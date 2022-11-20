封面故事／E組歐亞強國廝殺 F組年齡是致命傷

西班牙佩德里是進攻核心。（路透）

E組的德國 曾經拿過金盃，但如今缺乏大中鋒。反而西班牙大膽啟用新人，或許會帶來驚喜；F組的比利時、克羅埃西亞，雖然依然實力堅強，但都在走下坡。

Ｅ組／西班牙換血 德缺大中鋒

小組賽最受矚目的一組，歐洲兩大強國西班牙、德國，與亞洲一哥日本 廝殺，雖然日本派出「全歐班」的陣容，但晉級的機率仍十分渺茫。

西班牙這幾年大膽換血，雖然沒有超級巨星，但為傳統傳控打法注入了新鮮活力。西班牙整套陣容以巴薩球員為班底，小將佩德里（Pedri）接棒成為中場核心。整體戰力比去年歐國盃要強，有機會拿下小組第一。

德國在歐國盃糟糕的表現後，新教練上任重新打造陣容，但仍改變不了「德國戰車」的致命傷——缺少可靠的大中鋒。由於各位置都是頂尖球星，德國在面對較弱的隊伍時看起來游刃有餘，一旦高手過招，沒有好前鋒很可能會成為軟肋。

日本陣容中有22名球員在歐洲效力，其中鐮田大地、堂安律、遠藤航在德甲都表現得非常出色。近期在熱身賽中2：0擊敗美國，0：0戰平厄瓜多，狀態有所增溫，但晉級還得靠奇蹟。

比利時最強輸彈手德布勞內. (Getty Images)

Ｆ組／克、比強碰頭 年齡是致命傷

比利時黃金一代走入尾聲，雖然德布勞內（Kevin de Bruyne）仍是中場最強的輸彈手，庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）剛拿下象徵最佳守門員的雅辛獎，但是後場老化嚴重，鋒線的阿札爾（Eden Hazard）在皇馬已打不上球，盧卡庫（Romelu Lukaku）被切爾西退貨。而效力於義甲國際米蘭的球星「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）左腳肌腱拉傷，更是雪上加霜。

克羅埃西亞年齡問題較比利時更嚴重，王牌莫德里奇（Luka Modri）雖然狀態非常好，但他畢竟37歲了，不可能再打出上屆那樣的金球級表現。

摩洛哥、加拿大 雖世界排名和資歷不如前兩隊，但年輕就是本錢，摩洛哥有大巴黎的阿什拉夫（Achraf Hakimi），在非洲區預賽不敗；加拿大有拜仁的戴維斯（Alphonso Davies），力壓墨西哥、美國以北美第一出線，兩隊都有機會成為攪局的黑馬。