」瑞士雖然沒有廣為人知的明星球員，但瑞士隊的終極防守戰術聞名世界，更是享有巨人殺手的美名。去年歐國盃表現出色，16強擊敗法國，8強一度把西班牙逼到牆角。在預賽擠下歐國盃冠軍義大利，害義大利附加賽翻車無緣世界盃 。瑞士的防守反擊犀利，任何隊伍遇上他們都不敢掉以輕心。

塞爾維亞近況也非常好，在預賽力壓葡萄牙拿下第一。尤文的弗拉霍維奇（Dušan Vlahovi）是備受期待的新生代中鋒，他能發揮到什麼程度，決定塞爾維亞上限。

葡萄牙B席爾瓦在英超履歷完美。(Getty Images)

Ｈ組／葡萄牙防守隱憂 南韓不排除爆冷

上屆世界盃，烏拉圭以2：1擊敗葡萄牙晉級八強，這次兩隊的核心人物蘇亞雷斯（Luis Suárez）、C羅（Cristiano Ronaldo）垂垂老矣，兩人最後的世界盃小組賽可望攜手出線。

葡萄牙中前場十分華麗，C羅、B費南德斯（Bruno Fernandes）、B席爾瓦（Bernardo Silva）都效力英超頂尖球隊。雖然C羅下滑，但手中可用的牌還很多，只要好好整合，戰鬥力仍不容小覷。葡萄牙的問題依然在後場，迪亞斯（Ruben Dias）之外的另一個中後衛不是太菜就是太老，防守埋下隱憂。

烏拉圭今年再次由老將蘇亞雷斯領銜，搭配上23歲的努涅斯（Darwin Nunez），兩名世界頂尖級的前鋒組成的雙箭頭進攻破壞力驚人，老少的搭配也是今年烏拉圭整體陣容的象徵，其中優異的前場戰力仍是他們挑戰晉級的最大本錢。

南韓儘管在世足賽前夕發生頭號戰將孫興慜開刀治療臉部傷勢的狀況，不過他也預告將不會缺席今年賽事，而他與黃喜燦、黃義助的三箭頭，是南韓進攻端最大依靠，搭配上沉穩的後防線，「太極虎」即使讓對手帶走勝利，也將會因此付出沉重代價。